I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Maggio 2020

Signore e signori, siamo arrivati a maggio 2020: manca poco alla metà dell'anno. La situazione non è delle migliori, come ben sappiamo, ma il mondo sta cercando di reagire il più possibile a questo momento. In campo smartphone, i produttori stanno dimostrando una forza di volontà che ha probabilmente ben pochi precedenti, dato che gli annunci e i dispositivi validi da acquistare non mancano di certo. Giusto per farvi capire, nella fascia sotto i 200 euro, le ultime settimane ci hanno regalato gli annunci di dispositivi come Redmi Note 9 e Huawei P40 Lite E e non sono mancati anche degli interessanti cali di prezzo. Insomma, anche questo mese ci sono molti smartphone da analizzare, per la gioia degli appassionati. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i dispositivi sotto i 200 euro da tenere maggiormente in considerazione. Vi ricordiamo che i prezzi presi in esame sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Realme 5 Pro

Nonostante la gamma Realme 6 sia ormai realtà (lì i prezzi superano però i 200 euro), Realme 5 Pro è un dispositivo ancora valido, apprezzato soprattutto per via delle prestazioni superiori alla media, della buona solidità costruttiva, del comparto fotografico che non delude le aspettative e dell'autonomia granitica. Non male anche il display, anche se siamo in linea con la media della fascia di prezzo. Per tutti i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata a Realme 5 Pro.

Per quanto riguarda le principali pecche, la ColorOS secondo molti è da rivedere (ma è già arrivato l'atteso aggiornamento alla Realme UI) e il design non è ben visto da una certa tipologia d'utenza. Parlando, invece, del comparto connettività, sono presenti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C. Da segnalare l'assenza dell'NFC. Realme 5 Pro viene attualmente venduto a 195 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/128GB).



Redmi Note 8 Pro

Come vi abbiamo preannunciato in apertura, questo mese i cali di prezzo non sono mancati. In particolare, Redmi Note 8 Pro ora costa 199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB), un costo che può fare gola a molti. Arrivato in Italia a fine 2019, il dispositivo ha convinto critica e pubblico soprattutto grazie all'autonomia granitica (batteria da 4500 mAh), alla buona solidità costruttiva e al completo comparto connettività. Per tutti i dettagli del caso sulla scheda tecnica, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata a Redmi Note 8 Pro.

Le principali pecche si trovano, invece, in un comparto fotografico nella media, in delle prestazioni non esattamente al top (SoC MediaTek Helio G90T) e in un display che non riesce a competere con quello di altri smartphone di questa fascia di prezzo. Il comparto connettività è completo: ci sono NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, porta USB Type-C, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac dual-band. Insomma, Redmi Note 8 Pro è sicuramente una scelta interessante, anche in virtù del calo di prezzo.



Redmi Note 8T

Gli italiani conoscono bene questo nome: Redmi Note 8T. Si tratta di uno degli smartphone più consigliati in generale in questa fascia e ha ricoperto per lungo tempo posizioni di rilievo nella classifica dei Bestseller di Amazon Italia (più avanti vedremo che ancora oggi è così). In ogni caso, si tratta di uno smartphone che dà il meglio di sé nella buona solidità costruttiva, nell'ottimo schermo, nel completo comparto connettività (NFC, jack per le cuffie e USB Type-C sono al loro posto), nella buona fotocamera e nell'autonomia granitica. Se volete approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Redmi Note 8T.



Ovviamente, non si tratta di un dispositivo perfetto: c'è qualche sbavatura a livello software, le prestazioni sono solamente in linea con la fascia di prezzo e le differenze con la precedente generazione non sono troppo marcate. In ogni caso, Redmi Note 8T è ritenuto un ottimo smartphone, che può essere tranquillamente preso "a occhi chiusi" da chi si è sempre trovato bene con questa gamma di dispositivi. Viene attualmente venduto a un prezzo di circa 150 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB), anche se c'è da dire che è appena stata annunciata la gamma Redmi Note 9 (di cui parleremo più avanti), quindi tenete in considerazione anche questo aspetto.



Redmi 8A

In una guida all'acquisto legata agli smartphone sotto i 200 euro, è sempre bene spingersi anche più sotto, andando ad evidenziare un dispositivo in grado di "accontentare" coloro che utilizzano lo smartphone solamente per fare poche cose: inviare qualche messaggio, consultare la posta elettronica e navigare tramite browser. Per questa tipologia di persone, Redmi 8A, dispositivo entry-level lanciato nella seconda metà del 2019, può risultare perfetto. Al netto delle ovvie mancanze e delle poche pretese a livello prestazionale, il dispositivo è in grado di svolgere le classiche azioni quotidiane e dispone di una batteria da 5000 mAh. Insomma, se avete poche esigenze e volete puntare all'autonomia, questo smartphone potrebbe fare per voi. In molti lo acquistano anche come dispositivo secondario, visto il suo prezzo di 99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (2/32GB).

