I migliori smartphone Android sotto i 200 euro, Giugno 2019

Come avviene a ogni inizio del mese che si rispetti, torna la nostra "classifica" dedicata ai migliori smartphone Android venduti nella fascia sotto ai 200 euro, in questo caso ovviamente aggiornata a giugno 2019. Le ultime settimane hanno visto diverse novità interessanti, dalle prime recensioni di Realme 3 Pro all'annuncio di OPPO Reno Z, passando per il calo di prezzo di diversi smartphone appartenenti a questo segmento di mercato.

Andiamo, quindi, a vedere quali sono i dispositivi Android degni di nota in tal senso, ricordandovi che i prezzi tenuti in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia o, nel caso di smartphone annunciati da poco, sul sito ufficiale del produttore.



Realme 3 PRO

Considerato da molti come "l'anti Redmi Note 7", l'annuncio di Realme 3 PRO è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Per chi non lo sapesse, Realme è un sub-brand del più noto marchio OPPO e questo è lo smartphone entry-level di questa nuova gamma di dispositivi della società cinese.

Le aspettative attorno Realme 3 PRO non erano in realtà molto alte, lo smartphone è riuscito comunque a far ricredere la critica soprattutto grazie alla sua ottima autonomia (4045 mAh), alle prestazioni decisamente superiori alla fascia di prezzo (Snapdragon 710, 4/6GB di RAM) e alla buona fotocamera (due sensori posteriori da 16MP + 5MP).



Peccato solamente per la porta microUSB standard, per la mancanza dell'NFC e per una stabilizzazione dei video non delle migliori. Per il resto, non mancano il jack audio per le cuffie, il lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale. Tutto questo a un prezzo di partenza di 199 euro sul sito ufficiale di Realme (modello 4/64GB). Le vendite al pubblico inizieranno a partire dal prossimo 5 giugno.



Xiaomi Mi A2

Arrivato in Italia nella seconda metà del 2018, Xiaomi Mi A2 si è sin da subito confermato come uno degli smartphone low-cost più validi presenti sul mercato. D'altronde la scelta della società cinese di aderire al programma Android One si è rivelata vincente (lo smartphone verrà aggiornato ad Android Q) e anche l'hardware montato da Mi A2, Snapdragon 660 e 4GB di RAM, influirà sicuramente in modo positivo per quanto riguarda il futuro del dispositivo, vista anche la fascia di prezzo.

Per tutte le caratteristiche tecniche, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi A2.



Lo smartphone non è però esente da lati deboli, come un'autonomia non delle migliori e un display non esattamente al top. La porta è una microUSB standard, viene a mancare l'NFC e c'è qualche sbavatura lato software, ma è presente il jack audio per le cuffie. In ogni caso, Xiaomi Mi A2 può essere un buon compromesso per coloro che vogliono puntare a un dispositivo concreto, pensato per durare diversi anni, senza dover spendere troppi soldi. Lo smartphone della società cinese è venduto a un prezzo di circa 145 euro su Amazon Italia (variante 4/64GB).



Redmi 7

Arrivato in Italia da poche settimane, Redmi 7 è il "piccolo" della nuova gamma di smartphone del sub-brand di Xiaomi, il fratello minore di Redmi Note 7, giusto per intenderci. Chiaramente il nome ha creato un po' di confusione tra gli acquirenti, ma in realtà, con il passare del tempo, Redmi 7 è riuscito a crearsi una sua identità ben distinta da Note 7.

Infatti, lo smartphone si è piazzato in una fascia di prezzo parecchio interessante, poiché viene venduto a circa 135 euro su Amazon Italia (modello 3/32GB).



Per quanto riguarda i punti di forza di Redmi 7, troviamo un'ottima autonomia (batteria da 4000 mAh) e delle prestazioni superiori alla media della fascia di prezzo. Peccato per la risoluzione del display (HD+), un problema comunque marginale, per la mancanza dell'NFC e dell'impermeabilità. Per tutte le informazioni del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Redmi 7. Ci sono anche alcune piccole sbavature lato software, ma niente di grave. La porta è una microUSB standard ed è presente il jack audio per le cuffie. Il modello da prendere in considerazione secondo noi è quello da 3/32GB (esiste anche una variante 2/16GB, che si trova online a un prezzo di circa 120 euro).



