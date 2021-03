I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Marzo 2021

Siamo arrivati a marzo 2021 e il mondo degli smartphone Android è pronto per trovarsi al centro di diversi annunci interessanti, anche per quel che riguarda le fasce di prezzo più elevate. Prendendo invece in considerazione i dispositivi venduti a un prezzo inferiore ai 200 euro, le ultime settimane hanno già portato delle novità di rilievo, dato l'annuncio di serie come Redmi Note 10 e l'arrivo di dispositivi come Motorola Moto G10, nonché il calo di prezzo della variante da 128GB di POCO X3 NFC. Insomma, gli smartphone su sui soffermarsi non mancano di certo. Prima di partire, vi ricordiamo semplicemente che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



POCO X3 NFC

La variante da 6/128GB di POCO X3 NFC è scesa di prezzo e ora costa 195,89 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Possiamo dunque dire che si tratta di un best buy, in quanto risulta difficile trovare qualcosa di simile in questa fascia. Per chi non lo sapesse, lo smartphone è arrivato in Italia a fine 2020 e porta in dote un buon display con refresh rate di 120 Hz, in grado di garantire un'ottima fluidità. Non manca poi un design che si fa sicuramente notare, nonché un reparto fotografico che convincerà l'utente medio. A questo vanno ad aggiungersi un'ottima autonomia, una ricarica rapida a 33W e un comparto connettività che include 4G, NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e USB Type-C. Se volete approfondire come si deve il dispositivo, potete farlo mediante la nostra recensione di POCO X3 NFC. Peccato solamente per la presenza di qualche sporadico lag, per una sporgenza del modulo fotocamere non esattamente delle più contenute e per un peso non propriamente "piuma". In ogni caso, POCO X3 NFC rappresenta sicuramente una valida soluzione a questo prezzo.



OPPO A52

Qualcuno tra di voi si starà sicuramente chiedendo perché proponiamo ancora OPPO A52, dato che non è esattamente l'ultimo degli arrivati sul mercato. I motivi sono in realtà semplici. I dispositivi usciti dopo questo modello, ovvero OPPO A53 e OPPO A53s, vanno a percorrere una strada non delle più convincenti, "sacrificando" di fatto la risoluzione dello schermo in virtù del refresh rate. Inoltre, in questi giorni OPPO A52 è in offerta a 139,90 euro su Amazon Italia (4/64GB). Insomma, in questo contesto vale la pena darci un'occhiata. D'altronde, siamo dinanzi a uno smartphone in grado di convincere l'utente medio che cerca un dispositivo in grado di svolgere senza troppi problemi le classiche operazioni quotidiane. Non manca poi un'ampia batteria da 5000 mAh, che porta con sé una buona autonomia. Potete trovare maggiori informazioni sullo smartphone nella nostra recensione di OPPO A52. Tra gli altri punti di forza del prodotto troviamo un buon display, un reparto connettività che dispone di USB Type-C, 4G, NFC e triplo slot e un discreto comparto audio. Non manca inoltre un reparto fotografico che non dispiacerà troppo all'utente medio. Non si tratta tuttavia di un dispositivo perfetto, in quanto le prestazioni non sono delle migliori e selfie e foto notturne presentano varie pecche, ma a questo prezzo si può chiudere un occhio.



Realme 7

L'abbiamo ormai proposto a più riprese in questa sede, ma credeteci quando affermiamo che Realme 7 è lo smartphone low cost più adatto al gaming. Quest'ultimo è potenzialmente in grado di garantire una buona esperienza un po' con tutti i titoli presenti sul Play Store, ovviamente scendendo a compromessi in alcuni casi, che non risulteranno però poi così "gravi" per una buona fetta di utenti. Il prezzo è di quelli allettanti: 169,88 euro su Amazon Italia (6/64GB).

I maggiori punti di forza della soluzione proposta da Realme sono da ricercarsi nel buon schermo con frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, nella convincente autonomia, nella presenza di una ricarica a 30W, nelle prestazioni che non deluderanno l'utente medio e nel comparto fotografico che può tutto sommato garantire soddisfazioni, se contestualizzato nella fascia di prezzo e nella tipologia di prodotto. Da non sottovalutare inoltre la presenza di jack audio da 3,5 mm per le cuffie, triplo slot (Dual nanoSIM + microSD), 4G, NFC e Bluetooth 5.0.

Per tutti i dettagli del caso, potete consultare la nostra recensione di Realme 7. Gli aspetti che non ci hanno convinto del tutto sono un design non esattamente dei più riusciti, un foro per la fotocamera di dimensioni importanti, uno spessore troppo elevato per i nostri gusti e degli scatti e video notturni non esaltanti. Realme 7 non è dunque perfetto, ma strizza l'occhio a un pubblico ben definito.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20e non vuole proprio smettere di scendere dalla zona alta della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Il dispositivo risulta infatti ancora una volta al vertice, facendosi forza del nome del brand che lo ha prodotto, che in Italia gioca sempre un ruolo importante. Da non sottovalutare inoltre il prezzo, particolarmente ridotto: 126 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (3/32GB). Non si tratta certamente di un dispositivo che spicca tra quelli presenti sul mercato, ma sono in molti coloro che si stanno trovando bene con questo modello ed è dunque bene citarlo. Le prestazioni non sono al top e il supporto al Wi-Fi solamente a 2,4 GHz rientra tra le pecche del dispositivo. Tirando le somme, siamo dinanzi a un dispositivo senza infamia né lode. L'utente medio non troverà particolari problemi in termini di schermo, autonomia e reparto fotografico, ma non aspettatevi i risultati fatti vedere da altri dispositivi di questa fascia. D'altronde, Samsung Galaxy A20e è approdato sul mercato nel 2019, quindi è normale che il passare del tempo metta ulteriormente in evidenza i suoi limiti. In ogni caso, è presente l'NFC, quindi chi vuole usarlo per pagare nei negozi può farlo senza problemi.



I migliori smartphone Android in arrivo o annunciati: da Redmi Note 10 a Motorola Moto G10

L'ultimo periodo ha portato degli annunci interessanti relativi a questa fascia. È arrivato Motorola Moto G10, smartphone dal costo di 189,90 euro che abbiamo messo alla prova nel corso delle ultime settimane e presto vi racconteremo nel dettaglio su queste pagine nell'apposita recensione. Per il resto, sempre rimanendo in casa Motorola, c'è stato l'annuncio di Moto E7 Power e Moto E7i Power, venduti rispettivamente a 149 euro e 129 euro.



Il "momento clou" è tuttavia arrivato con il reveal della gamma Redmi Note 10. Non si conoscono ancora i prezzi italiani, ma dagli Stati Uniti d'America sono arrivate delle indicazioni che lasciano intendere che Redmi Note 10 e Redmi Note 10 5G, venduti a partire da 199 dollari negli USA, potrebbero contestualizzarsi in questa fascia. Per il resto, ricordiamo che recentemente sono stati svelati anche dispositivi come TCL 20 SE, di cui vi parleremo presto su queste pagine, Nokia 1.4 e Samsung Galaxy A12. Tutti nomi che potreste voler approfondire.