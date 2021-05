I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Maggio 2021

Siamo arrivati a maggio 2021 ed è giunta l'ora di analizzare lo stato del mercato degli smartphone Android facendo particolare riferimento alla fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Non ci sono in realtà stati "grandi stravolgimenti" nel corso delle ultime settimane, ma gli annunci non sono comunque mancati, da Motorola Moto G20 a Samsung Galaxy M12. Prima di partire, ricordiamo semplicemente che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



Redmi Note 10

Uno dei dispositivi più recenti arrivati sul mercato è Redmi Note 10. Quest'ultimo è già disponibile, nella sua variante da 4/128GB, a un prezzo interessante: 168,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. A questo costo l'utente può portarsi a casa uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo infatti dispone di un buon comparto software (la MIUI 12), una ricarica rapida a 33W, una buona autonomia supportata dalla batteria da 5000 mAh, un peso più "contenuto" rispetto ad altri modelli e un buon display. Peccato solamente par l'assenza di una frequenza di aggiornamento aumentata, nonché per qualche lag qua e là, per qualche pubblicità e alcune imperfezioni in termini di foto notturne. Per il resto, il reparto fotografico è nella media e il comparto connettività include 4G, triplo slot, jack audio, Bluetooth 5.0 (manca tuttavia l'NFC). In ogni caso, si tratta sicuramente di un dispositivo interessante.



POCO X3 NFC

POCO X3 NFC è uno smartphone che strizza l'occhio a coloro che vogliono provare un buon display con refresh rate aumentato, in questo caso a 120 Hz. Oltre a questo, il dispositivo trova i suoi principali punti di forza nella ricarica rapida a 33W, nel reparto connettività che include 4G, NFC e jack audio da 3,5 mm e nella buona autonomia. Il comparto fotografico è tutto sommato in grado di convincere l'utente medio. In ogni caso, se volete approfondire questo modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO X3 NFC. Fanno storcere il naso solamente le prestazioni non propriamente "perfette", nonché peso e sporgenza della fotocamera un po' troppo elevati per i nostri gusti. Per il resto, a un prezzo pari a 175 euro tramite rivenditori su Amazon Italia, potrebbe sicuramente trattarsi di una buona scelta.



Redmi Note 9T 5G

Finora abbiamo indicato unicamente dispositivi 4G, dato che in questa fascia sono quelli più diffusi, chi vuole invece già farsi trovare pronto per il nuovo standard di connettività 5G ha in realtà una possibile scelta valida. Redmi Note 9T 5G viene venduto a 199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB, consigliamo di dare un'occhiata anche al modello da 128GB, che potrebbe costare poco di più). A questo prezzo lo smartphone può sicuramente fare gola a non pochi utenti. Infatti, oltre al supporto al 5G, il dispositivo monta un buon schermo (seppur non dei più luminosi), dispone della MIUI 12 e presenta un'ottima autonomia garantita dalla batteria da 5000 mAh. Per il resto, il comparto connettività è completo di NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e Bluetooth 5.1. Peccato solamente per peso e dimensioni non esattamente contenuti, così come per un comparto fotografico solamente nella media e per l'assenza di una frequenza di aggiornamento del display aumentata. Ci sono poi anche delle pubblicità, ma come al solito non sono troppo invadenti.



Scelta del mercato: Redmi 9

Questo mese sembra quasi la "fiera degli smartphone Xiaomi". D'altronde, l'azienda sta lavorando bene e questo lo si nota anche dalla prima posizione della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia (che ricordiamo viene aggiornata ogni ora). Al momento della nostra prima consultazione della pagina, il dispositivo più popolare risulta Redmi 9, venduto a 121 euro tramite rivenditori (4/64GB). Per completezza d'informazione, dovete sapere che in realtà si stanno "scambiando" continuamente posizione questo smartphone e Samsung Galaxy A12. In ogni caso, per chi non lo sapesse, Redmi 9 punta molto su un'ampia batteria da 5020 mAh. Non mancano poi delle prestazioni sufficienti per eseguire le classiche attività di base del quotidiano. Gli altri comparti risultano nella media e possono tutto sommato convincere coloro che non hanno molte esigenze. Fate solamente attenzione alla questione NFC: a quanto pare, acquistando il dispositivo da alcuni rivenditori potrebbe esserci qualche "grattacapo" da questo punto di vista.



Annunci recenti: da Motorola Moto G20 a Samsung Galaxy M12

Al netto dei nostri consigli e della scelta del mercato, nelle ultime settimane hanno attirato l'attenzione anche altri modelli. Nonostante la critica non abbia avuto modo di testarli a dovere, potrebbe interessarvi quantomeno dare un'occhiata a questi dispositivi: Motorola Moto G20, Realme 8/Realme 8 5G (qui maggiori dettagli), Honor Play 20 (Cina), Alcatel 3L, Alcatel 1S (qui ulteriori informazioni), TCL 20L (qui la notizia dedicata), Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 (qui ulteriori dettagli) e Samsung Galaxy M12 (qui tutte le informazioni).