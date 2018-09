I migliori antivirus gratis del 2018

La protezione dalle minacce provenienti da internet passa inevitabilmente attraverso la scelta di un buon antivirus, in grado di fare da scudo nel momento in cui si espone il PC a siti o contenuti malevoli. Il mercato offre oggi soluzioni di ogni tipo, che riescono spesso a togliere dai guai chi incappa in brutte sorprese.

Non solo soluzioni a pagamento però, perchè sono disponibili anche gli antivirus gratuiti, che offrono una protezione comunque accettabile per coloro che desiderano navigare su internet in totale sicurezza senza pagare alcun tipo di abbonamento.

Kaspersky Free

Partiamo con una delle soluzioni più convincenti oggi disponibili, realizzata da Kaspersky, da molti ritenuta la migliore del mercato.

Si chiama Kaspersky Free ed è accessibile attraverso questo indirizzo. Si tratta ovviamente di una soluzione basilare, che garantisce la protezione dai virus ed include tutte le funzionalità essenziali per navigare in internet, tra cui il blocco dei file pericolosi e di applicazioni non verificate, fornendo avvisi in caso di navigazione su siti web sospetti.

Caratteristica principale della proposta di Kaspersky è il fatto che l'antivirus gratuito, a differenza di molti altri concorrenti, si caratterizza per la quasi totale assenza di notifiche invasive, motivo per cui ci sentiamo di raccomandare l'installazione. E' chiaro però che si tratta di una soluzione basilare, che non gestisce ad esempio le password e che non offre protezione al momento dell'acquisto su siti online.

Avast Antivirus

Se c'è un antivirus che tutti abbiamo utilizzato nella nostra vita, soprattutto su Windows, è Avast.

Avast è a tutti gli effetti uno degli antivirus storici, che nel corso degli anni è stato soggetto a varie modifiche sia a livello grafico che di funzionalità, e che nonostante il sistema ad abbonamenti a cui si è conformato lo sviluppatore, ha mantenuto la natura free per tutti coloro che intendono navigare in sicurezza senza spendere nulla.

Il servizio di cui vi parliamo è noto come Avast Free Antirvirus ed appunto è una soluzione gratuita e leggera da attacchi esterni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei nostri computer.

Avast fa affidamento su quella che viene definita dagli stessi sviluppatori "la rete di rilevamento minacce più grande del web", che si basa sull'apprendimento automatico per garantire la protezione.

Windows Defender

Per coloro che invece non intendono scaricare nessun tipo di antivirus ed utilizzano computer basati su Windows, è anche presente una soluzione sviluppata da Microsoft ed integrata direttamente nel sistema operativo, che con il passare degli anni si è dimostrata essere molto solida.

Si tratta di Windows Defender, che pur non avendo alle spalle la storia (e per certi versi anche l'affidabilità) di marchi come Kaspersky o Norton, offre una protezione di base comunque affidabile, senza impattare sulle prestazioni del sistema.

Bitdefender

Pur non essendo molto popolare in Italia, è disponibile anche nel nostro paese Bitdefender, uno degli antivirus più autorevoli, che può essere scaricato in maniera del tutto gratuita attraverso questo indirizzo.

Alla base delle novità che rendono unico Bitdefender c'è l'estrema leggerezza, che viene citata in qualsiasi recensione presente sul web. Si tratta secondo molti della soluzione ideale per i profani del settore, che hanno a disposizione macchine meno recenti e che non possono supportare i carichi di lavoro a cui vengono sottoposte da parte di alcuni antivirus.

Bitdefender è anche facile da usare: si installa in pochi secondi ed offre una protezione leggera da minacce esterne, il tutto grazie ad un sistema di rilevamento in tempo reale e ad una scansione in grado di rilevare virus, malware, trojan e worm, senza dimenticare i ransomware e gli exploit zero-day.



AVG Antivirus Gratis

Altro nome noto del settore sono gli antivirus gratuiti di AVG, disponibili a questo indirizzo. AVG Antivirus include aggiornamenti in tempo reale ed esegue le scansioni in maniera del tutto silenziosa, senza impattare sulle prestazioni dei computer. Inoltre, è anche presente un sistema che blocca il download dei file dannosi prima che raggiungano il computer. Gioca un ruolo importante nella scelta di AVG Antivirus anche l'interfaccia molto minimale e semplice, che di recente è stata rinnovata per renderla più intuitiva.