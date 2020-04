I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro ad Aprile 2020

Siamo giunti al momento della settimana in cui gli appassionati del mondo smartphone si siedono e tirano le somme in merito all'andamento del mercato. In particolare, come ogni seconda domenica del mese, oggi parliamo della fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro. Ebbene, siamo ovviamente in un periodo strano, in cui può risultare anche difficile reperire i dispositivi (viste le problematiche relative alle spedizioni), ma i produttori non ne vogliono proprio sapere di fermarsi, stanno infatti continuando ad offrire delle ottime novità agli appassionati. In particolare, recentemente sono stati annunciati diversi dispositivi interessanti, da Redmi Note 9S a Huawei P40 Lite, passando per TCL 10L. Inoltre non sono mancati cambi di prezzo e altro. Insomma, anche questa settimana c'è molto su cui discutere. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i dispositivi da tenere in considerazione ad aprile 2020, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



Realme X2

Uno dei dispositivi più validi sotto i 300 euro è sicuramente Realme X2, il "fratello minore" di quel X2 Pro che ha "incantato" gli appassionati di smartphone nella fascia un po' più alta. Ebbene, nonostante qualche ovvia mancanza rispetto al modello più prestante, lo smartphone è visto da molti come l'unico vero anti-Xiaomi Mi 9T, soprattutto grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme X2 dà il meglio di sé nella buona solidità costruttiva, nel comparto fotografico che non delude le aspettative, nelle prestazioni superiori alla media, nella buona autonomia e nell'ottimo schermo. Da tenere in considerazione anche il fatto che il comparto connettività è piuttosto completo (non mancano NFC, Bluetooth 5.0, jack audio, USB Type-C e ricarica rapida a 30W). Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Realme X2.



Tuttavia, non stiamo parlando di un dispositivo perfetto: la ColorOS secondo molti è da rivedere (per fortuna sta arrivando la Realme UI basata su Android 10, che è già approdata su Realme X2 Pro) e il sensore di impronte integrato nello schermo non è dei più veloci. Tirando le somme, indubbiamente Realme X2 è uno dei migliori smartphone di questa fascia di prezzo, a fronte di un costo 279 euro su Amazon Italia (modello 8/128GB). Nel momento in cui scriviamo, bisogna aspettare circa 10 giorni per la disponibilità (purtroppo la situazione attuale sta condizionando anche le spedizioni degli smartphone).



Redmi Note 8 Pro

La gamma Redmi Note è tra le più conosciute nella fascia economica del mercato. D'altronde, stiamo parlando di dispositivi che hanno particolarmente convinto gli italiani, viste le ottime vendite nel nostro Paese. Ebbene, entrando nella fascia tra i 200 e i 300 euro, la proposta dell'azienda cinese è Redmi Note 8 Pro, dispositivo arrivato in Italia a fine 2019. I suoi principali punti di forza sono l'autonomia granitica (batteria da 4500 mAh), la buona solidità costruttiva e il completo comparto connettività. Gli aspetti più "criticati" sono invece le prestazioni non esattamente al top (SoC MediaTek Helio G90T) e lo schermo che non riesce a competere con quello di altri dispositivi di questa fascia di prezzo. Ci sarebbe qualcosa da ridire anche a livello di comparto fotografico, ma in realtà il calo di prezzo lo rende comunque un dispositivo interessante da questo punto di vista.



In linea generale, Redmi Note 8 Pro è uno smartphone che può essere acquistato ad occhi chiusi da chi apprezza questa serie di dispositivi. Per maggiori informazioni sulla scheda tecnica, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata a Redmi Note 8 Pro.

Parlando del comparto connettività, troviamo NFC, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac dual-band. Redmi Note 8 Pro viene attualmente venduto a circa 230 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/64GB).



Xiaomi Mi 9T

Se non avete vissuto nel mondo dei sogni nell'ultimo anno, probabilmente avrete già sentito nominare Xiaomi Mi 9T, lo smartphone con fotocamera pop-up che ha fatto parlare molto di sé all'uscita e nei mesi a venire. Per farvi capire, in Italia è arrivato persino a registrare un sold out nella notte di debutto. Insomma, è uno smartphone che non si può non citare in una classifica del genere, dato che costa 278 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 6/64GB).

Il dispositivo dà il meglio di sé nello schermo, nell'autonomia granitica, nelle prestazioni superiori alla media e nell'ottima solidità costruttiva. Per il resto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.

Parlando del comparto connettività, sono presenti NFC, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Da segnalare, invece, la memoria non espandibile e il peso non esattamente "piuma", aspetti che potrebbero far storcere un po' il naso a una certa tipologia d'utenza.



Samsung Galaxy A51

È uno degli smartphone più recenti presenti in questa classifica: ci riferiamo a Samsung Galaxy A51, dispositivo che in realtà non è stato accolto esattamente nel migliore dei modi da parte della critica, soprattutto per via del suo prezzo di listino di 379 euro. Tuttavia, dopo il rapido calo di prezzo, lo smartphone è iniziato a diventare intrigante, a fronte del costo attuale di 285 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/128GB).

