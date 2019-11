I migliori smartphone Android sotto i 200 euro, Novembre 2019

La fascia entry-level del mercato smartphone, ovvero quella sotto i 200 euro, è una di quelle più scelte da parte dei consumatori. Sono molte le persone che non vogliono spendere troppi soldi per il proprio smartphone e optano per dispositivi in grado di effettuare dignitosamente le operazioni quotidiane, senza esagerazioni. Ebbene, le ultime settimane hanno portato qualche novità in questa fascia di prezzo, visto che su Amazon Italia è arrivata la versione Global di Redmi Note 8, Realme 3 PRO ha subito un leggero calo di prezzo ed è stato annunciato Motorola Moto E6 Play. Andiamo, dunque, a vedere quali sono gli smartphone Android degni di nota venduti a un costo inferiore ai 200 euro. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia oppure sui siti ufficiali dei produttori.



Realme 3 PRO

Realme viene descritta da molti come l'azienda "sorpresa dell'anno". D'altronde, a inizio 2019, nessuno si sarebbe aspettato che un'azienda come l'ex sub-brand di OPPO sarebbe riuscita a farsi conoscere anche in Europa e realizzare "l'anti-Redmi Note 7", ovvero l'ottimo smartphone Realme 3 PRO.

Lo smartphone trova i suoi punti di forza nell'ottima autonomia (4045 mAh), nelle prestazioni decisamente superiori alla media della fascia di prezzo (Snapdragon 710, 4/6GB di RAM) e nella buona fotocamera (due sensori posteriori da 16MP + 5MP).

Le uniche pecche sono da ricercarsi nella presenza di una porta microUSB standard, nella mancanza dell'NFC e nella stabilizzazione dei video non delle migliori, ma si può decisamente chiudere un occhio in questa fascia di prezzo. Presenti il jack audio per le cuffie, il lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale. Mancano NFC e impermeabilità. Realme 3 PRO viene attualmente venduto a un prezzo di partenza di 179 euro sul sito ufficiale di Realme (modello 4/64GB, fino al mese scorso venivano richiesti 199 euro).



Xiaomi Redmi Note 8

In Italia tramite i canali ufficiali è arrivato solamente Redmi Note 8 Pro. Tuttavia, la versione globale del modello base Redmi Note 8 viene venduta a un prezzo di circa 180 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/64GB). Visto il costo ridotto rispetto alla variante Pro, lo smartphone potrebbe quindi risultare piuttosto interessante per coloro che aspettavano un degno successore di Redmi Note 7. La ROM è quella Global e c'è il supporto alla banda 20, ma chiaramente, non trattandosi di un prodotto venduto in Italia tramite i canali ufficiali, lo consigliamo solamente a quegli utenti che hanno dimestichezza con il software.



Detto questo, Redmi Note 8 prende quanto di buono fatto dal precedessore e lo porta a un livello successivo. Lo smartphone dispone di una buona solidità costruttiva, di uno schermo eccezionale per la fascia di prezzo, di un completo comparto software, di una buona fotocamera e di un'autonomia granitica.

Permangono alcuni problemi a livello software e vengono a mancare NFC e impermeabilità. Sono invece presenti il jack audio da 3,5 mm e la porta USB Type-C. Insomma, Redmi Note 8 potrebbe rivelarsi una buona scelta per gli utenti più esperti, mentre coloro che non se la sentono di prendere uno smartphone tramite i canali non ufficiali possono ancora affidarsi a Redmi Note 7.



Redmi 7

Molti utenti confondono spesso Redmi 7 con Redmi Note 7. Questo è comprensibile, data la scelta del nome non esattamente delle più chiare, ma in realtà Redmi 7 si distingue nettamente dal "fratello maggiore" per via della minore fascia di prezzo, poiché venduto a circa 135 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 3/32GB).

I punti di forza dello smartphone sono da ricercarsi nell'ottima autonomia (batteria da 4000 mAh) e nelle prestazioni superiori alla media.Le pecche si trovano invece nella risoluzione del display (HD+), un problema comunque marginale visto il costo, e nella mancanza dell'NFC e dell'impermeabilità.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Redmi 7. Per il resto, la porta è una microUSB standard ed è presente il jack audio per le cuffie. Redmi 7 dispone anche di una variante da 2/16GB, ma a nostro modo di vedere conviene puntare sulla 3/32GB.



Huawei P Smart 2019

Arrivato in Italia a inizio 2019, Huawei P Smart 2019 ha subito un calo di prezzo piuttosto interessante e ora risulta quindi appetibile per una fascia di pubblico più ampia. Uno smartphone solido e dal buon design, in grado di offrire anche un'ottima autonomia e un software completo (contenuti in streaming in HD e notch nascondibile compresi). Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Huawei P Smart 2019.

I lati negativi vanno cercati nelle prestazioni sotto alla media, nel Wi-Fi monobanda e nella presenza di una porta microUSB standard. Ottimo invece il fatto che ci siano NFC e jack audio per le cuffie. Huawei P Smart 2019 viene attualmente venduto a un prezzo di circa 150 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 3/64GB). Se avete sempre apprezzato l'esperienza utente di Huawei, con P Smart 2019 vi troverete a casa.



Scelta del mercato: Redmi Note 7

Redmi Note 7 è ormai diventato lo smartphone più amato dagli italiani in questa fascia di prezzo. Infatti, nonostante siano ormai passati diversi mesi dalla sua commercializzazione nel nostro Paese, Redmi Note 7 si mantiene saldamente ai primi posti della classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia. Il risultato non sorprende: l'azienda cinese ha saputo cogliere bene le esigenze del pubblico, "tagliando" sulle funzionalità meno ricercate e puntando tutto su quelle richieste a grande voce dall'utenza. Certo, non si può parlare di una rivoluzione, ma sicuramente possiamo affermare che Redmi Note 7 ha capito perfettamente le esigenze degli acquirenti.



Lo smartphone trova i suoi punti di forza nella buona solidità costruttiva e nell'ottimo comparto fotografico, qualità che vengono anche supportate dalla presenza di una porta USB Type-C e del jack audio per le cuffie. Tuttavia, come evidenziato nella nostra recensione di Redmi Note 7, vengono a mancare l'NFC, la ricarica wireless e l'impermeabilità. Non manca inoltre qualche sbavatura a livello software. Tutti dettagli che si possono perdonare di fronte a un prezzo di circa 170 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 4/64GB).



Prossimo arrivo: Motorola Moto E6 Play

Annunciato a fine ottobre 2019, Motorola Moto E6 Play è la nuova proposta del brand di Lenovo per quanto riguarda la fascia entry-level. Il prezzo dello smartphone in Italia è infatti fissato a 119,99 euro. La critica non ha ancora avuto modo di testare a dovere il dispositivo, quindi non possiamo ancora sbilanciarci sulle sue qualità. In ogni caso, Motorola Moto E6 Play monta un processore MediaTek MT6736, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna espandibile, una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 3000 mAh.