I migliori smartphone Android sotto i 200 euro, Marzo 2020

Abbiamo raggiunto marzo 2020 e, come di consueto, è giunta l'ora di tirare le somme sui migliori smartphone Android sotto i 200 euro. Le ultime settimane hanno visto delle novità interessanti in questa fascia, dall'annuncio della gamma View4 a quello di Sony Xperia L4, passando per i rumor su Galaxy A11 e per alcuni cali di prezzo. Insomma, gli aspetti su cui discutere non mancano di certo anche questo mese. Andiamo, dunque, ad analizzare insieme i dispositivi più validi nella fascia entry-level, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono solamente quelli presenti su Amazon Italia e sui siti ufficiali dei produttori.



Realme 5 Pro

Realme è un'azienda che ultimamente sta facendo faville. La società non si smentisce neppure nella fascia sotto i 200 euro, visto che Realme 5 Pro è sicuramente una delle migliori soluzioni low cost presenti sul mercato.

Il dispositivo ha convinto critica e pubblico soprattutto grazie alle prestazioni superiori alla media, alla buona solidità costruttiva, all'autonomia granitica e al comparto fotografico che non delude le aspettative. Lo schermo è invece in linea con quanto già fatto vedere dalla concorrenza. Per tutte le informazioni del caso sulle caratteristiche tecniche, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata a Realme 5 Pro.

Parlando delle principali pecche, queste ultime sono da ricercarsi nella personalizzazione del sistema operativo, che secondo molti ha un'UI da rivedere (a breve dovrebbe comunque arrivare la ColorOS 7), e nel design che non piace a tutti (si tratta chiaramente di gusti). Il comparto connettività è abbastanza completo: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono al loro posto. Manca invece l'NFC, aspetto che potrebbe non convincere una certa tipologia d'utenza. Realme 5 Pro viene attualmente venduto a 199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/128GB).



Redmi Note 8T

In una "classifica" legata ai migliori smartphone low cost, non possiamo non citare Redmi Note 8T. Si tratta, infatti, di uno dei dispositivi che più ha convinto gli italiani negli ultimi mesi. Sebbene a marzo 2020 non risulti lo smartphone più venduto in questa fascia su Amazon Italia, Redmi Note 8T, o comunque il suo "associato" Redmi Note 8, ha coperto per lungo tempo questa posizione.

D'altronde, stiamo parlando di un dispositivo che ha convinto sia critica che pubblico. C'è da dire che lo smartphone partiva da una buona "base", visto che il predecessore Redmi Note 7 è ricordato molto bene dagli appassionati. In ogni caso, lo smartphone dà il meglio di sé nella buona solidità costruttiva, nella buona fotocamera, nell'ottimo schermo, nel completo comparto connettività (NFC, jack per le cuffie e USB Type-C sono al loro posto) e nell'autonomia granitica. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Redmi Note 8T.



Non mancano però alcuni punti dolenti, da qualche sbavatura a livello software alle prestazioni solamente in linea con la fascia di prezzo, passando per le differenze non troppo marcate con la precedente generazione. Tirando le fila del discorso, Redmi Note 8T è in ogni caso un ottimo smartphone e gli appassionati di questa gamma possono sicuramente andare a colpo sicuro. Il dispositivo viene attualmente venduto a un prezzo di circa 145 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 3/32GB, noi abbiamo provato invece la variante 4/64GB, che al momento in cui scriviamo risulta non disponibile).



Redmi 8A

Per chi utilizza lo smartphone solamente per utilizzare qualche applicazione di messaggistica istantanea, leggere le e-mail e poco altro, una soluzione interessante potrebbe essere Redmi 8A. Stiamo parlando di un dispositivo low cost lanciato nella seconda metà del 2019. Il suo prezzo è fissato ad appena 120 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 2/32GB).

