I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a luglio 2021

Giunti nella seconda metà del 2021, il mercato Android, compresa la fascia tra 200 e 300 euro, si sta dimostrando particolarmente interessante anche in un mese estivo come luglio. Infatti, nonostante per vari motivi non ci sia il numero di annunci che questo settore è solito offrire (a proposito, siete pronti per le grandi novità in arrivo entro fine anno? Chi ha detto Huawei?), le ultime settimane hanno visto l'arrivo di dispositivi del calibro di OnePlus Nord CE 5G e Samsung Galaxy M32. Insomma, le novità non mancano di certo: andiamo ad analizzarle, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori.



OnePlus Nord CE 5G

Lo smartphone che più di tutti sta "rubando" la scena in questo periodo nella fascia tra 200 e 300 euro è sicuramente OnePlus Nord CE 5G. L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno: certo, qualche rumor era nell'aria, ma tutto si è "consumato" in breve tempo (d'altronde, il mercato sta viaggiando a ritmi particolarmente elevati: per intenderci, a breve sarà già tempo di OnePlus Nord 2 5G). OnePlus Nord CE 5G trova uno dei suoi punti di forza in un prezzo contenuto per un dispositivo compatibile con il più recente standard in termini di connettività: 299 euro sul portale ufficiale (6/128GB). Le prestazioni sono buone (grazie anche al SoC Snapdragon 750G), il comparto connettività include, oltre al 5G, NFC e jack audio per le cuffie, la maneggevolezza è migliore rispetto a molti altri modelli, l'autonomia non è male e non manca un buon display con refresh rate di 90 Hz. Peccato solamente per l'impossibilità di espandere la memoria interna, per un reparto fotografico non propriamente al top e per la mancanza del classico slider per "silenziare" lo smartphone che in genere si trova sui dispositivi OnePlus. Stiamo mettendo alla prova il modello proprio in questi giorni e possiamo già confermarvi che si tratta di un prodotto valido, ma ci sarà modo di analizzare la questione in modo più approfondito in sede di recensione (in arrivo a breve).



Redmi Note 10 Pro

Al netto delle novità, rimangono in classifica i soliti dispositivi che sono in grado di convincere maggiormente in questa fascia. In questo contesto, se avete intenzione di puntare su uno smartphone 4G, Redmi Note 10 Pro può fare per voi. La gamma di dispositivi di cui fa parte non ha di certo bisogno di molte introduzioni: i ben noti Redmi Note 7, Redmi Note 8 e Redmi Note 9 sono rimasti impressi nella mente di molti appassionati. In ogni caso, Redmi Note 10 Pro non ha deluso le aspettative: si tratta di uno smartphone che presenta un buon display AMOLED con refresh rate di 120 Hz, un'autonomia non male, una ricarica a 33W, un reparto connettività completo di 4G e NFC e un comparto fotografico in grado di convincere l'utente medio. Per approfondire al meglio il modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. Non mancano tuttavia alcune pecche: le foto grandangolari non convincono del tutto e la sporgenza delle fotocamere è un po' troppo elevata per i nostri gusti. Nonostante questo, il prezzo di 249,90 euro sul portale ufficiale (6/64GB) può sicuramente fare gola a un certo tipo di utente.



POCO F3

Una sola parola: prestazioni. Se siete alla ricerca di un dispositivo che può offrire soddisfazioni in tal senso, POCO F3 e il suo processore Qualcomm Snapdragon 870 potrebbero interessarvi. Qui facciamo un piccolo "strappo alla regola": al momento in cui scriviamo il prezzo è pari a 319,90 euro su Amazon Italia (6/128GB), ma online il prodotto si trova anche sotto ai 300 euro e in passato ci sono state varie offerte che lo hanno proposto in questa fascia anche tramite il noto portale e-commerce (quindi il consiglio è quello di monitorare il prezzo). Il dispositivo è interessante anche per via del suo reparto fotografico che non delude le aspettative e per il comparto connettività che include 5G, NFC e Wi-Fi 6. Ci sono poi una ricarica a 33W, una buona maneggevolezza e uno schermo con refresh rate di 120 Hz. Se state cercando maggiori dettagli sul prodotto, potete trovarli nella nostra recensione di POCO F3. Certo, fanno un po' storcere il naso l'impossibilità di espandere lo storage, la mancanza del jack audio per le cuffie e qualche imperfezione relativa ai contrasti offerti dal display, ma in linea generale il dispositivo può rappresentare una buona scelta.



Scelta del mercato: Xiaomi Mi 11 Lite

Qual è lo smartphone che sta convincendo di più i connazionali in questo periodo tra i 200 e i 300 euro? Stando alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, non sono in pochi coloro che stanno puntando su Xiaomi Mi 11 Lite (da non confondere con Mi 11 Lite 5G, dato che ci sono varie differenze). Ne siamo consapevoli: vi starete probabilmente chiedendo quanti dispositivi di Xiaomi abbiamo intenzione di inserire in questa classifica. Ci perdonerete ma il noto brand sta piazzando un modello valido dopo l'altro in questa fascia e la risposta del pubblico non è tardata ad arrivare. Il modello 4G di Xiaomi Mi 11 Lite viene venduto a 252 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Tra i punti di forza dello smartphone troviamo un buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un reparto connettività che include 4G e NFC, una ricarica a 33W, peso e dimensioni "piuma" rispetto a molte altre soluzioni presenti sul mercato. Fanno un po' storcere il naso solamente le prestazioni, semplicemente nella media, il reparto fotografico non propriamente al top e l'assenza del jack audio per le cuffie. Tuttavia, in molti si stanno trovando bene con questo modello, quindi potreste volerlo approfondire.



Novità del mercato: da Samsung Galaxy A22 5G a Samsung Galaxy M32

Oltre al già citato OnePlus Nord CE 5G, le altre principali novità giunte nelle ultime settimane in questa fascia di prezzo sono legate a un unico produttore: Samsung. L'azienda sudcoreana ha deciso di "fare un bis" con Galaxy A22 5G e Galaxy M32. In particolare, l'arrivo su Amazon Italia a 299 euro di quest'ultimo modello ha attirato l'attenzione degli appassionati del mondo smartphone, anche per via della presenza di una batteria da 5000 mAh. Per il resto, presto potrebbero essere rilasciati anche altri dispositivi del noto brand in questa fascia di prezzo. Altri modelli recenti che vanno citati sono Motorola Moto G50 (qui l'analisi), Realme 8 Pro e POCO X3 Pro (qui la recensione).