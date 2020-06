I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Giugno 2020

È arrivata la seconda domenica di giugno e siamo a metà 2020. Il momento è quindi quello propizio per tirare le somme in merito agli smartphone più validi che rientrano nella fascia di prezzo che va dai 200 ai 300 euro. Le ultime settimane hanno portato parecchie novità sul mercato, da Redmi Note 9 Pro a Samsung Galaxy M31, ma non sono mancati anche modelli come Huawei P Smart S e OPPO A72. Insomma, anche questo mese le novità di cui parlare non mancano di certo. Il mercato smartphone sta dando grande prova in un periodo come quello attuale. Andiamo, dunque, ad analizzare le soluzioni disponibili in questo segmento di mercato, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o al massimo dei siti ufficiali dei produttori.



Redmi Note 9 Pro

La gamma Redmi Note non ha di certo bisogno di presentazioni, specialmente in Italia. Redmi Note 9 Pro è la punta di diamante della lineup 2020 dell'azienda, visto il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Infatti, il costo è attualmente fissato a 269,90 euro su Amazon Italia (6/64GB). I principali punti di forza sono il buon display, il triplo slot (due nanoSIM + microSD), un comparto fotografico che non delude le aspettative e un comparto connettività completo (che include NFC, jack audio e porta USB Type-C). Per maggiori dettagli in merito alla scheda tecnica, vi consigliamo di consultare la notizia di annuncio.

In ogni caso, non si tratta di uno smartphone perfetto. Ci sono diverse pecche, come un peso non esattamente dei più contenuti e qualche sbavatura lato software. Inoltre, si fa sentire l'assenza di un refresh rate elevato (in questo segmento di mercato ci sono già dei dispositivi con schermi a 90 Hz, come vedremo in seguito). In ogni caso, Redmi Note 9 Pro è sicuramente una delle soluzioni più interessanti in questa fascia di prezzo.



Realme 6 (8/128GB)

Realme è uno dei brand più interessanti arrivati negli ultimi anni. Sta rapidamente conquistando la fiducia delle persone nel nostro Paese, a forza di smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Nella fascia tra i 200 e i 300 euro, il modello più convincente del portfolio della società è la variante da 8/128GB di Realme 6, dispositivo che tra l'altro dispone di un display con refresh rate di 90 Hz. Questo è sicuramente un punto a favore non di poco conto, visto che sono pochi i modelli sotto i 300 euro a disporre di questa possibilità. Gli altri punti di forza si trovano nelle prestazioni che non deludono le aspettative, nel reparto software rinnovato (la Realme UI), nel completo comparto connettività (ci sono triplo slot, NFC, USB Type-C e jack audio per le cuffie), nella ricarica rapida a 30W e nelle buone fotocamere. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche, vi rimandiamo alla notizia di annuncio.

Le uniche pecche sono il design, la qualità costruttiva non dei migliori e l'autonomia non al top (dovuta anche allo schermo a 90 Hz). Insomma, Realme 6 potrebbe non essere un dispositivo per tutti, ma il prezzo di 259 euro su Amazon Italia è molto interessante.



Realme X2

Nonostante la gamma Realme 6 sia già arrivata sul mercato, Realme X2 si merita di diritto un posto in questa classifica, anche grazie al recente arrivo dell'aggiornamento alla Realme UI basata su Android 10. Lo smartphone dà il meglio di sé nella buona solidità costruttiva, nelle prestazioni superiori alla media, nel comparto fotografico che non delude le aspettative, nell'ottimo schermo e nel completo comparto connettività (non mancano NFC, Bluetooth 5.0, jack audio, USB Type-C e ricarica rapida a 30W). Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di fare riferimento alla recensione di Realme X2. Per quanto riguarda il software, dovreste invece dare un'occhiata alla nostra prova della Realme UI.

È uno smartphone che ha ben pochi difetti, come ad esempio la velocità non esattamente delle migliori per quanto riguarda il sensore di impronte digitali in-display. Realme X2 viene attualmente venduto a 289 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/128GB).



Motorola Moto G8 Power

C'è una certa tipologia di utenti che adora l'esperienza quasi "stock" degli smartphone Motorola e che apprezza la filosofia del brand sotto ogni punto di vista. Se rientrate in questo gruppo di persone, Motorola Moto G8 Power è un dispositivo che potrebbe decisamente fare per voi. Infatti, se si riesce ad andare oltre all'assenza dell'NFC e del Wi-Fi a 5GHz, al comparto fotografico non esattamente dei migliori e alle prestazioni solamente nella media, questo dispositivo può risultare interessante. Siamo in realtà stati un po' indecisi se inserirlo o meno, visto che quelli citati in precedenza sono comunque dei limiti importanti, ma anche i punti di forza sono interessanti, dalla batteria da 5000 mAh alla già citata esperienza "stock", passando per il comparto audio stereo. Presenti il supporto alla ricarica a 18W, la porta USB Type-C e il jack audio per le cuffie. Un altro aspetto molto interessante di Motorola Moto G8 Power è il prezzo: 229 euro su Amazon Italia (4/64GB).



Scelta del mercato: Samsung Galaxy M31

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, questo mese il dispositivo che più ha convinto gli italiani è Samsung Galaxy M31 (al momento in cui scriviamo, ricordiamo che le classifiche di Amazon vengono aggiornate ogni ora). Si tratta di un modello di recente uscita che può essere acquistato a 279 euro (6/64GB). La sua caratteristica peculiare è la presenza di una batteria da ben 6000 mAh, in grado di garantire un'autonomia eccezionale. Altri punti a favore del dispositivo sono il buon schermo AMOLED e il comparto fotografico che non delude le aspettative. Peccato solamente per delle prestazioni non esattamente delle migliori, che hanno fatto storcere il naso a molti. In ogni caso, vista anche la risposta del pubblico, Galaxy M31 può sicuramente rivelarsi interessante per una certa tipologia di utenti.



Prossimi arrivi e annunci: da Samsung Galaxy M21 a TCL 10L

Anche questo mese i dispositivi usciti non mancano di certo e a volte persino noi del settore fatichiamo a tenere conto di tutti gli smartphone che arrivano sul mercato. Ma non preoccupatevi: come sempre, c'è questo paragrafo dedicato a "prossimi arrivi e annunci" per dare un po' di spazio anche a quei modelli che sono stati annunciati un po' in sordina. Partiamo da Samsung Galaxy M21, smartphone che viene venduto a 229 euro su Amazon Italia (4/64GB). Si tratta di un dispositivo che punta molto sulla batteria da ben 6000 mAh, ma che va a "tagliare" un po' sul comparto fotografico e su altri aspetti rispetto a Galaxy M31, di cui abbiamo già parlato in precedenza.



Non è mancato neppure l'annuncio di Huawei P Smart S, dispositivo con HMS (no GMS) che costa 259,90 euro sul sito ufficiale (4/128GB). C'è poi Motorola One Fusion+, che arriverà presto in Italia a un prezzo di 299 euro (6/128GB). Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla notizia di annuncio. Annunciati un po' in sordina, non mancano inoltre LG K61 (4/128GB) e LG K51S (3/64GB), che hanno rispettivamente un prezzo di 299,90 euro e 219,90 euro. Da non sottovalutare OPPO A72, che costa 277 euro su Amazon Italia (4/128GB). Ve ne abbiamo parlato più approfonditamente nella notizia di annuncio. Per il resto, potreste voler dare un'occhiata a Samsung Galaxy A41, venduto a 245 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB, maggiori dettagli qui) e a TCL 10L, disponibile a 249 euro su Amazon Italia (6/64GB).