Il dispositivo si sceglie principalmente per l'autonomia, visto che a bordo è presente una batteria da ben 5000 mAh. Non è però questa l'unica specifica interessante della scheda tecnica di Redmi 8A, visto che troviamo anche il triplo slot (Dual nanoSIM + microSD) e il comparto connettività è tutto sommato completo (ci sono jack per le cuffie, USB Type-C, 4G LTE, ma manca l'NFC). Come potete immaginare, si tratta però di un dispositivo "limitato" sotto diversi punti di vista, dallo schermo con risoluzione solamente HD+ alle prestazioni non ottimali, ma sono tutti aspetti da mettere in conto preventivamente quando si acquista un dispositivo con un prezzo così ridotto. Da sottolineare il recente annuncio di Redmi 8A Dual, smartphone che però non si riesce ancora ad acquistare tramite Amazon Italia.



Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 è uno smartphone che fa discutere non appena si pronuncia il suo nome. Per intenderci, si tratta di quel dispositivo che ha diviso a metà critica e pubblico per via della presenza di un pannello AMOLED con risoluzione solamente HD+ (e non Full HD, come avrebbero voluto alcuni appassionati). Tuttavia, il lancio del dispositivo è avvenuto a luglio 2019 e lo smartphone ora costa 198 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/64GB). Complice il calo di prezzo e l'ottima qualità generale, adesso il dispositivo si è fatto decisamente interessante e merita quindi di rientrare in questa "classifica".

Se vi state chiedendo quali sono i principali punti di forza del dispositivo, dovete sapere che Mi A3 dà il meglio di sé nel comparto audio, nelle buone prestazioni, nell'autonomia granitica, nel completo software e nell'adesione al programma Android One di Google. Questo significa che lo smartphone è "certificato" per ricevere due anni di aggiornamenti alle major release e tre anni di update per quanto riguarda le patch di sicurezza (questo dal momento del lancio). Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Xiaomi Mi A3.



Trattando la questione del pannello AMOLED, dobbiamo dire che la risoluzione HD+ non è in realtà un grande problema, per il resto, uno dei principali punti dolenti è l'assenza dell'NFC. Presenti invece il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C. Tirando le somme, Xiaomi Mi A3 è uno smartphone che può sicuramente risultare interessante per una certa tipologia d'utenza.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A40

Per quanto riguarda il dispositivo di questa fascia più venduto nella classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, questo mese il primo posto va a Samsung Galaxy A40. Approdato in Italia nel 2019, stiamo parlando di un dispositivo che ha convinto la critica per via dell'ottimo display, della buona fotocamera, del completo comparto connettività (ci sono triplo slot, porta USB Type-C e NFC) e del solito software offerto dall'azienda sudcoreana. Tuttavia, non mancano dei punti dolenti: l'autonomia è sotto alla media e la solidità costruttiva non è al top. Si tratta insomma di uno smartphone buono ma non eccezionale, che però può essere appetibile a fronte di un prezzo di 185 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/64GB).



Prossimi arrivi: Wiko View4, Sony Xperia L4 e Samsung Galaxy A11

Partendo dagli smartphone già annunciati, nelle ultime settimane è stata svelata la gamma Wiko View4. Quest'ultima è composta da due modelli: View4 e View4 Lite. Il primo viene venduto in Italia a un prezzo di 159,99 euro (3/64GB), mentre il secondo arriverà a fine marzo 2020 a un costo di 129,99 euro (2/32GB). Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata alla gamma Wiko View4. Passando oltre, un altro dispositivo annunciato recentemente è Sony Xperia L4, smartphone che in Germania costa 199 euro (attualmente non è stato svelato il prezzo italiano). La sua caratteristica peculiare è lo schermo con aspect ratio 21:9. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sui nuovi Xperia di Sony. Per quanto riguarda invece i rumor, di recente si è parlato di Samsung Galaxy A11, il prossimo entry-level della società sudcoreana. Dalle prime indiscrezioni, sembra che questo dispositivo disponga di uno schermo con foro per la fotocamera. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata a Galaxy A11.