Nel caso non lo sapeste, sì: è proprio il successore di quel Galaxy A50 che per parecchio tempo è rientrato nella classifica degli smartphone più acquistati in Europa. Insomma, la "base" di partenza è ottima ed è soprattutto per quello che Galaxy A51 merita di essere tenuto in considerazione. I principali punti di forza sono da ricercarsi nell'ottimo display, nel software ricco di funzionalità e nel completo comparto connettività (NFC, jack audio per le cuffie e triplo slot, ovvero Dual nanoSIM + microSD, sono presenti). In ogni caso, stiamo sicuramente parlando di uno smartphone "divisivo", visto che le sue principali pecche sono il comparto fotografico non esattamente dei migliori e le prestazioni sotto alla media.



Menzioni speciali: Huawei P40 Lite e TCL Plex

Il mercato smarphone ci regala sempre dei dispositivi che dividono i pareri dell'utenza, ma che in realtà possono essere interessanti per qualcuno e sarebbe un peccato non citarli. Nel caso di questa fascia, i modelli che rientrano in questa "definizione" sono Huawei P40 Lite e TCL Plex. Il primo, come abbiamo descritto nella nostra recensione di Huawei P40 Lite, è uno smartphone dalle ottime potenzialità, ma la mancanza dei servizi Google lo rende un po' meno interessante di quanto non sarebbe "normalmente". Purtroppo il ban USA ha creato una situazione non esattamente rosea.



Parlando, invece, di TCL Plex, si tratta di un dispositivo ottimo sotto molti punti di vista, dallo schermo alla buona autonomia, ma anche un po' "acerbo" per quanto riguarda, ad esempio, la mancanza dei Widewine L1 (che non permette la riproduzione di contenuti in HD su piattaforme come Netflix) e le prestazioni che danno qualche problema con le app più "pesanti". Sono degli aspetti che si possono sicuramente affinare con i prossimi smartphone e stiamo comunque parlando del primo dispositivo del brand TCL a giungere nelle nostre mani. Insomma, le potenzialità ci sono tutte per il futuro e questo TCL Plex può già risultare interessanti per alcuni utenti, come potete leggere nella nostra recensione.



Scelta del mercato: Huawei P30 Lite

In questo periodo di "lockdown", Huawei P30 Lite rimane incontrastato al vertice della classifica dei dispositivi Bestseller su Amazon Italia, ovviamente facendo riferimento alla fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro. È il terzo mese di fila che ricopre questa posizione. Questo nonostante lo smartphone sia ormai uscito da un bel po' e abbia ormai delle prestazioni sotto alla media, un'autonomia che non riesce a competere con altre soluzioni di questa fascia e un comparto fotografico non dei migliori. Qui probabilmente sono il brand, la presenza dei servizi Google e il prezzo di appena 200 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/128GB) a trainare le vendite. Metteteci poi il fatto che recentemente Huawei ha fatto uscire un "refresh" chiamato P30 Lite New Edition molto simile al modello originale e il gioco è fatto. Stiamo comunque parlando di un dispositivo che ha una buona solidità costruttiva, un buon design, un completo comparto connettività (ci sono anche NFC e jack audio per le cuffie) e un display che non delude le aspettative. Insomma, possiamo comprendere che l'utente medio riesca comunque a ritenersi soddisfatto da questo modello.



Prossimi arrivi: Redmi Note 9S, Realme 6 e TCL 10L

Come accennato in apertura, i produttori di smartphone non hanno alcuna intenzione di fermarsi, nemmeno in questo periodo complesso. Gli annunci delle ultime settimane lo dimostrano. Partendo dal più recente, Redmi Note 9S è arrivato in Italia qualche giorno fa a un prezzo di partenza di 229 euro su Amazon Italia (4/64GB). Si tratta di un dispositivo interessante, vista anche la presenza di una batteria da ben 5020 mAh e di una quadrupla fotocamera posteriore. Al momento, la critica non ha ancora avuto modo di testarlo come si deve, ma è sicuramente uno smartphone da tenere d'occhio. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la notizia di annuncio.



Da non sottovalutare anche la gamma di dispositivi Realme 6, annunciata a marzo 2020 e già disponibile anche in Italia. Le varianti sono tre: 4/64GB (229,90 euro), 4/128GB (269,90 euro) e 8/128GB (299,90 euro). Qui la caratteristica peculiare è sicuramente la presenza di un display con refresh rate di 90 Hz, caratteristica che risulta difficile da trovare su altri dispositivi di questa fascia di prezzo. Visti i precedenti dell'azienda, speriamo di riuscire a provare al più presto questo smartphone per potervelo raccontare come sempre su queste pagine (purtroppo, al momento in cui scriviamo, la critica non ha ancora avuto modo di provarlo a dovere). Se siete interessati, trovate il dispositivo su Amazon a partire da 229,99 euro (4/64GB).



Per il resto, ci sono ovviamente stati anche molti altri annunci. Tra questi, vale la pena segnalare TCL 10L, smartphone che verrà venduto a 299 euro in Italia a partire dal secondo trimestre 2020. Stiamo parlando di un'azienda che ha lanciato un dispositivo interessante come TCL Plex (di cui abbiamo parlato in precedenza), quindi vale la pena non sottovalutarla. Per maggiori dettagli sulla nuova gamma, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata.