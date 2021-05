I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Maggio 2021

Maggio 2021: già si respira il profumo d'estate in arrivo alla fine del prossimo mese, sperando che quest'ultimo porti con sé un po' di relax per tutti. Mettendo da parte la situazione là fuori, questo weekend è arrivato il momento di analizzare quanto accaduto nel corso delle ultime settimane nella fascia tra 200 e 300 euro del mercato degli smartphone Android. Infatti, sono arrivati degli annunci interessanti, da POCO X3 Pro a Redmi Note 10 5G. Insomma, i modelli a cui dare un'occhiata non mancano di certo: prima di iniziare, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli proposti da Amazon Italia o dai siti ufficiali dei produttori.



Xiaomi Mi 10T Lite

Supporto al 5G e buon schermo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz a 273,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Probabilmente basta questo per convincere un buon numero di utenti a puntare su Mi 10T Lite. D'altronde, si tratta di un dispositivo che convince sotto diversi punti di vista. Oltre al 5G, il comparto connettività dispone anche di jack audio da 3,5 mm e NFC. Per il resto, le performance non deluderanno l'utente medio, mentre il reparto sonoro e la ricarica a 33W faranno sicuramente piacere a molti utenti. L'autonomia è invece nella media.

Certo non si tratta di un dispositivo perfetto: tra le pecche, troviamo un peso e uno spessore non esattamente dei più contenuti. Se comunque state cercando un dispositivo 5G in questa fascia di prezzo, Mi 10T Lite può rappresentare un'ottima scelta.



Redmi Note 10 Pro

Uno smartphone particolarmente convincente in questa fascia di prezzo è Redmi Note 10 Pro. Quest'ultimo appartiene a una gamma che non ha bisogno di troppe presentazioni, dato che in molti ricordano con piacere Redmi Note 7, Redmi Note 8 e Redmi Note 9. Questo modello non delude le aspettative, offrendo un buon display AMOLED con refresh rate di 120 Hz, un'autonomia niente male, un comparto fotografico in grado di convincere molti utenti e un reparto connettività che include triplo slot, 4G, NFC e Bluetooth 5.1. Da non sottovalutare anche la presenza di un caricabatterie da 33W. Se avete intenzione di approfondire questo modello, potete farlo consultando la nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. Purtroppo qualche pecca non manca: le foto grandangolari non sono esattamente perfette e lo spessore del modulo relativo ai sensori fotografici è un po' troppo elevato. In ogni caso, Redmi Note 10 Pro rappresenta sicuramente una soluzione valida, a fronte di un prezzo pari a 269,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi (6/64GB).



Xiaomi Mi 11 Lite

In questi giorni la variante da 128GB di Xiaomi Mi 11 Lite, che generalmente costerebbe 329,90 euro, è acquistabile a 295 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. A questo prezzo, si tratta sicuramente di una buona scelta. Parliamo di uno smartphone che dispone di dimensioni e peso più "contenuti" rispetto ad altri modelli, nonché di un buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. A questo si aggiungono una buona autonomia, un comparto connettività che include 4G, NFC, Bluetooth 5.1 e NFC e un caricabatterie da 33W. A qualcuno potrebbe dispiacere l'assenza del jack audio per le cuffie, ma ormai è possibile andare tranquillamente oltre a questa "mancanza". Per il resto, reparto fotografico e prestazioni non deluderanno molti utenti, pur risultando nella media, lo stesso vale per prestazioni e comparto fotografico. Insomma, Mi 11 Lite può rivelarsi sicuramente un buon "compagno" per molte persone. Fate solamente attenzione a non confonderlo con Mi 11 Lite 5G, che presenta varie differenze e costa di più.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52

Prendendo in considerazione la classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, in questa fascia di prezzo il dispositivo che sta convincendo di più i connazionali in questi giorni è Samsung Galaxy A52. Venduto a 284 euro tramite rivenditori (6/128GB, 4G), si tratta di uno smartphone arrivato giusto da qualche mese. Inizialmente costava 379,90 euro, quindi il prezzo è sceso in queste ultime settimane. Si tratta di un dispositivo che ha convinto critica e pubblico soprattutto per via dell'ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, della buona autonomia, del reparto fotografico che non delude le aspettative. Non manca poi un comparto connettività completo di 4G, NFC, jack audio e Bluetooth 5.0. Si fa notare poi la certificazione IP67, difficile da trovare in questa fascia. Le prestazioni non sono male, mentre fa un po' storcere il naso il caricabatterie non dei più veloci e qualche altra sbavatura, ad esempio l'utilizzo della plastica.



Smartphone annunciati: da POCO X3 Pro a TCL 20L+

Andando oltre ai nostri consigli, nelle ultime settimane sono stati svelati diversi altri modelli che si contestualizzano in questa fascia di prezzo. Risulta dunque interessante citarli rapidamente, in modo che possiate approfondirli. D'altronde, ognuno ha i propri gusti e utilizza a modo suo lo smartphone. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a POCO X3 Pro (qui la recensione), Realme 8 Pro, Motorola Moto G50 (qui ulteriori dettagli, recensione in arrivo presto), Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S (qui la notizia dedicata), OPPO A74 5G, OPPO A54 5G e TCL 20L+ (qui maggiori informazioni). Per il resto, è già stato svelato che Google Pixel 5a non arriverà in Italia, annuncio che ha un po' fatto "dispiacere" gli amanti della serie.