Altre caratteristiche interessanti di Redmi 8A includono la presenza del triplo slot (Dual nanoSIM + microSD) e di un comparto connettività tutto sommato completo (ci sono jack per le cuffie, USB Type-C, 4G LTE, ma manca l'NFC). Purtroppo le prestazioni non sono ottimali e lo schermo ha una risoluzione solamente HD+, ma non si può di certo chiedere di più a un prezzo così ridotto.



Menzione speciale: Palm Phone

In ogni fascia di prezzo, ci sono dei dispositivi che non riescono a rientrare esattamente tra i top, ma che possono risultare comunque interessanti per alcune nicchie di mercato. Questo mese ci sentiamo di dare spazio a Palm Phone, l'iconico dispositivo compatto con supporto al 4G e sistema operativo Android 8.1 adesso è disponibile all'acquisto a un prezzo di 199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (3/32GB) - e inizialmente veniva venduto a 350 euro, un costo ritenuto da molti come "troppo alto". Un calo di prezzo che potrebbe risultare interessante, in quanto stiamo parlando di uno smartphone molto particolare. Il suo schermo è da appena 3,3 pollici (risoluzione HD) e sotto alla scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 435. Le sue dimensioni sono pari ad appena 96,6 x 50,6 x 7,4 mm e non manca la certificazione IP68. Si tratta di uno smartphone pensato per chi vuole un po' "distaccarsi" dalla velocità a cui gira il mondo odierno, senza però rimanerne totalmente fuori. Peccato per la scarsa autonomia ma si tratta di un prodotto molto di nicchia, che potrebbe anche chiudere un occhio.



Scelta del mercato: Redmi Note 8

Nel nostro Paese tramite i canali ufficiali sono arrivati solamente i succitati Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8T, ma molti italiani stanno comprando la variante Redmi Note 8, come si evince dalla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon. Il motivo? Il prezzo piuttosto conveniente, dato che lo smartphone viene venduto a 150 euro (4/64GB). D'altronde la ROM è quella Global e c'è il supporto alla banda 20, quindi il dispositivo si può tranquillamente utilizzare ed è un modello valido.

Redmi Note 8 prende quanto di buono fatto dal precedessore e lo porta a un livello successivo, grazie a una buona solidità costruttiva, all'ottimo schermo, al completo comparto software, alla buona fotocamera e all'autonomia granitica.

Tuttavia, tenete bene a mente che, a differenza di Redmi Note 8T, qui manca l'NFC. Sono invece presenti il jack audio da 3,5 mm e la porta USB Type-C. Insomma, valutate l'acquisto in base alle vostre esigenze.



Prossimi arrivi: Realme C3, Realme 6i, Redmi Note 9, Sony Xperia L4 e Huawei P40 Lite E

Da non sottovalutare i recenti annunci legati agli smartphone Realme C3 e Realme 6i. La caratteristica peculiare dei due modelli è la batteria da 5000 mAh, quindi ci aspettiamo un'ottima autonomia. Per il resto, Realme 6i punta molto sul comparto fotografico, vista la presenza di tre sensori posteriori (quello principale è da 48MP e non manca una lente grandangolare), e sul design, che è stato realizzato in collaborazione con il designer giapponese Naoto Fukasawa. Realme 6i si può acquistare a 199 euro su Amazon Italia (4/128GB), mentre Realme C3 costa 159,90 euro su Amazon Italia (3/64GB). Si tratta di dispositivi appena usciti: li abbiamo inseriti tra i "prossimi arrivi" perché la critica non ha ancora avuto modo di testarli a dovere.



Passando agli altri dispositivi, recentemente Xiaomi ha annunciato la sua gamma di smartphone Redmi Note 9. Si tratta di smartphone interessanti, anche se, al momento in cui scriviamo, non abbiamo dettagli precisi in merito al prezzo italiano della variante base, che dovrebbe attestarsi sotto i 200 euro. Per il resto, abbiamo recentemente ricevuto conferma da Sony del fatto che lo smartphone Xperia L4 sta per arrivare in Italia. Mancano dettagli relativi al costo, ma c'è chi parla di 199 euro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Sony Xperia L4. Infine, un altro smartphone a cui dare un'occhiata è Huawei P40 Lite E, annunciato qualche giorno fa. Mancano i servizi Google, ma il prezzo è fissato a 199 euro su Amazon Italia (4/64GB, la data di uscita in Italia è il 4 maggio 2020).