I migliori smartphone Android sotto i 200 euro ad Aprile 2021

Il mercato degli smartphone Android sta accogliendo parecchie novità interessanti in questo periodo, tra l'arrivo di dispositivi come Redmi Note 10 e il calo di prezzo di modelli come Redmi Note 9T 5G. Insomma, anche questo mese la fascia di prezzo sotto i 200 euro è pronta a "regalarci" delle ottime soddisfazioni, dato che i modelli su cui puntare gli occhi non mancano di certo. Ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli offerti da Amazon Italia o dai siti ufficiali dei produttori coinvolti.



Redmi Note 9T 5G

Uno smartphone 5G sotto i 200 euro non è esattamente semplice da trovare. Eppure, in questo periodo Redmi Note 9T 5G è finito al centro di diverse promozioni che lo collocano in questa fascia di prezzo (4/128GB). Si tratta sicuramente di proposte interessanti, in quanto siamo dinanzi a un ottimo smartphone: le sue qualità vanno infatti oltre al semplice supporto all'ultimo standard in termini di connettività. Più precisamente, il dispositivo trova i suoi principali punti di forza in un buon schermo (seppur non dei più luminosi), in un'ottima autonomia garantita dalla batteria da 5000 mAh, in un completo comparto software (chi ha detto MIUI 12?) e in un reparto connettività completo anche di NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e Bluetooth 5.1. Gli aspetti che fanno un po' storcere il naso sono invece peso e dimensioni non dei più contenuti, un reparto fotografico solamente nella media, l'assenza di un refresh rate aumentato e le classiche sbavature lato software (presenza di qualche pubblicità e simili). Per il resto, soprattutto a questo prezzo per la variante da 128GB, Redmi Note 9T 5G rappresenta sicuramente un'ottima scelta.



POCO X3 NFC

Venduto a 187,55 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB), POCO X3 NFC è uno smartphone che piacerà sicuramente a coloro che cercano un dispositivo "tuttofare" che non costi troppo. In tal senso, il prodotto dispone di un buon schermo con refresh rate pari a 120 Hz, nonché un comparto fotografico che tutto sommato riuscirà a convincere l'utente medio. L'ottima autonomia è poi supportata da una ricarica rapida a 33W. Inoltre, il reparto connettività è completo di 4G, NFC e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Per tutti i dettagli del caso, consigliamo di fare riferimento alla nostra recensione di POCO X3 NFC. Trattando invece le principali pecche del prodotto, dobbiamo dire che ogni tanto qualche lag qua e là si fa notare, così come il peso si fa sentire quando si tiene il dispositivo in mano. Per il resto, la sporgenza delle fotocamere è un po' troppo marcata per i nostri gusti. In ogni caso, capite bene che POCO X3 NFC può effettivamente rappresentare un buon prodotto per un certo tipo di utente.



Redmi Note 10

I rivenditori di Amazon Italia propongono la variante Global da 6/64GB di Redmi Note 10 a un prezzo di 199 euro. A questo prezzo, la variante base della più recente serie di Xiaomi è sicuramente una buona scelta. Si tratta infatti di uno smarpthone che convince sotto diversi punti di vista. In particolare, il dispositivo dà il meglio di sé mediante una buona autonomia garantita da una batteria da 5000 mAh, nella presenza della MIUI 12, nella ricarica rapida a 33W, in un peso "contenuto" rispetto ad altre soluzioni e in un buon display, che manca solamente di un refresh rate aumentato. Il comparto connettività è completo di 4G, triplo slot, jack audio, Bluetooth 5.0, ma manca l'NFC. Nella media il comparto fotografico, che non deluderà tuttavia l'utente medio. Peccato solamente per qualche lag qua e là, per la presenza di qualche sporadico ads e per alcune sbavature a livello di foto notturne, ma in linea generale a questo prezzo Redmi Note 10 convince.



Scelta del mercato: Redmi 9

Lo sappiamo: abbiamo incluso essenzialmente solo smartphone Xiaomi. L'azienda cinese è in grado di sfornare ottimi prodotti nella fascia economica e ci pensa la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia a dimostrarlo ulteriormente. La scelta più popolare tra gli italiani in questo periodo risulta Redmi 9, venduto a 119,99 euro tramite rivenditori (4/64GB). Si tratta di un modello particolarmente economico che trova il suo maggiore punto di forza nell'ottima autonomia garantita dalla batteria da 5020 mAh. Le prestazioni sono in grado di sostenere senza problemi le classiche attività quotidiane e gli altri comparti, compreso quello fotografico, risultano semplicemente nella media della sua fascia di prezzo, riuscendo dunque a convincere coloro che non hanno troppe esigenze. L'NFC è presente, ma fate attenzione ai rivenditori da cui acquistate lo smartphone (sembrano essere in circolazione diverse varianti). Per il resto, Redmi 9 è un modello che si rivolge principalmente a coloro che cercano un'elevata autonomia, delle discrete prestazioni e un basso prezzo.



Ultimi annunci: Samsung Galaxy A12 e Wiko Y62

Oltre a Motorola Moto G10, Moto E7 Power e Moto E7i Power, che abbiamo già trattato lo scorso mese, nonché al già citato Redmi Note 10, nell'ultimo periodo sono arrivati anche Samsung Galaxy A12 e Wiko Y62, due dispositivi che si collocano proprio in questa fascia di prezzo. Il primo viene venduto a 199,90 euro mediante il portale ufficiale di Samsung e dispone di una batteria da 5000 mAh, mentre il secondo è arrivato in Italia a un prezzo di 89,99 euro e cerca di convincere coloro che hanno un budget particolarmente ridotto.