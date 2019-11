I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro, Novembre 2019

Siamo ormai ai mesi conclusivi di questo 2019 e anche per questo weekend è arrivato il momento di tirare le somme in merito ai migliori smartphone Android venduti a un prezzo compreso tra i 200 euro e i 300 euro. Le ultime settimane hanno visto parecchie novità in questa fascia, dal calo di prezzo di Xiaomi Mi 9T fino all'arrivo di Realme X2, smartphone che ha sorpreso critica e pubblico. Andiamo così a vedere quali sono i dispositivi degni di nota in questa categoria, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia oppure sui siti ufficiali dei produttori.



Realme X2

Annunciato a metà ottobre 2019, Realme X2 è arrivato come un fulmine a ciel sereno. In pochi si aspettavano che l'azienda fondata dall'ex vicepresidente di OPPO avrebbe lanciato diversi smartphone in Italia già a partire da quest'anno. Ancora meno persone si aspettavano che i dispositivi lanciati avrebbero messo a dura prova gli smartphone concorrenti. Ebbene, potremmo definire Realme X2 come l'anti-Xiaomi Mi 9T.

Stiamo infatti parlando di un dispositivo solido in praticamente tutte le sue componenti: ottimo schermo, buona solidità costruttiva, prestazioni superiori alla media, comparto fotografico che non delude, reparto connettività completo (NFC, jack audio, Bluetooth 5.0, USB Type-C inclusi), ricarica rapida a 30W e buona autonomia. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Realme X2.

Le uniche pecche sono da ricercarsi in un software ancora po' acerbo e in qualche piccola sbavatura (come il sensore di impronte in-display non esattamente dei più veloci). Tuttavia, a un prezzo di listino di 299 euro non si può certamente chiedere di più. Inoltre, lo smartphone in questi giorni è anche in offerta a 269 euro su Amazon Italia (modello 8/128GB) utilizzando il codice sconto MQA3RTTT.



Redmi Note 8 Pro

Annunciato a fine settembre 2019, Redmi Note 8 Pro conferma la bontà della serie di dispositivi del sub-brand di Xiaomi. I suoi punti di forza sono da ricercarsi nell'autonomia granitica (batteria da 4500 mAh), nel completo comparto connettività e nella buona solidità costruttiva. Le principali pecche risiedono invece in un comparto fotografico solamente nella media, nel processore che non riesce a competere con i migliori SoC utilizzati in questa fascia di prezzo e nel display con una qualità visiva non esattamente delle migliori.

Lo smartphone è piuttosto completo dal punto di vista della connettività, dall'NFC al jack audio da 3,5 mm per le cuffie, passando per la porta USB Type-C, per il Wi-Fi ac dual-band e per il Bluetooth 5.0. Redmi Note 8 Pro viene attualmente venduto a un prezzo di circa 255 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB).



Xiaomi Mi 9 SE

Recentemente calata di prezzo, la Special Edition di Xiaomi Mi 9 può risultare interessante per chi vuole uno smartphone "leggero". Stiamo infatti parlando di un dispositivo dalle dimensioni più contenute della media (147,5 x 70,5 x 7,45 mm) e con un peso "piuma" (155 grammi).

Xiaomi Mi 9 SE punta molto quindi sulla portabilità e sicuramente può essere interessante per coloro che amano gli smartphone compatti (anche se ovviamente ormai si parla di dimensioni parecchio superiori rispetto a qualche anno fa). Per tutte le informazioni del caso, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Xiaomi Mi 9 SE.

I punti di forza dello smartphone sono da ricercarsi nell'ottimo display AMOLED da 6 pollici, nel buon comparto fotografico e nel piacevole design.

Il principale punto dolente di Xiaomi Mi 9 SE è invece l'autonomia, visto che lo smartphone ci ha fatto spesso arrivare a sera con il 10% circa di carica residua.

Parlando del reparto connettività, troviamo l'NFC e la porta USB Type-C, ma viene a mancare il jack audio per le cuffie. Xiaomi Mi 9 SE viene attualmente venduto a un prezzo di circa 280 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 6/64GB).



Samsung Galaxy A50

Annunciato a inizio 2019, Galaxy A50 continua a essere una delle soluzioni preferite dagli italiani. D'altronde, con questo modello Samsung si è adeguata ai trend moderni, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy A50.

Lo smartphone dà il meglio di sé nell'ottima autonomia, nel buon comparto fotografico e nel completo reparto connettività (che comprende anche il jack audio per le cuffie, la porta USB Type-C e l'NFC).

Le principali pecche sono invece le prestazioni solamente nella media e qualche sbavatura lato video, ma si può decisamente chiudere un occhio visto il costo. Samsung Galaxy A50 viene venduto a un prezzo di circa 255 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/128GB).



Scelta del mercato: Xiaomi Mi 9T / Huawei P30 Lite

Xiaomi Mi 9T ha recentemente subito un calo di prezzo ed è finalmente giunto sotto la soglia dei 300 euro. Lo smartphone ha convinto sin da subito gli italiani e non è un caso che anche a diversi mesi dall'uscita si stia posizionando molto bene nella classifica degli smartphone bestseller su Amazon Italia (anche la sua variante Pro sta vendendo molto bene). D'altronde questo dispositivo sembra aver fatto breccia nel cuore degli italiani sin da subito, visto che è andato sold out nel nostro Paese già nella notte di debutto.

I motivi del successo sono da ricercarsi nel buono schermo, nell'autonomia granitica, nelle prestazioni superiori alla media e nell'ottima solidità costruttiva. Per tutti i dettagli sul dispositivo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.

Lo smartphone è molto completo anche a livello di connettività, visto che supporta l'NFC, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le principali pecche sono il peso non proprio "piuma" e la memoria non espandibile, ma si può chiudere un occhio di fronte a un prezzo di 290 euro su Amazon Italia (tramite rivenditori, variante 6/64GB). C'è da dire che nelle ultime settimane gli italiani stanno acquistando molto anche Huawei P30 Lite su Amazon Italia. Se vi interessa questo modello, che però ha ricevuto valutazioni non troppo elevate dalla critica, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata a P30 Lite.



Prossimi arrivi: Motorola Moto G8 Plus e Honor 9X

In arrivo entrambi in Italia l'11 novembre 2019, Motorola Moto G8 Plus e Honor 9X cercheranno di spodestare dalla classifica gli smartphone che abbiamo analizzato in precedenza. Stiamo già testando in questi giorni il Moto G8 Plus, ma al momento non ce la sentiamo di sbilanciarci troppo, mentre per quanto riguarda Honor 9X la critica non ha ancora avuto modo di testare a dovere il dispositivo (anche se le prime persone che sono riuscite a metterci le mani non ne hanno parlato troppo bene). In ogni caso, Moto G8 Plus viene venduto a un prezzo di circa 250 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/64GB), mentre Honor 9X (che dispone dei servizi Google) avrà un prezzo di listino di 299 euro. Si tratta di due smartphone che potrebbero fare gola a una certa tipologia d'utenza. Riusciranno a convincere critica e pubblico? Staremo a vedere.