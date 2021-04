I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro ad Aprile 2021

Le ultime settimane si sono rivelate dense di novità per quel che riguarda il mondo degli smartphone, compresa la fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro. Nonostante la carenza di chip, determinati produttori stanno riuscendo lo stesso a immettere un buon numero di modelli sul mercato. Il principale riferimento va sicuramente a Xiaomi, che dall'inizio del 2021 ha lanciato parecchi dispositivi e non sembra essere per nulla intenzionata a "mollare il colpo". Per intenderci, recentemente è arrivato l'annuncio di Xiaomi Mi 11 Lite, mentre il brand indipendente POCO ha lanciato X3 Pro. Non sono poi mancati reveal legati ad altri produttori, nonché i classici "riassestamenti" dei prezzi. Insomma, è giunta l'ora di procedere all'analisi del mercato, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



Xiaomi Mi 11 Lite

La novità principale di questi giorni nella fascia tra i 200 e i 300 euro è sicuramente Xiaomi Mi 11 Lite. Si tratta di uno smartphone che convince sotto vari punti di vista, da dimensioni e peso più "contenuti" rispetto a molte altre soluzioni alla buona autonomia, passando per un completo comparto software (MIUI 12). Non mancano poi un ottimo schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz, un reparto connettività completo di 4G, NFC e Bluetooth 5.1 e un caricabatterie da 33W. Peccato solamente per l'assenza del jack audio per le cuffie. Per il resto, prestazioni e comparto fotografico sono nella media. Insomma, se non avete intenzione di acquistare sin da ora uno smartphone 5G, Mi 11 Lite potrebbe rappresentare un'ottima scelta tra i dispositivi 4G offerti dal mercato. Il prezzo in questi giorni è pari a 299,90 euro sul sito ufficiale di Xiaomi (6/64GB). La nostra recensione completa del dispositivo verrà pubblicata tra non molto.



Redmi Note 10 Pro

Un altro smartphone legato a Xiaomi che ha particolarmente convinto critica e pubblico è Redmi Note 10 Pro. Mantenendo fede alla buona reputazione della serie a cui appartiene, questo modello rappresenta un'ottima scelta, grazie soprattutto a un buon schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un reparto fotografico che convincerà buona parte degli utenti, un'autonomia che non delude le aspettative e un comparto connettività che non manca di 4G, triplo slot, NFC, Bluetooth 5.1 e caricabatterie da 33W. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. Le principali pecche del dispositivo sono rappresentate dallo spessore del modulo fotocamere, troppo elevato per i nostri gusti, nonché da qualche imperfezione relativa alle foto grandangolari, nonostante questo Redmi Note 10 Pro è sicuramente uno degli smartphone più validi in questa fascia di prezzo. Il dispositivo può essere acquistato a 269,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi (6/64GB).



Samsung Galaxy M31

Passando a smartphone 4G non Xiaomi, un modello interessante in questa fascia di prezzo è Samsung Galaxy M31. Si tratta di uno smartphone che trova i suoi principali punti di forza nello schermo Super AMOLED e in una batteria da ben 6000 mAh, che consentono di avere sia buona qualità visiva che un'ottima autonomia. Soprattutto quest'ultima si rivela un elemento che potrebbe interessare un certo tipo di utente, che magari non cerca delle prestazioni particolarmente elevate ma vuole un dispositivo che arrivi a sera con una buona quantità di carica residua. Per il resto, il reparto fotografico riesce in ogni caso a convincere l'utente medio e il comparto connettività comprende anche triplo slot e NFC. Per approfondire l'argomento, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy M31.

Peccato per l'impossibilità di utilizzare Samsung Pay, nonché per delle performance non sempre convincenti. Si tratta tuttavia di un modello che si fa interessante dinanzi a un prezzo di poco superiore ai 200 euro online (6/64GB).



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A51

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, il modello più popolare nell'ultimo periodo in questa fascia di prezzo è una "vecchia conoscenza", ovvero Samsung Galaxy A51. Il prodotto viene venduto a 244 euro tramite rivenditori (4/128GB). Si tratta di uno smartphone che ha convinto molte persone anche nel corso del 2020 e non è dunque una sorpresa ritrovarlo nelle prime posizioni su Amazon. Per quel che riguarda i principali punti di forza, Galaxy A51 presenta un buon schermo, un convincente reparto software e un comparto connettività che non manca di 4G, NFC, jack audio da 3,5mm e triplo slot. Purtroppo le performance non sono esattamente al top del mercato, c'è qualche imperfezione in termini di reparto fotografico e l'autonomia non è propriamente delle migliori. Nonostante questo, non sono in pochi coloro che si sono trovati bene con questo modello.



Smartphone in arrivo o annunciati: da POCO X3 Pro a OPPO A54

Oltre ai modelli consigliati in precedenza, sul mercato ultimamente sono arrivati anche altri modelli interessanti. Ci riferiamo principalmente a POCO X3 Pro, Realme 8 Pro, Motorola Moto G50 e OPPO A54. Si tratta di modelli che rientrano in questa fascia di prezzo e potreste dunque volerli approfondire, nonostante non siano dei più convincenti oppure non siano stati ancora testati a dovere dalla critica. Potreste inoltre volerne sapere di più in merito a Xiaomi Mi 10T Lite, dato che quest'ultimo supporta il 5G. Per il resto, purtroppo è recentemente arrivata la notizia che Google Pixel 5a non arriverà in Italia. Guardando al futuro, in questa fascia potrebbero presto arrivare delle novità da parte di TCL. Staremo a vedere.