I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Marzo 2020

Il mercato smartphone si sta un po' fermando in questi giorni in cui a monopolizzare l'attenzione di tutti c'è la questione Coronavirus. Certo, ci sono state diverse presentazioni, ma le uscite non hanno la stessa frequenza dei mesi passati, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi low cost. Non è quindi un caso che questo mese le novità nella fascia tra i 200 e i 300 euro manchino quasi del tutto. Tuttavia, ci sono diversi cali di prezzo e quindi è comunque interessante andare ad analizzare la situazione. Inoltriamoci, dunque, nel mondo dei migliori smartphone Android, sempre tenendo in considerazione unicamente i prezzi di Amazon Italia e dei siti dei produttori.



Realme X2

Tra i dispositivi di spicco di Realme troviamo lo smartphone X2, il "fratello minore" di quel X2 Pro che si è fatto conoscere molto bene nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 euro. Ebbene, nonostante qualche ovvia mancanza rispetto al modello più prestante, Realme X2 è stato definito da molti come l'anti-Xiaomi Mi 9T, ovvero uno dei pochi smartphone in grado di competere con la soluzione dell'azienda cinese per quanto riguarda l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

I principali punti di forza sono da ricercarsi nella buona solidità costruttiva, nelle prestazioni superiori alla media, nel comparto fotografico che non delude le aspettative, nella buona autonomia e nell'ottimo schermo. Da non sottovalutare anche il completo comparto connettività (sono presenti NFC, jack audio, Bluetooth 5.0, USB Type-C) e la ricarica rapida a 30W. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Realme X2.



Le principali pecche si trovano invece nel software, la classica ColorOS che secondo molti è un po' da rivedere (OPPO e Realme stanno lavorando da questo punto di vista e si spera che la ColorOS 7 sistemi un po' la situazione) e il sensore di impronte in-display non dei più veloci. In ogni caso, si tratta di aspetti su cui si può chiudere un occhio dinanzi a un prezzo di 299 euro su Amazon Italia (modello 8/128GB). Spesso viene anche proposto un buono sconto del 10% di sconto sull'acquisto dello smartphone, cosa che consente di portarselo a casa a 269 euro. Al momento in cui scriviamo, il codice promozionale da usare è OPYEEN3L.



Redmi Note 8 Pro

La gamma Redmi Note non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Un valido esponente di questa famiglia di smartphone nella fascia tra i 200 e i 300 euro è Redmi Note 8 Pro, dispositivo approdato in Italia a fine 2019 che ha convinto critica e pubblico soprattutto per via dell'autonomia granitica (batteria da 4500 mAh), del completo comparto connettività e della buona solidità costruttiva. Certo, le pecche non mancano, dal comparto fotografico in grado di effettuare scatti solamente nella media alle prestazioni non esattamente al top (SoC MediaTek Helio G90T), passando per lo schermo che non riesce a competere con quello di altri dispositivi di questa fascia di prezzo.



Tuttavia, Redmi Note 8 Pro rimane una buona soluzione e sa difendersi molto bene: se amate questa gamma di smartphone, probabilmente adorerete anche questo dispositivo. Per tutti i dettagli del caso sulla scheda tecnica, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata a Redmi Note 8 Pro.

Per quanto riguarda il comparto connettività, tutto è al suo posto: troviamo NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, porta USB Type-C, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac dual-band. Parlando del prezzo, Redmi Note 8 Pro viene venduto a circa 230 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/64GB).



Xiaomi Mi 9T

Se non avete vissuto in un mondo extraterrestre negli ultimi mesi, probabilmente avrete sentito parlare di Xiaomi Mi 9T, ovvero lo smartphone con design all-screen e fotocamera pop-up. Stiamo parlando di un dispositivo che ha convinto particolarmente gli italiani, arrivando persino a registrare un sold out nella notte di debutto. In una classifica legata ai migliori smartphone tra i 200 e i 300 euro, non possiamo quindi non citarlo, essendo attualmente venduto a un prezzo di circa 265 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 6/64GB).

I principali punti di forza della soluzione proposta da Xiaomi sono il buono schermo, l'autonomia granitica, l'ottima solidità costruttiva e le prestazioni superiori alla media. Per tutte le informazioni del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.

A livello di connettività, tutto è al suo posto: presenti NFC, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le uniche pecche da segnalare sono la memoria non espandibile e il peso non esattamente "piuma".



