I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Gennaio 2021

Siamo entrati ormai da qualche giorno nel 2021 ed è giunta l'ora di analizzare, come di consueto, quanto accaduto nel corso delle ultime settimane nella fascia di prezzo sotto i 200 euro del mercato smartphone. L'inizio di un nuovo anno è sempre un periodo importante per il mondo dei dispositivi mobili, dato che i produttori spesso lanciano nuovi dispositivi per cercare di raccogliere la sensazione di novità che permea i primi giorni dopo Capodanno e innovare sin da subito. Non è dunque un caso che Xiaomi abbia già effettuato i suoi primi annunci del 2021, svelando anche Redmi 9T, smartphone venduto sotto i 200 euro in Europa. Inoltre, stiamo per entrare nella settimana del CES (Consumer Electronics Show), quindi probabilmente avremo presto ulteriori novità. Insomma, anche in questo inizio 2021 i dispositivi da analizzare non mancano di certo. Prima di iniziare, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Realme 7

Se siete soliti giocare spesso da mobile, uno smartphone da tenere d'occhio è Realme 7. Si tratta infatti di un dispositivo low cost in grado di garantire tutto quello che serve per godere come si deve di molti titoli presenti sul Play Store. Certo, non può essere paragonato ai più blasonati smartphone da gaming, ma il rapporto qualità/prezzo c'è tutto visto che può essere portato a casa al prezzo di 179,90 euro tramite Amazon Italia (4/64GB). I suoi principali punti di forza sono da ricercarsi nell'ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, nella buona autonomia, nelle prestazioni, nel comparto fotografico in grado di convincere l'utente medio, nella ricarica a 30W, nel completo reparto software e nella presenza di triplo slot (Dual nanoSIM + microSD), jack audio per le cuffie, NFC, 4G LTE e Bluetooth 5.0.



Putroppo il design non ha convinto proprio tutti, lo spessore non è dei più contenuti, il foro per la fotocamera è di dimensioni più elevate rispetto ad altre soluzioni e c'è qualche pecca lato foto notturne e video. Insomma, Realme 7 non è uno smartphone perfetto, ma si tratta di un dispositivo valido per il prezzo a cui viene venduto. Contate che esistono diverse varianti del dispositivo, come abbiamo illustrato nella nostra recensione di Realme 7.



OPPO A52

Spesso sottovalutato da buona parte del pubblico, OPPO A52 è uno smartphone solido in grado di convincere molti utenti. I più informati tra di voi sapranno sicuramente che recentemente è avvenuto l'annuncio di OPPO A53/A53s, ma purtroppo questi ultimi scendono a compromessi in termini di risoluzione dello schermo. OPPO A52 rimane dunque il modello dell'azienda che consigliamo in questa fascia di prezzo. D'altronde, siamo dinanzi a un dispositivo che presenta una buona autonomia (batteria da 5000 mAh), un buon display, un reparto connettività che include 4G LTE, USB Type-C, NFC e triplo slot, un comparto fotografico convincente per l'utente medio e un discreto reparto audio.

Ricordiamo che lo smartphone si può acquistare a 149,99 euro su Amazon Italia (4/64GB). Insomma, può sicuramente trattarsi di una buona soluzione. Contate però che c'è qualche imperfezione a livello di selfie e foto notturne e che le prestazioni non sono esattamente al top. In ogni caso, se volete approfondire questo modello, potete farlo mediante la nostra recensione di OPPO A52.



Redmi Note 9/Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro

La serie Redmi Note 9 non ha certo bisogno di troppe presentazioni. D'altronde, si tratta dei dispositivi che fanno da seguito alle acclamate serie Redmi Note 7 e Redmi Note 8. Xiaomi è riuscita a fare un buon lavoro un po' con tutti i dispositivi di questa gamma. Noi abbiamo provato a dovere la "variante base" di Redmi Note 9, ovvero quella da 3/64GB. Quest'ultima è disponibile a 179 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Il dispositivo convince principalmente per via del buon schermo, dell'ottima autonomia, del reparto fotografico in grado di soddisfare l'utente medio, del completo comparto software e del repartto connettività che include, 4G LTE, NFC e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Per maggiori dettagli, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Redmi Note 9.

Peccato per dei contrasti non esattamente piacevoli quando si imposta il display a luminosità elevata e per delle prestazioni non propriamente al top.

In ogni caso, sono ormai scesi sotto i 200 euro tutti i componenti della famiglia Redmi Note 9, compresi Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9S può risultare interessante per chi cerca prestazioni migliori rispetto a Redmi Note 9 (ma ricordatevi che 9S non ha l'NFC). Il prezzo è di 149,90 euro tramite il portale ufficiale di Xiaomi (4/64GB). Se, invece, volete puntare un po' più in alto, potete dare un'occhiata a Redmi Note 9 Pro, che si può acquistare a 199,90 euro mediante il sito ufficiale di Xiaomi (6/64GB).



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A20e

Per quel che concerne il dispositivo che sta dominando la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia in questi primi giorni del 2021, al primo posto c'è Samsung Galaxy A20e. Si tratta di un dispositivo che, oltre ad avere un forte richiamo per via del brand coinvolto, punta a convincere gli utenti che non hanno particolari pretese. Il suo prezzo è infatti pari a 127,90 euro su Amazon Italia (3/32GB). Non aspettatevi prestazioni da prima classe, ci sono inoltre delle pecche come il supporto al Wi-Fi solamente a 2,4 GHz. Per il resto, si tratta di un dispositivo nella media, che non spicca ma nemmeno delude in alcun contesto. Schermo, fotocamera e autonomia sono infatti in grado di soddisfare l'utente medio, senza però raggiungere i livelli di altri smartphone di questa fascia di prezzo. Non manca l'NFC. Contate tuttavia che si tratta di uno smartphone che inizia ormai ad avere un po' di anni sulle spalle, dato che è stato lanciato nel 2019. In ogni caso, si tratta di un dispositivo che sta convincendo molte persone che non hanno particolari esigenze, quindi è bene citarlo in questa classifica.



I migliori smartphone Android in arrivo o annunciati: da Redmi 9T a Realme 7i

Il mondo degli smartphone Android è composto da miriadi di modelli. Questo significa che, andando oltre ai nostri consigli, ci sono anche altri modelli che potrebbe interessarvi approfondire, visto che ognuno ha le sue esigenze. Ci teniamo, dunque, a citare un po' di modelli che potrebbero interessarvi in questa fascia di prezzo: POCO M3, Realme C3, Nokia 3.4, Honor 9A, Huawei P Smart 2021, Samsung Galaxy M11, Samsung Galaxy A41, TCL 10 SE, LG K42, Wiko View 5, Motorola Moto G9 Play, Motorola Moto E7 Plus e OnePlus Nord N100. Vi ricordiamo inoltre che Samsung ha già svelato che Galaxy A12 e Galaxy A02s arriveranno nei primi mesi del 2021, anche se per il momento non ci sono ulteriori dettagli sui prezzi. I dispositivi annunciati recentemente con un prezzo sotto i 200 euro sono Realme 7i e Redmi 9T. Il primo è già disponibile a un prezzo di 159,90 euro tramite il sito ufficiale dell'azienda, mentre il secondo è stato annunciato qualche giorno fa. Tra le specifiche più interessanti di Redmi 9T troviamo la presenza di una batteria da 6000 mAh. Nonostante non siano ancora stati ufficializzati i prezzi italiani, in Europa Redmi 9T si mantiene sotto i 200 euro. Per il resto, tenete d'occhio Samsung: presto potrebbe arrivare Galaxy M12.