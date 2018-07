I migliori giradischi da meno di 100 Euro disponibili su Amazon

Giradischi si, o giradischi no? Chi non ha mai provato l'ebrezza del vinile, negli ultimi tempi sarà sicuramente stato attratto dalla voglia di acquistare un giradischi, anche per sfruttare il ritorno al vintage che sta attraversando l'industria musicale. Industria ormai in pieno fermento e divisa tra coloro che continuano a essere fedeli allo streaming, che stando alle ultime voci provenienti da alcune ricerche di mercato rappresenterebbe il 75 per cento delle riproduzioni a livello mondiale, contro il 25 per cento dei supporti fisici standard.

È innegabile che la scelta del primo giradischi sia difficile, in quanto ha l'obbligo, ma anche l'onere, di introdurre l'ascoltatore in un nuovo modo di ascoltare e interagire con la musica. Va anche da se che, ed è il nostro consiglio più spassionato, spendere una cifra inferiore ai 100 Euro per il primo giradischi rappresenti a oggi la scelta migliore, soprattutto per coloro che vogliono concedersi il beneficio del dubbio. Discorso diametralmente diverso per gli esperti, che troveranno questi prodotti alquanto basici.

ION Audio Max LP

Partiamo con quella che, a oggi, riteniamo essere la scelta migliore per avvicinarsi al magico mondo dei vinili. ION Audio propone questo interessante giradischi a tre velocità con altoparlanti stereo, finitura in legno e un'estetica molto elegante, con tanto di coperchio in plastica che protegge il vinile durante la riproduzione.

Il giradischi, che può essere acquistato a 88,95 Euro, presenta una leva laterale che permette di poggiare con estrema facilità e delicatezza la puntina sul disco, senza graffiarlo. Il giradischi supporta i vinili a tre velocità: 33, 45 e 78 giri, tutti switchabili attraverso il pulsante presente al lato. Interessante anche il fatto che l'ingresso Aux presente consenta la conversazione e la riproduzione di sorgenti audio esterne, come lettori CD, lettori per audio cassette o altro.Nella confezione si riceverà anche il software che consente di effettuare la conversazione dei dischi su PC o Mac.

Prezzo: 88,95 Euro



ION Audio Vinyl Transport

Sempre ION Audio porta nel listino un altro giradischi low-cost. La caratteristica principale di questo modello è che riprende lo stile anni '50 a valigetta. Una scelta che potrebbe sembrare l'ideale per molti, visto che si adatta comunque anche agli ambienti moderni, ma che ad altri potrebbe non piacere. Sono disponibili comunque varie colorazioni, a seconda delle esigenze.

Anche Vinyl Trasport, questo il nome, supporta i dischi a 33, 45 e 78 giri ma, a differenza di quello di cui vi abbiamo parlato sopra, è alimentato a batterie (4 AA) e funziona con l'adattatore CA (presente nella confezione)

Il giradischi comunque include gli altoparlanti integrati stereo e un'uscita che consente di attaccare anche impianti esterni.

Prezzo: 49,99 Euro

Miric Giradischi Bluetooth

Per coloro che adorano lo stile "a valigia", è disponibile, salendo un po' di prezzo, anche il giradischi di Miric.

Le specifiche tecniche sono davvero interessanti, perché siamo di fronte a un giradischi vintage a livello estetico, ma poco a livello tecnico. Il riproduttore infatti è multifunzionale, dotato di Bluetooth, ingresso audio a 3,5 mm, uscita audio RCA e per le cuffie. Si adatta ai dischi in vinile da 7, 10 e 12 pollici, per tre velocità: 33, 45 e 78 giri, anche in questo caso switchabili tramite il pulsante.

Il giradischi si configura come un vero e proprio stereo, visto il supporto alle schede SD e USB, attraverso cui è possibile riprodurre o registrare la musica. Presenti anche gli altoparlanti stereo.

Prezzo: 79,99 Euro

Giradischi stereo 1byone

Concludiamo questa nostra carrellata dei migliori giradischi a meno di 100 Euro con l'offerta di 1byone, che presenta a 66,99 Euro un prodotto elegante, ultra compatto e a tre velocità, con altoparlanti integrati. A livello estetico ci ricorda a grandi linee i modelli di ION: viene ripreso l'aspetto in legno e il coperchio per la protezione dalla polvere. Anche questo modello supporta la conversione delle tracce da vinili a MP3 attraverso il computer.

Il giradischi supporta tre velocità: 33, 45 e 78 giri, in modo tale da coprire tutta la propria collezione. È anche presente una porta USB frontale, vicino alla rotella per il volume, che permette di ascoltare o convertire i vinili direttamente dallo stesso giradischi. Ovviamente, è supportato anche l'ingresso RCA per collegare un impianto esterno.

Prezzo: 66,99 Euro