Motorola One

Si tratta di uno smartphone che inizialmente non ci aveva convinto molto, come potete leggere nella nostra recensione di Motorola One. Tuttavia, con il passare del tempo, il dispositivo ha subito molti cali di prezzo ed è quindi emerso tutto il suo ottimo potenziale, anche se continuiamo a pensare che il prezzo di lancio fosse troppo alto. I fattori chiave che ci hanno fatto ricredere sono essenzialmente due: l'adesione al programma Android One, che sta iniziando a dare i suoi frutti (è arrivato l'aggiornamento ad Android Pie ed è garantito quello ad Android Q), e il recente calo di prezzo subito dallo smartphone, che viene ora venduto a circa 199 euro su Amazon Italia (variante 4/64GB), decisamente più appetibile del debutto.



Rimangono ovviamente tutti i lati negativi del caso, dalle prestazioni sotto la media e un design non dei migliori, ma chi vuole avere un dispositivo che verrà aggiornato alla prossima versione di Android potrebbe ritenere questo smartphone molto interessante.

Il dispositivo è anche più completo della media a livello di connettività, visto che supporta il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dispone di una porta USB Type-C e del jack audio per le cuffie e supporta l'NFC. Insomma, l'utente medio potrebbe trovarsi a casa, a questo prezzo. Da segnalare il recente annuncio di Motorola One Vision, smartphone venduto a 299 euro che avremo modo di testare a dovere nel corso delle prossime settimane.



Scelta del mercato: Redmi Note 7

Redmi Note 7 è uno smartphone che ha capito perfettamente ciò che l'utenza richiedeva a gran voce, non è quindi un caso che sia lo smartphone più venduto su Amazon Italia per quanto riguarda questa fascia di prezzo. Tra i punti di forza del primo dispositivo del sub-brand di Xiaomi troviamo una buona solidità costruttiva e un ottimo comparto fotografico, qualità che vengono anche supportate dalla presenza di una porta USB Type-C e del jack audio per le cuffie. Nonostante questo, come evidenziato nella nostra recensione di Redmi Note 7, vengono a mancare l'NFC, la ricarica wireless e l'impermeabilità, c'è inoltre qualche sbavatura a livello software. In ogni caso, il prezzo di 179,90 euro su Amazon Italia (modello 3/32GB) è davvero ottimo e fa passare in secondo piano la maggior parte delle critiche che si possono fare allo smartphone. Tirando le somme, Redmi Note 7 non è rivoluzionario, ma ci sono pochi concorrenti del suo calibro in questa fascia di prezzo (forse l'unico che gli tiene realmente testa è Realme 3 PRO).



Prossimo arrivo: OPPO Reno Z

Annunciato pochi giorni fa, OPPO Reno Z ha sin da subito attirato la nostra attenzione per via delle sue interessanti caratteristiche tecniche, tra cui figura una batteria da 3950 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0 da 20W.

Per quanto riguarda le altre specifiche, Oppo Reno Z monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710, affiancato da una GPU Adreno 616, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione Color OS 6.0, mentre le dimensioni sono pari a 157,3 x 74,9 x 9,1 mm, per un peso di 186 grammi.



Il display è un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e notch a goccia, mentre la doppia fotocamera posteriore è da 48MP (Sony IMX586) + 5MP (per la profondità). Interessante anche la fotocamera anteriore da 32MP.

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta USB Type-C passando per l'NFC e per il jack audio per le cuffie.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Oppo Reno Z dovrebbe arrivare in Europa nel prossimo mese di giugno a un prezzo di 190 euro. Non abbiamo purtroppo ulteriori dettagli ma non crediamo manchi poi molto all'uscita di OPPO Reno Z.