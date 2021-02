I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Febbraio 2021

Il tempo vola e siamo già a metà febbraio 2021. Il mercato degli smartphone Android nelle ultime settimane ci sta regalando delle soddisfazioni interessanti, anche nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 300 euro. In particolare, sono arrivati dei dispositivi interessante, da Motorola Moto G 5G a Samsung Galaxy A32 5G. Non sono inoltre mancate delle variazioni a livello di prezzi. In parole povere, anche questa volta i dispositivi da analizzare ci sono eccome. Andiamo, dunque, a "immergerci" in questo sconfinato mondo, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



Xiaomi Mi 10T Lite

La soluzione più valida in casa Xiaomi in questa fascia prende il nome di Mi 10T Lite, da non confondere con Mi 10 Lite. A un prezzo di 275 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB), ci si porta a casa uno smartphone che dispone di un completo reparto connettività con 5G, jack audio da 3,5 mm e NFC, buon schermo con refresh rate di 120 Hz, prestazioni che non deluderanno l'utente medio, buon comparto sonoro e ricarica a 33W. L'autonomia risulta invece nella media.

Arrivando alle principali pecche, peso e spessore non sono purtroppo dei più contenuti. In ogni caso, Mi 10T Lite rappresenta sicuramente un ottimo dispositivo in questa fascia, strizzando l'occhio agli utenti che vogliono un dispositivo pronto per il nuovo standard di connettività.



Motorola Moto G 5G

Una delle ultime novità del mercato è rappresentata da Motorola Moto G 5G. Qualcuno di voi si starà chiedendo perché l'abbiamo inserito in questa fascia, dato che il prezzo di lancio è pari a 369,99 euro. Il motivo è presto detto: attualmente Amazon Italia propone il dispositivo in offerta a 299,90 euro (6/128GB). Insomma, c'è stato un calo di prezzo niente male, che rende questo dispositivo più appetibile. I principali punti di forza dello smartphone sono da ricercarsi nella buona autonomia, garantita dalla batteria da 5000 mAh, nel software "pulito" in stile Motorola, nel display IPS che non delude, nel buon comparto fotografico e nel reparto connettività completo di 5G, NFC e jack da 3,5 mm. Le prestazioni sono nella media. Peccato per un peso e delle dimensioni non esattamente delle più contenute, nonché per la mancanza di un refresh rate aumentato per quel che concerne lo schermo. Il design non è inoltre dei più originali. Tuttavia, a questo prezzo può risultare una scelta interessante. Presto dovremmo avere modo di "stressarlo" a dovere, quindi rimanete sintonizzati su queste pagine.



Samsung Galaxy M31

Lo sappiamo: là fuori la copertura 5G non è ancora impeccabile. Per questo motivo, ci sono delle persone che vogliono scegliere semplicemente un buon smartphone, senza badare al fatto che quest'ultimo supporti gli ultimi standard o meno. In tal caso, potrebbe interessarvi Samsung Galaxy M31, dispositivo che supporta "solamente" il 4G ma che è in grado di dare buone soddisfazioni in termini generali. Infatti, lo smartphone monta un display Super AMOLED e una batteria da 6000 mAh, che offrono rispettivamente buona qualità visiva e ottima autonomia. Per il resto, il reparto fotografico non delude, a meno che non siate utenti esigenti, e il reparto connettività che include triplo slot (SIM+MicroSD) e NFC. Se state cercando maggiori informazioni sul prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy M31.



Peccato che questo smartphone non consenta di utilizzare Samsung Pay e che disponga di prestazioni solamente nella media. Per il resto, anche il design potrebbe fare un po' storcere il naso. In ogni caso, Samsung Galaxy M31 viene venduto a 279 euro su Amazon Italia (6/64GB).



Scelta del mercato: Redmi Note 9 Pro 128GB

Rifacendoci alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon.it, in questo periodo il dispositivo di questa fascia di prezzo più in voga nel nostro Paese è Redmi Note 9 Pro, più precisamente il suo modello da 128GB di memoria interna. D'altronde, quest'ultimo rappresenta la perfetta esperienza Xiaomi nella fascia low cost e dispone di qualità che non si possono mettere in dubbio. I maggiori punti di forza sono infatti l'ottima autonomia, il buon reparto fotografico, il completo comparto connettività (non mancano NFC, 4G LTE e jack audio) e il buon schermo. Fanno un po' storcere il naso le dimensioni non propriamente contenute, nonché la mancanza di un refresh rate aumentato. In ogni caso, si tratta di una proposta interessante a un prezzo di 218,79 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).



I migliori smartphone Android in arrivo o annunciati: da Samsung Galaxy A32 5G a Redmi Note 9T

Il mondo dei dispositivi mobili pullula sempre di novità. Nelle ultime settimane ad esempio abbiamo visto l'annuncio di Samsung Galaxy A32 5G, che dispone di una batteria da 5000 mAh e arriverà in Italia a 299,90 euro in questo mese di febbraio 2021. Inoltre, in questa fascia di prezzo ha fatto parlare di sé anche Redmi Note 9T, che è stato annunciato a inizio gennaio 2021 e da noi ha un prezzo di partenza di 269,90 euro (anche se si può già trovare a 229,90 euro in sconto sul sito ufficiale).

Per il resto, citiamo rapidamente anche altri smartphone che potrebbe interessarvi approfondire: Realme 7 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G e TCL 20 5G. Per quel che concerne il futuro, si vocifera che presto potrebbero esserci novità da Motorola.