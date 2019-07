I migliori smartphone Android sotto i 200 euro, Luglio 2019

Siamo ormai entrati nel periodo estivo e, come di consueto, il numero di annunci in campo smartphone si è ridotto considerevolmente. Per questo motivo la classifica di questo mese non si discosta molto da quello precedente. Tuttavia, i cali di prezzo della variante 4/64GB di Redmi Note 7 e di Huawei P Smart 2019 hanno sicuramente dato vita a delle offerte interessanti. Inoltre ci sono interessanti novità in merito al presunto Xiaomi Mi A3, che potrebbe dare parecchio filo da torcere alla concorrenza. Vi ricordiamo, però, che a breve ci sarà l'Amazon Prime Day e quindi forse conviene attendere ancora qualche giorno prima di procedere all'acquisto. In ogni caso vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia o sui siti ufficiali dei produttori. Andiamo, dunque, a vedere insieme quali sono i migliori smartphone Android sotto i 200 euro a luglio 2019!



Realme 3 PRO

Definito da buona parte della critica come "l'anti Redmi Note 7", l'annuncio di Realme 3 PRO è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Per chi non lo sapesse, Realme è un'azienda che fino a qualche anno fa era un sub-brand del più noto marchio OPPO. Realme 3 PRO è uno dei primi smartphone ad arrivare da noi da parte di questa azienda.

Le aspettative erano quindi al ribasso, ma lo smartphone è riuscito comunque a far ricredere la critica soprattutto grazie alla sua ottima autonomia (4045 mAh), alle prestazioni decisamente superiori alla fascia di prezzo (Snapdragon 710, 4/6GB di RAM) e alla buona fotocamera (due sensori posteriori da 16MP + 5MP).

Non mancano ovviamente alcune pecche, come la presenza di una porta microUSB standard, la mancanza dell'NFC e una stabilizzazione dei video non delle migliori. Per il resto, sono presenti il jack audio per le cuffie, il lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale. Tutto questo a un prezzo di partenza di 199 euro sul sito ufficiale di Realme (modello 4/64GB).



Xiaomi Mi A2

Arrivato in Italia nella seconda metà del 2018, Xiaomi Mi A2 si conferma ancora oggi come uno degli smartphone low-cost più validi presenti sul mercato. D'altronde la scelta della società cinese di aderire al programma Android One si è rivelata vincente (lo smartphone verrà aggiornato ad Android Q) e anche l'hardware montato da Mi A2, Snapdragon 660 e 4GB di RAM, influirà sicuramente in modo positivo per quanto riguarda il futuro del dispositivo, vista anche la fascia di prezzo.

Per tutte le caratteristiche tecniche, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi A2.

Non mancano però alcuni lati deboli, come un'autonomia non delle migliori e un display non esattamente al top. La porta è una microUSB standard, viene a mancare l'NFC e c'è qualche sbavatura lato software, ma è presente il jack audio per le cuffie. Tuttavia, Xiaomi Mi A2 può essere un buon compromesso per coloro che vogliono puntare a un dispositivo concreto, pensato per durare diversi anni, senza dover spendere troppi soldi. Da segnalare però il fatto che a breve potrebbe essere presentato il successore Mi A3 e quindi forse non è il momento più adatto per effettuare l'acquisto. In ogni caso, Xiaomi Mi A2 viene venduto a un prezzo di circa 145 euro su Amazon Italia (variante 4/64GB).



Redmi 7

Arrivato in Italia da poco tempo, Redmi 7 è il "piccolo" della nuova gamma di smartphone del sub-brand di Xiaomi. Potremmo quasi definirlo come il "fratello minore di Redmi Note 7", anche se lo smartphone rivendica fortemente la sua indipendenza. Tralasciando la confusione creata dal nome, Redmi 7 si piazza in realtà in una fascia di prezzo parecchio interessante, poiché venduto a circa 140 euro su Amazon Italia (modello 3/32GB).

I punti di forza di Redmi 7 sono sicuramente l'ottima autonomia (batteria da 4000 mAh) e le prestazioni superiori alla media della fascia di prezzo. Le principali pecche sono invece da ricercarsi nella risoluzione del display (HD+), un problema comunque marginale, e nella mancanza dell'NFC e dell'impermeabilità. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Redmi 7. Ci sono anche alcune piccole sbavature lato software ma niente di grave. La porta è una microUSB standard ed è presente il jack audio per le cuffie. Il modello da prendere in considerazione secondo noi è quello da 3/32GB (esiste anche una variante 2/16GB, che si trova online a un prezzo leggermente inferiore).



Huawei P Smart 2019

Approdato sul mercato nei primi mesi di quest'anno, Huawei P Smart 2019 sta calando rapidamente di prezzo e può quindi essere considerato un buon affare. P Smart 2019 è uno smartphone solido e dal buon design, in grado di offrire un'ottima autonomia e un software completo (contenuti in streaming in HD e notch nascondibile compresi). Per tutte le informazioni del caso, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Huawei P Smart 2019. Tuttavia, lo smartphone va a perdersi un po' lato prestazioni, dispone ancora di un Wi-Fi monobanda e di una porta microUSB standard. Ottima invece la presenza dell'NFC e del jack audio per le cuffie. A un prezzo di circa 165 euro su Amazon.it (modello 3/64GB) è sicuramente una buona scelta per coloro che necessitano delle classiche funzionalità offerte da Huawei.



Scelta del mercato: Redmi Note 7

Redmi Note 7 è un dispositivo che ha capito perfettamente ciò che l'utenza richiedeva a gran voce, non è quindi un caso che sia lo smartphone più venduto su Amazon Italia per quanto riguarda questa fascia di prezzo. Tra i punti di forza del primo dispositivo del sub-brand di Xiaomi troviamo una buona solidità costruttiva e un ottimo comparto fotografico, qualità che vengono anche supportate dalla presenza di una porta USB Type-C e del jack audio per le cuffie. Nonostante questo, come evidenziato nella nostra recensione di Redmi Note 7, vengono a mancare l'NFC, la ricarica wireless e l'impermeabilità, c'è inoltre qualche sbavatura a livello software. In ogni caso, il prezzo di circa 175 euro su Amazon Italia (modello 4/64GB) è davvero ottimo e fa passare in secondo piano la maggior parte delle critiche che si possono fare allo smartphone. Tirando le somme, Redmi Note 7 non è rivoluzionario, ma ci sono pochi concorrenti del suo calibro in questa fascia di prezzo (forse l'unico che gli tiene realmente testa è Realme 3 PRO).



Prossimo arrivo: Xiaomi Mi A3

Annunciata qualche giorno fa, la nuova gamma di smartphone Xiaomi CC9 potrebbe arrivare a livello internazionale sotto il nome di Xiaomi Mi A3, stando a quanto scritto da Mishaal Rahman, Editor-in-Chief di XDA Developers, sul suo profilo Twitter ufficiale. Si tratta di un'indiscrezione piuttosto interessante, visto che Xiaomi CC9e viene venduto nel mercato cinese a un prezzo di partenza equivalente a circa 165 euro. In particolare, la variante minore della gamma CC9 dispone di un pannello OLED da 6 pollici, di un processore Qualcomm Snapdragon 665, fino a 6GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna. Questo potrebbe sicuramente rendere Xiaomi Mi A3 un valido concorrente in questa fascia di prezzo, visti anche i precedenti. Staremo a vedere.