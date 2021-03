I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Marzo 2021

Siamo ormai essenzialmente a marzo 2021 e, nelle ultime settimane, il mondo degli smartphone Android ha visto l'arrivo di varie novità interessanti. Scendendo nel dettaglio della fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro, sono stati annunciati dispositivi come quelli appartenenti alla gamma Redmi Note 10. Non sono inoltre mancati anche altri arrivi, nonché cali di prezzo intriganti. Insomma, i dispositivi da analizzare non mancano di certo. Prima di partire con la disamina, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori dei vari smartphone.



Redmi Note 10 Pro

La novità più rilevante delle ultime settimane in questa fascia di prezzo è senza ombra di dubbio relativa all'arrivo di Redmi Note 10 Pro. Si tratta infatti di uno smartphone che cerca di tenere fede all'ottima reputazione della gamma a cui appartiene, riuscendoci essenzialmente appieno. Come potete leggere nella nostra recensione di Redmi Note 10 Pro, siamo dinanzi a un dispositivo particolarmente convincente. Al netto del fatto che si tratta uno smartphone 4G, dell'elevato spessore del modulo fotocamere, di qualche pubblicità poco invasiva e di alcune imperfezioni relative alle foto grandangolari, il resto è ottimo per la fascia di prezzo.



Il salto in avanti in termini di display (qui c'è un AMOLED a 120Hz) è notevole e il reparto fotografico in sé è convincente. Non mancano poi una buona autonomia, delle prestazioni che non deludono le aspettative, un reparto connettività completo di NFC, triplo slot, Bluetooth 5.1 e un caricabatterie da 33W (incluso in confezione). Il prezzo di partenza è pari a 299,90 euro per la variante da 6/64GB. La disponibilità partirà da fine marzo 2021 e potrebbero esserci delle ulteriori promozioni che per il momento non sono ancora state comunicate. Redmi Note 10 Pro è sicuramente il re in questa fascia di prezzo.



Samsung Galaxy M31

Continuiamo la nostra disamina con un secondo smartphone 4G (non preoccupatevi, poi passeremo anche a dispositivi di altro tipo). Per chi non ha la necessità di avere tutti gli ultimi standard del mercato, Samsung Galaxy M31 può rappresentare una buona scelta. Il dispositivo monta un display Super AMOLED e una batteria da 6000 mAh, offrendo una buona qualità visiva e un'ottima autonomia. Si tratta di due aspetti in genere ritenuti importanti dagli utenti che puntano su questa fascia di prezzo. Andando oltre, non manca un comparto fotografico che può tutto sommato convincere l'utente medio, nonché un reparto connettività che include triplo slot e NFC. Per tutti i dettagli del caso su questo modello, potete consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy M31.

Tra gli aspetti che fanno un po' storcere il naso, troviamo l'impossibilità di utilizzare Samsung Pay, un design non propriamente dei migliori e delle prestazioni che non riescono esattamente a spiccare. Se siete interessati al dispositivo, potete acquistarlo a 249,90 euro tramite Amazon Italia (6/64GB).



Xiaomi Mi 10T Lite

Slegandoci dal brand Redmi ed entrando nel mondo di Xiaomi, un modello intrigante disponibile in questa fascia di prezzo è Mi 10T Lite, che non va confuso con Mi 10 Lite (sì, i nomi scelti dall'azienda cinese spesso possono creare un po' di confusione). In ogni caso, questo smartphone, venduto a 290 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB), dispone di un completo comparto connettività. Sono infatti presenti 5G, jack audio da 3,5 mm e NFC. I punti di forza del modello non finiscono tuttavia qui, in quanto troviamo anche un buon schermo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, performance in grado di convincere l'utente medio, ricarica a 33W e interessante comparto audio. Se vi state chiedendo com'è l'autonomia, quest'ultima risulta nella media.

Purtroppo non siamo dinanzi a un dispositivo perfetto: peso e spessore sono un po' troppo elevati per i nostri gusti. Tuttavia, Xiaomi Mi 10T Lite rappresenta sicuramente un dispositivo interessante, visto anche il suo supporto all'ultimo standard in termini di connettività.



Scelta del mercato: Redmi Note 9 Pro 128GB

Lo sappiamo: stiamo citando parecchi smartphone associati a Xiaomi, possiamo però farci ben poco, in questa fascia la società cinese sta facendo veramente bene. Basta infatti dare un'occhiata alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia per notare che anche questo mese il dispositivo più venduto tra i 200 e i 300 euro è Redmi Note 9 Pro, più precisamente la variante che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Abbiamo già visto in precedenza come il suo successore stia per arrivare nel nostro Paese e, se volete un consiglio, probabilmente è meglio aspettare (visto che il prezzo non si discosta poi così molto). Tuttavia, non sono in pochi coloro che stanno acquistando il dispositivo a 224,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori in questo periodo. D'altronde, si tratta di un prodotto che convince per via di un'ottima autonomia, di un buon comparto fotografico, di un tutto sommato completo reparto connettività (sono presenti 4G, NFC e jack audio) e di uno schermo che non delude le aspettative. Peccato solamente per delle dimensioni non esattamente contenute, nonché per la mancanza di una frequenza di aggiornamento dello schermo aumentata.



I migliori smartphone Android in arrivo o annunciati: da Redmi Note 10 a Samsung Galaxy A42 5G

Per quel che concerne le nuove uscite, il mondo degli smartphone è sempre in grado di offrire svariati prodotti che per qualcuno potrebbero risultare interessanti da approfondire. Si tratta di modelli che magari la critica non avuto modo di testare a dovere, ma che potrebbero in ogni caso fare gola a un determinato tipo di utente. Per questo motivo, è bene citare un po' di modelli usciti nell'ultimo periodo. Tra questi, un dispositivo a cui potrebbe valere la pena dare un'occhiata è Redmi Note 10, la "variante" base della serie, che arriverà in Italia a 229,90 euro a fine marzo 2021. Da non sottovalutare poi anche l'annuncio di Samsung Galaxy A32 5G, da poco disponibile nel nostro Paese a 299,90 euro. Per il resto, altri smartphone da citare sono Redmi Note 9T, Realme 7 5G, TCL 20 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Motorola Moto G30, Motorola Moto G 5G e Galaxy A42 5G (quest'ultimo è recentemente calato di prezzo, arrivando a costare 276 euro su Amazon tramite rivenditori). Potrebbero poi arrivare novità da POCO (chi ha detto POCO F3 o anche POCO X3 Pro?) e Samsung (in questo caso la data da segnare sul calendario è il 17 marzo 2021).