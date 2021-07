I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a luglio 2021

Luglio 2021: piena estate, tra caldo, green pass e tanta voglia di svagarsi. In questo contesto, anche il mercato smartphone sta un po' "rallentando" i ritmi, comunque senza fermarsi del tutto. "Rallentare" per il mondo tech significa infatti far uscire meno novità a livello hardware (basti vedere il Mobile World Congress sotto tono che si è appena concluso), ma questo non significa che non ci siano news. Infatti, giusto per intenderci, nella fascia sotto i 200 euro nelle ultime settimane sono arrivati dispositivi come Alcatel 1 (2021) e Nokia G10. Considerando poi anche cali di prezzo e scelta del mercato, nonostante tutto le novità non mancano neppure questo mese. Insomma, ci apprestiamo ad analizzare come di consueto il mercato dei dispositivi Android, questa volta magari con un gelato in mano. Prima di partire, ricordiamo semplicemente che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



Redmi Note 9T 5G

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G economico, Redmi Note 9T 5G può sicuramente rappresentare una buona soluzione. Venduto a un prezzo di 178 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/128GB), il dispositivo presenta un reparto connettività che include anche jack audio e NFC, nonché una batteria da 5000 mAh (che garantisce una buona autonomia). Fa invece un po' storcere il naso la presenza di alcune pubblicità, così come la mancanza di un refresh rate aumentato e le dimensioni non esattamente delle più contenute. Tuttavia, le prestazioni non sono male se non avete troppe esigenze e lo smartphone rientra sicuramente tra i modelli 5G più interessanti sotto i 200 euro.



Redmi 9

Cercate uno smartphone particolarmente economico, magari per qualcuno che ha poche esigenze? In questo caso, potrebbe interessarvi approfondire Redmi 9, venduto a 128 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB). Per chi non lo sapesse, questo modello fa dell'ampia batteria da 5020 mAh il suo maggior punto di forza, puntando dunque a coloro che cercano una buona autonomia. Gli altri reparti risultano nella media: ad esempio, le prestazioni sono sufficienti per le classiche attività che gli utenti che puntano sulla fascia economica sono soliti effettuare durante la giornata. In parole povere, se siete soliti usare lo smartphone, ad esempio, solamente per WhatsApp e dare un'occhiata a qualche social network, oppure cercate un modello da regalare a qualcuno che effettua un utilizzo di questo tipo, Redmi 9 potrebbe risultare interessante. Prestate solamente attenzione alle varianti vendute da alcuni rivenditori: in alcuni casi potrebbe non essere presente l'NFC. In ogni caso, effettuando un acquisto consapevole, difficilmente rimarrete delusi da questo modello.



Redmi Note 10

Un modello di recente uscita che risulta interessante per il suo prezzo contenuto è Redmi Note 10. Infatti, quest'ultimo viene proposto a 173,36 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB). Da non confondere con Redmi Note 10 5G, che presenta varie differenze, Redmi Note 10 rappresenta una soluzione solida, nonostante arrivi solamente fino al 4G e manchi dell'NFC. Al netto di quest'ultima mancanza, troviamo un reparto connettività che include triplo slot, jack audio e Bluetooth 5.0. Ci sono poi una buona autonomia (batteria da 5000 mAh), una ricarica rapida a 33W, un peso "piuma" rispetto ad altri modelli e uno schermo che non delude le aspettative. Peccato, oltre che per l'assenza dell'NFC, per la mancanza di un refresh rate aumentato, nonché per delle prestazioni non esattamente al top e per qualche pecca a livello di foto notturne.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A12

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è anche uno smartphone non associato a Xiaomi in questa classifica e tra l'altro rappresenta la scelta del mercato. Facendo riferimento alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il modello che sta convincendo di più gli utenti italiani del noto portale e-commerce in questo periodo è Samsung Galaxy A12, che viene venduto a 164,80 euro tramite rivenditori (4/128GB). D'altronde, il prezzo non è male e il brand, considerato una "garanzia" da molti connazionali, sta sicuramente giocando un ruolo importante nella scelta effettuata da parte degli utenti di Amazon Italia. Ricordiamo, tra l'altro, che questo dispositivo è arrivato nel nostro Paese a inizio 2021. In realtà non si tratta di uno smartphone propriamente ben accolto dalla critica. Le performance non sono purtroppo all'altezza di quanto offerto da altri modelli, la ricarica avviene a 15W, manca un refresh rate aumentato, il reparto fotografico è solamente sufficiente e lo schermo non è esattamente al top del mercato. Tuttavia, l'ampia batteria da 5000 mAh garantisce una buona autonomia e il reparto connettività include 4G, jack audio per le cuffie e NFC. Insomma, non si tratta di un modello che "spicca" all'interno del mercato, ma i motivi per cui in molti, probabilmente utenti che non hanno troppe esigenze, si stanno trovando bene con questo dispositivo ci sono.



Novità del mondo Android: da Alcatel 1 (2021) a Nokia G10

Abbiamo già accennato in apertura il fatto che il mercato in questo periodo sta giustamente "rallentando" un po'. Non siamo dunque in uno di quei mesi in cui arrivano miriadi di nuovi modelli, ma sicuramente va citato l'arrivo di Alcatel 1 (2021). Quest'ultimo rappresenta essenzialmente l'unico annuncio relativo al mondo smartphone avvenuto a ridosso dell'MWC 2021 (a esclusione del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G). Il prezzo del dispositivo si aggira attorno ai 60 euro e dovremmo vederlo in Europa a breve. Per il resto, Nokia ha recentemente fatto "tris" con Nokia G10, Nokia G20 e Nokia 1.4. Se siete interessati a smartphone 5G economici, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su POCO M3 Pro 5G e Redmi Note 10 5G. Andando oltre, ricordiamo che altri dispositivi che hanno recentemente attirato l'attenzione in questa fascia sono Samsung Galaxy A02s, Wiko Power U30 e Realme C21.