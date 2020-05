I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Maggio 2020

Il mondo degli smartphone non vuole fermarsi nemmeno per sogno e sta continuando a sfornare modelli su modelli. Gli innesti delle ultime settimane nella fascia tra i 200 e i 300 euro del mercato sono particolarmente interessanti: basti pensare all'arrivo di dispositivi come Realme 6 e Motorola Moto G8 Power, nonché all'annuncio di smartphone come Samsung Galaxy M21. Insomma, le novità non mancano anche in questa "puntata" ed è giunta l'ora, come ogni seconda domenica del mese, di analizzare questo angolo del mercato. Piccola nota: i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei rispettivi produttori, quindi il cosiddetto "street price" dei dispositivi inseriti potrebbe essere diverso.



Realme 6

Realme continua a colpire nella fascia medio/bassa del mercato. L'ultimo arrivato è Realme 6, uno smartphone che trova la sua caratteristica peculiare nello schermo con refresh rate di 90 Hz, caratteristica molto difficile da trovare in questa fascia di prezzo, che garantisce quella fluidità in più che non guasta mai. A nostro modo di vedere, è una delle caratteristiche in grado di fare la differenza, quella possibilità da cui non si riesce più a fare ritorno dopo averla provata per un lungo periodo. Per il resto, siamo dinanzi a uno smartphone con delle prestazioni che non deludono le aspettative, un comparto software rinnovato (la Realme UI), una ricarica rapida a 30W, un completo reparto connettività (triplo slot, NFC, USB Type-C e jack audio per le cuffie sono presenti) e una fotocamera che tutto sommato che riesce a superare leggermente la media. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.



In ogni caso, non siamo ovviamente dinanzi a un dispositivo perfetto: il design e la qualità costruttiva fanno un po' storcere il naso e l'autonomia non è delle migliori (è il compromesso a cui si deve scendere anche per via dello schermo a 90 Hz). Insomma, ci sono delle pecche che lo rendono un prodotto non esattamente adatto a tutti, ma Realme 6 è uno smartphone valido che può chiaramente fare gola a molti utenti. Il dispositivo è attualmente venduto a 215 euro su Amazon Italia (4/64GB), che non è affatto male. Tuttavia, se volete un consiglio, forse puntare sulla variante da 8/128GB potrebbe essere interessante, ma lì si passa a 279 euro sempre su Amazon.



Realme X2

Nonostante il lancio della gamma Realme 6, di cui abbiamo parlato in precedenza, Realme X2 è ancora uno smartphone molto interessante, anche in virtù del suo recente aggiornamento alla Realme UI basata su Android 10. Si tratta di un dispositivo che ha convinto critica e pubblico grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo.

I suoi principali punti di forza sono la buona solidità costruttiva, le prestazioni superiori alla media, il comparto fotografico che non delude le aspettative. l'ottimo schermo e il completo comparto connettività (sono presenti NFC, Bluetooth 5.0, jack audio, USB Type-C e ricarica rapida a 30W). Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Realme X2. Se volete approfondire l'ultimo aggiornamento software, vi invitiamo inoltre a consultare la nostra prova della Realme UI.



Proprio la personalizzazione software (che in precedenza era la ColorOS) è stato uno degli aspetti più criticati al lancio, ma l'azienda ha lavorato duramente sull'interfaccia e sulle funzionalità e adesso possiamo dire che questo aspetto non si può più considerare una pecca. Permane, invece, la velocità non esattamente elevata del sensore di impronte integrato nello schermo. Tirando le somme, Realme X2 è uno smartphone molto interessante, anche a fronte del suo prezzo di 298 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/128GB).



Xiaomi Mi 9T

Se siete degli appassionati del mondo smartphone, sicuramente avrete già sentito parlare di Xiaomi Mi 9T, l'iconico dispositivo con fotocamera pop-up che ha convinto sin da subito molti italiani. Lo smartphone è andato addirittura sold out nella notte di debutto nel nostro Paese, quindi il suo successo non si può minimamente mettere in discussione. Un modello che non può rimanere fuori dalla nostra classifica, visto il suo prezzo di 273 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB).

La soluzione di Xiaomi dà il meglio di sé nello schermo, nell'autonomia granitica, nell'ottima solidità costruttiva e nelle prestazioni superiori alla media. Per tutte le informazioni del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.

