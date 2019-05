I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro, Maggio 2019

Continuano le nostre "classifiche" legate ai migliori smartphone Android: come di consueto, la seconda domenica del mese è dedicata alla fascia tra i 200 e i 300 euro, dove si possono trovare prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Nelle ultime settimane ci sono state alcune interessanti novità, come l'arrivo sul mercato di Samsung Galaxy A50 e l'annuncio di Huawei P Smart Z.

Inoltre, non è mancato un calo di prezzo di Honor 10, che finalmente costa meno di 300 euro e inizia a fare gola a sempre più utenti. Non ci resta che andare a vedere quali sono gli smartphone Android degni di nota in questa fascia di mercato, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia.



Honor 10

A pochi giorni di distanza dall'annuncio di Honor 20 e Honor 20 Pro, il top di gamma dello scorso anno della società cinese scende di prezzo e approda nella fascia sotto i 300 euro. Si tratta di uno smartphone che può fare ancora gola a molti, soprattutto per via della sua ottima autonomia, del buon display e di un design che strizza l'occhio agli amanti dei giochi di luce. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Honor 10.



Stiamo parlando di un dispositivo piuttosto solido, che ha recentemente ricevuto le patch di sicurezza di aprile 2019, anzi probabilmente Honor 10 farà parte della lista di smartphone che riceveranno via OTA Android Q (anche se questo non è ancora ufficiale).

Per il resto, le uniche pecche sono la memoria non espandibile e i sistemi di sblocco non esattamente dei più rapidi. Presenti tutte le connettività del caso, dalla porta USB Type-C al jack audio per le cuffie da 3,5 mm fino all'NFC. Potete acquistare Honor 10 a un prezzo di 285 euro su Amazon Italia (modello 4/64GB).



Xiaomi PocoPhone F1

Nonostante sia già passato un anno dal suo lancio, Xiaomi PocoPhone F1 continua a stuzzicare gli appassionati di smartphone. D'altronde, il telefono della società cinese si è dimostrato sin da subito solido in quasi tutte le sue componenti e la critica e il pubblico lo hanno sempre elogiato.

Siamo messi bene anche a livello di aggiornamenti, visto che è da poco arrivata la versione 10.3.4 della MIUI.

Quest'ultima ha introdotto, tra le altre cose, la possibilità di vedere contenuti in HD sui servizi di streaming e di registrare video in Ultra HD 4K a 60 fps, che erano due degli aspetti più criticati al momento del lancio.



Rimangono ovviamente le ottime prestazioni e l'autonomia granitica che abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Xiaomi PocoPhone F1.

Peccato solamente per un comparto fotografico non dei migliori e per qualche problema di traduzione lato software. Presenti il jack audio per le cuffie e la porta USB Type-C, manca invece l'NFC. Xiaomi PocoPhone F1 è attualmente venduto a un prezzo di 270 euro su Amazon Italia (versione 4/64GB).



Motorola Moto G7 Plus

Lanciata da poco sul mercato, la nuova gamma di smartphone di Motorola comprende anche Moto G7 Plus. Quest'ultimo ha convinto la critica soprattutto per via dell'ottimo design, della buona autonomia, della solidità costruttiva e della completa connettività. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Motorola Moto G7 Plus.

Gli unici aspetti negativi sono la scarsa ottimizzazione dell'aspect ratio, dovuta al notch a goccia, qualche problema alla regolazione della luminosità automatica dello schermo e delle prestazioni solamente nella media.

Presenti l'NFC, il jack audio per le cuffie e la porta USB Type-C. Motorola Moto G7 Plus è acquistabile al prezzo di 275 euro su Amazon Italia (variante 4/64GB).



Samsung Galaxy A50

Arrivato in Italia nelle ultime settimane, Samsung Galaxy A50 è stato premiato sia dalla critica che dal pubblico, visto anche il buon numero di vendite che sta facendo registrare in Italia. D'altronde, l'appeal del brand sudcoreano nel nostro Paese è oramai consolidato e in questo caso stiamo anche parlando di un ottimo smartphone.

Galaxy A50 dispone di un'ottima autonomia, di un buon comparto fotografico e di un reparto connettività completo, che comprende anche il jack audio per le cuffie, la porta USB Type-C e l'NFC. Per il resto, le pecche riscontate sono il lettore di impronte digitali più lento della media, i materiali utilizzati (scocca in plastica) e le prestazioni non esattamente al top. Potete acquistare Samsung Galaxy A50 a un prezzo di circa 275 euro su Amazon Italia (modello 4/128GB).



Scelta del mercato: Huawei P20 Lite

Dopo avervi elencato i nostri consigli, passiamo al dispositivo che ha venduto di più in Italia in questa fascia di prezzo. Stando ai dati diffusi da Stategy Analytics e alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, Huawei P20 Lite è andato davvero alla grande e ancora oggi, a circa un anno dal suo annuncio, risulta tra gli smartphone più venduti nel nostro Paese.

Gli utenti più maliziosi sostengono che parte della fortuna avuta da P20 Lite sia dovuta anche alla sua storia piuttosto atipica, visto che lo smartphone è stato molto chiaccherato al momento dell'uscita. Infatti, P20 Lite era disponibile da Unieuro prima ancora di essere stato annunciato ufficialmente.

Parlando invece dello smartphone in sé, Il design e l'autonomia sono buoni, ma lo P20 Lite va a perdersi soprattutto in autonomia e prestazioni. Tuttavia, sono presenti l'NFC, la porta USB Type-C e il jack audio per le cuffie. Huawei P20 Lite è attualmente venduto a un prezzo di 200 euro su Amazon Italia (versione 4/64GB).



Prossimo arrivo: Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Z è la nuova scommessa della società cinese per quanto riguarda la fascia media. Annunciato un po' in sordina, il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un display "all-screen" senza alcuna tipologia di notch. Questo è possibile attraverso l'utilizzo di una fotocamera pop-up anteriore da 16MP (f/2.0), che permette di aumentare lo screen-to-body ratio. Per il resto, P Smart Z dispone di un processore Kirin 710F affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).



Il pannello è un IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), mentre la batteria è da 4000 mAh. Molto interessante anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore da 16MP (f/1.8) + 2MP.

Il sistema operativo è chiaramente Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 9.0 e non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta USB Type-C, passando per il jack audio per le cuffie e per l'NFC. Huawei P Smart Z arriverà presto nel nostro Paese a un prezzo di 279 euro su Amazon Italia. Insomma, stiamo parlando di una soluzione molto interessante, che non vediamo l'ora di provare con mano.