Samsung Galaxy A51

Arrivato in Italia da poche settimane, Samsung Galaxy A51 ha una storia interessante. Accolto non esattamente nel migliore dei modi da parte della critica, soprattutto per via del suo prezzo di listino di 379 euro, lo smartphone è in realtà diventato più interessante del previsto per via del rapido calo di costo, dato che si può già acquistare a circa 285 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/128GB).

Per chi non lo sapesse, si tratta del successore di quel Galaxy A50 che per parecchio tempo è stato tra gli smartphone più acquistati in Europa. Galaxy A51 dà il meglio di sé nell'ottimo display, nel completo comparto connettività (NFC, jack audio per le cuffie e triplo slot, ovvero Dual nanoSIM + microSD, sono presenti) e nel software ricco di funzionalità. Si tratta però di un dispositivo "divisivo", dato che trova le sue principali pecche nelle prestazioni sotto alla media e nel comparto fotografico non esattamente dei migliori. L'autonomia invece è nella media, non aspettatevi risultati sorprendenti.

Insomma, si tratta di uno smartphone che non ha lo stesso impatto di Galaxy A50 e i punti dolenti non mancano, ma il calo di prezzo lo rende sicuramente interessante.



Menzione speciale: TCL Plex

Arrivato nel nostro Paese da pochi mesi, TCL Plex è l'ambizioso smartphone della multinazionale cinese che vuole provare a offrire un'esperienza diversa rispetto ai suoi "rivali". Passato inizialmente un po' in sordina, anche per via del suo prezzo di listino fissato a 299,99 euro, adesso TCL Plex merita sicuramente una menzione, dato che si può acquistare a circa 250 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB). Per ulteriori informazioni legate alle caratteristiche tecniche, vi invitiamo a consultare la notizia dedicata a TCL Plex.

I principali punti di forza del dispositivo sono da ricercarsi nel buon display, nell'ottima solidità costruttiva, nell'autonomia e nel completo comparto connettività (NFC, jack audio per le cuffie e Bluetooth 5.0 inclusi). Gli scatti garantiti dal comparto fotografico sono nella media. Le principali note dolenti sono invece le prestazioni non esattamente al livello dei dispositivi più potenti di questa fascia di prezzo, qualche pecca lato software e una backcover che risulta a tratti fin troppo scivolosa.

Al suo prezzo originale probabilmente non l'avremmo consigliato, ma a questo costo può risultare un modello interessante, soprattutto per coloro che cercano una certa solidità costruttiva. Lo stiamo mettendo sotto stress in queste settimane e la recensione è in arrivo sulle pagine di Everyeye Tech, quindi restate sintonizzati!



Scelta del mercato: Huawei P30 Lite

Per il secondo mese di fila, Huawei P30 Lite conquista la classifica dei dispositivi Bestseller su Amazon Italia, per quanto riguarda la fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro. Questo nonostante si tratti di un modello uscito ormai da quasi un anno. P30 Lite trova i suoi principali punti di forza nella buona solidità costruttiva, nel completo comparto connettività (ci sono anche NFC e jack audio per le cuffie), nel buon design e nel buon display. Per ulteriori dettagli, potete dare un'occhiata alla notizia dedicata a P30 Lite.

Per il resto, il dispositivo viene spesso descritto come una soluzione senza infamia né lode, considerato anche che dispone della classica accoppiata Kirin 710 e 4GB di RAM. I punti dolenti si trovano principalmente nelle prestazioni sotto alla media, nell'autonomia che non riesce a competere con quella di altri smartphone Huawei e nel comparto fotografico non dei migliori.

Tuttavia, in molti si stanno lasciando attrarre dal prezzo di appena 205 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/128GB). Vi ricordiamo che recentemente è stato lanciato anche P30 Lite New Edition, versione leggermente potenziata dello smartphone. Per tutte le informazioni che state cercando, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Huawei P30 Lite New Edition.



Prossimo arrivo: Samsung Galaxy M31

Annunciato qualche settimana fa in India, Samsung Galaxy M31 è la nuova proposta dell'azienda sudcoreana per la fascia sotto ai 300 euro. La scheda tecnica comprende un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, protezione Gorilla Glass 3 e notch "a goccia", un processore octa-core Exynos 9611 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Mali-G72 MP3, 6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, principale) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 123 gradi) + 5MP (f/2.2, per la profondità di campo) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da ben 6000 mAh. Non sappiamo se questo dispositivo arriverà o meno in Europa, ma vi basti sapere che in India il prezzo di partenza è pari a 15.999 rupie (circa 205 euro al cambio attuale). Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Samsung Galaxy M31.