Gli unici aspetti da segnalare sono la memoria non espandibile e il peso non esattamente "piuma". Per quanto riguarda il reparto connettività, non mancano NFC, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. C'è da dire che recentemente è stato annunciato un altro smartphone interessante, ovvero Redmi Note 9S, che si trova già a meno di 200 euro su Amazon (non l'abbiamo quindi inserito in questa guida, ma potrebbe risultare interessante).



Motorola Moto G8 Power

Un'altra "new entry" interessante in questa fascia di prezzo è Motorola Moto G8 Power, arrivato in Italia a inizio aprile 2020. Si tratta di un dispositivo che ha alcuni limiti importanti, dall'assenza dell'NFC al Wi-Fi a 5GHz, passando per un comparto fotografico non esattamente dei migliori e delle prestazioni solamente nella media. Per questo motivo siamo stati indecisi per un po' in merito al suo inserimento in questa classifica. Tuttavia, stiamo parlando di un dispositivo che punta molto sulla batteria da 5000 mAh, in grado di garantire un'autonomia sicuramente tra le migliori che si possono trovare sul mercato in questa fascia. Non manca il supporto alla ricarica a 18W e anche la porta USB Type-C e il jack audio per le cuffie sono presenti. A questo si aggiunge il solito software stock di Motorola, visto da molti come un pregio.

Insomma, in un periodo in cui Huawei è un po' limitata per via del ban, questo Moto G8 Power può diventare una soluzione interessante per coloro che mettono in primo piano l'autonomia. Lo smartphone viene attualmente venduto a 235 euro su Amazon Italia (4/64GB), quindi anche il prezzo non è per niente male.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A51

Successore di quel Galaxy A50 che ha "stregato" l'Europa nel 2019, questo smartphone sta riscuotendo un discreto successo tra gli italiani, dato che risulta in prima posizione per quanto riguarda la fascia tra i 200 e i 300 euro nella classifica dei dispositivi Bestseller su Amazon Italia. Si tratta di un dispositivo uscito da pochi mesi. La sua storia è interessante: Galaxy A51 non è stato accolto esattamente nel migliore dei modi dalla critica, soprattutto per via del suo prezzo di listino di 379 euro, ritenuto troppo elevato da molti. Tuttavia, con il passare delle settimane, il suo prezzo è calato, fino ad arrivare a 279 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/128GB).



I principali punti di forza dello smartphone sono da ricercarsi nell'ottimo display, nel completo comparto connettività (NFC, jack audio per le cuffie e triplo slot, ovvero Dual nanoSIM + microSD, sono presenti) e nel software ricco di funzionalità. Tuttavia, stiamo parlando di un dispositivo che non è piaciuto a tutti, dato che presenta delle prestazioni sotto alla media e un comparto fotografico che non riesce a convincere del tutto. Tuttavia, molte persone si stanno trovando bene con questo modello ed è quindi giusto dargli uno spazio.



Prossimi arrivi: Samsung Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy A41 e TCL 10L

Come accennato in apertura, anche in questo periodo il mondo degli smartphone continua a sfornare nuovi dispositivi. In particolare, nelle ultime settimane l'azienda più produttiva in questa fascia è stata Samsung, che ha svelato/lanciato ben tre nuovi modelli. Lo smartphone che ha avuto più copertura nel nostro Paese è Galaxy M21, dispositivo venduto a 229 euro su Amazon Italia (4/64GB). La critica non ha ancora avuto modo di testarlo come si deve e quindi non possiamo sbilanciarci, ma la sua caratteristica più interessante sembra essere la batteria da ben 6000 mAh. Insomma, potrebbe trattarsi di un modello intrigante per alcuni utenti.

In Italia sta poi per arrivare anche Samsung Galaxy M31, che viene venduto in esclusiva su Amazon a un costo di 279 euro (6/64GB). Il lancio nel nostro Paese è previsto per il 13 maggio 2020. La batteria è anche in questo caso da 6000 mAh, ma abbiamo un comparto hardware migliorato sotto diversi punti di vista, quindi il dispositivo potrebbe fare gola a molti.



Inoltre, un dispositivo interessante è Samsung Galaxy A41, smartphone che arriverà in Europa, o perlomeno in Olanda, il 25 maggio 2020. Non sappiamo molto in merito alla disponibilità di questo dispositivo nel nostro Paese, ma le ultime indiscrezioni parlano di un possibile prezzo di 299 euro. Galaxy A41 è già stato annunciato in Germania a inizio aprile 2020. Per il resto, da non sottovalutare anche TCL 10L, dispositivo che verrà venduto a 299 euro in Italia a partire dal secondo trimestre 2020. Per tutte le informazioni del caso, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata.