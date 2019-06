I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro, Giugno 2019

Il weekend è arrivato e, come ogni settimana, è giunto il momento dedicato alla nostra "classifica" dei migliori smartphone Android. Questa volta, la fascia di prezzo presa in considerazione è quella tra i 200 e i 300 euro, dove ultimamente stanno accadendo parecchie cose interessanti. In particolare, le ultime settimane hanno visto l'annuncio di Xiaomi Mi 9T e l'arrivo sul mercato di Motorola One Vision, due smartphone in grado di mettere zizzania nel mercato.

Andiamo, dunque, a vedere quali sono i dispositivi Android degni di nota nella fascia tra i 200 e i 300 euro, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



Honor 10

Dopo l'uscita di Honor 20 e Honor 20 Pro, il top di gamma dello scorso anno della società cinese scende di prezzo e arriva finalmente nella fascia sotto i 300 euro. Stiamo parlando di uno smartphone ricordato da molti utenti in modo positivo, soprattutto per via dell'ottima autonomia, del buon display e di un design al passo con i tempi. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Honor 10.

In ogni caso, lo smartphone della società è un dispositivo piuttosto solido, che ha recentemente ricevuto le patch di sicurezza di maggio 2019 e, stando ad alcuni rumor, potrebbe far parte della lista di smartphone che riceveranno via OTA Android Q.



Ci sono ovviamente alcune pecche, come la memoria non espandibile e i sistemi di sblocco non esattamente dei più rapidi, ma d'altronde si può chiudere un occhio in tal senso in questa fascia di prezzo. Presenti tutte le connettività del caso, dalla porta USB Type-C al jack audio per le cuffie da 3,5 mm fino all'NFC. Potete acquistare Honor 10 a un prezzo di 280 euro su Amazon Italia (variante 4/64GB).



Xiaomi PocoPhone F1

Anche Xiaomi PocoPhone F1 non è esattamente uno degli ultimi smartphone arrivati sul mercato, ma il "flagship killer" della società cinese continua lo stesso a fare gola a molti appassionati. D'altronde, PocoPhone F1 si è dimostrato sin da subito solido in quasi tutte le sue componenti e la critica e il pubblico lo hanno sempre elogiato.

Siamo messi bene anche a livello di aggiornamenti, visto che è da poco arrivata la versione 10.3.4 della MIUI. Quest'ultima ha introdotto, tra le altre cose, la possibilità di vedere contenuti in HD sui servizi di streaming e di registrare video in Ultra HD 4K a 60 fps, che erano due degli aspetti più criticati al momento del lancio. Oltre a questo si vocifera da tempo che PocoPhone F1 potrebbe ricevere Android Q.



Per il resto, vanno segnalate le ottime prestazioni e l'autonomia granitica. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Xiaomi PocoPhone F1.

Peccato solamente per un comparto fotografico non dei migliori e per qualche problema di traduzione lato software. Parlando di connettività, sono presenti il jack audio per le cuffie e la porta USB Type-C, manca invece l'NFC. Xiaomi PocoPhone F1 è attualmente venduto a un prezzo di 270 euro su Amazon Italia (modello 4/64GB).



Samsung Galaxy A50

Annunciato nel mese di febbraio 2019, Samsung Galaxy A50 è approdato in Italia da relativamente poche settimane. Lo smartphone è stato premiato sia dalla critica che dal pubblico, visto anche il buon numero di vendite che sta facendo registrare nel nostro Paese. D'altronde, la potenza del brand Samsung nel nostro Pase è oramai consolidata e in questo caso stiamo anche parlando di uno smartphone convincente.

Galaxy A50 dispone di un'ottima autonomia, di un buon comparto fotografico e di un reparto connettività completo, che comprende anche il jack audio per le cuffie, la porta USB Type-C e l'NFC.

Peccato solamente per il lettore di impronte digitali più lento della media, i materiali utilizzati (scocca in plastica) e le prestazioni non esattamente al top. Potete acquistare Samsung Galaxy A50 a un prezzo di circa 285 euro su Amazon Italia (versione 4/128GB).



Motorola One Vision

Successore dello sfortunato Motorola One, a nostro modo di vedere One Vision è riuscito a prendersi una rivincita e a migliorare sensibilmente l'esperienza offerta dal predecessore. Si tratta comunque di uno smartphone che sta dividendo critica e pubblico, tra chi lo considera un best buy e chi non apprezza quanto offerto da One Vision.

D'altronde stiamo parlando di uno smartphone atipico, che monta un display con un aspect ratio pari a 21:9, che a noi piace particolarmente ma che non è certamente adatto a tutti, e un processore Exynos 9606 di Samsung.



Per il resto, i punti di forza dello smartphone sono sicuramente il design e l'adesione al programma Android One, che garantisce due anni di aggiornamenti alle major release di Android e tre anni di patch di sicurezza. Al momento attuale, stiamo testando a dovere Motorola One Vision e a breve arriverà la recensione, ma possiamo già dirvi che vale il prezzo di listino. Potete acquistare lo smartphone a 299 euro su Amazon Italia.



Scelta del mercato: Huawei P20 Lite

Nonostante i recenti problemi legati al ban degli Stati Uniti d'America, Huawei continua a piazzare un successo dopo l'altro in campo smartphone. Infatti, stando ai dati diffusi da Stategy Analytics e alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, Huawei P20 Lite ha venduto molto bene e ancora oggi, a oltre un anno dal suo annuncio, risulta tra gli smartphone più venduti nel nostro Paese.

Insomma, il dispositivo ha superato egregiamente tutte le lamentele che avevano accompagnato il suo lancio nel nostro Paese, quando P20 Lite era disponibile da Unieuro prima ancora di essere stato annunciato ufficialmente.



Per quanto riguarda lo smartphone in sé, il design e l'autonomia sono buoni, ma P20 Lite va a perdersi soprattutto per le sue prestazioni. A livello di connettività, sono presenti l'NFC, la porta USB Type-C e il jack audio per le cuffie. Huawei P20 Lite è attualmente venduto a un prezzo di 200 euro su Amazon Italia (modello 4/64GB).



Prossimo arrivo: Xiaomi Mi 9T

Nelle nostre mani in questo momento, Xiaomi Mi 9T ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei migliori smartphone di questa fascia di prezzo. Per la verità, il costo di listino è pari a 329 euro, ma per le prime 24 ore Mi 9T sarà venduto per tutti a un prezzo di 299 euro (variante 4/64GB). Si tratta di un'iniziativa piuttosto interessante, che prenderà il via a partire dalla mezzanotte del 19 giugno fino alle 23:59 delle stesso giorno. Difficilmente riusciremo a testare completamente lo smartphone entro quel giorno, ma nel frattempo vi possiamo proporre le nostre prime impressioni su Xiaomi Mi 9T.



In linea generale, lo smartphone della società cinese ci è sembrato ottimo sin dal primo sguardo e vi possiamo confermare che dispone di un buon display, di un'ottima autonomia e di prestazioni in grado di avvicinarsi a quelle offerte dai dispositivi di fascia superiore.

Insomma, se siete interessati, possiamo dirvi già da ora che sicuramente non farete una cattiva scelta. Vi consigliamo però di tenere monitorata la pagina dedicata a Xiaomi Mi 9T su Amazon Italia, visto che a quanto pare le scorte a 299 euro saranno in quantità limitata.