Signore e signori, anche quest'anno Halloween e la notte più "spaventosa" dell'anno se ne sono andati. Adesso inizia il periodo che ci condurrà verso il Natale, a cui ormai mancano poche settimane. A novembre 2020 gli occhi degli appassionati di tecnologia sono particolarmente concentrati sul mondo dei videogiochi, visto l'arrivo delle console nextgen e delle nuove schede video di NVIDIA e AMD. Al contrario, al netto delle uscite già annunciate (soprattutto nella fascia medio/alta), il mercato degli smartphone inizia a entrare in quel periodo in cui si punta più sulle promozioni che sulle nuove uscite. In ogni caso, questo imprevedibile mondo è sempre in grado di fornirci alcune sorprese, come dimostrato dal recente arrivo di Realme 7 e dall'annuncio di OnePlus Nord N100, vivo Y20s, vivo Y11s, OPPO A53/A53s e Samsung Galaxy M11. Insomma, se per le prossime settimane c'è un po' il sentore che il mercato potrebbe prendersi una "pausa" (ma mai dire mai in questo settore), quelle passate hanno "rimpolpato" a dovere il mercato. Andiamo, dunque, ad analizzare quali sono i migliori smartphone Android sotto i 200 euro a novembre 2020, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei produttori.



Realme 7

Tra un'uscita "di peso" e l'altra, soprattutto nella fascia alta, potreste non aver dato la giusta attenzione a Realme 7 (da non confondere con la sua variante più costosa, ovvero il modello Pro). La nostra recensione arriverà a breve su queste pagine, ma possiamo già dirvi che si tratta di uno dei migliori smartphone di questa fascia di prezzo. Realme 7 trova i suoi principali punti di forza in un ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, nelle prestazioni in grado di convincere l'utente medio, nella buona autonomia, in un discreto reparto fotografico, nel completo comparto software, nella ricarica a 30W e nel reparto connettività che include triplo slot (Dual nanoSIM + microSD), jack audio per le cuffie, NFC, 4G LTE e Bluetooth 5.0.



Peccato solamente per un design non dei più riusciti, per qualche pecca lato video e foto notturne, per uno spessore non dei più contenuti e per un foro per la fotocamera dalle dimensioni troppo elevate per i nostri gusti. In ogni caso, capite bene che i punti di forza in questo caso valgono di più di quelli deboli. Il dispositivo viene venduto a un prezzo di partenza di 179,90 euro su Amazon Italia (4/64GB). C'è inoltre un'altra variante disponibile, ovvero quella da 6/64GB, che costa 194 euro su Amazon. Noi stiamo invece mettendo alla prova il modello da 8/128GB, che in Italia ha un costo di 259,99 euro (si può trovare mediante una nota catena di elettronica). In ogni caso, la "base" è la stessa e quindi i pareri sul dispositivo sono identici per tutte le versioni. Restate sintonizzati su queste pagine per la recensione completa (che arriverà presto).



Redmi Note 9/Redmi Note 9S

Se c'è una gamma di smartphone che non ha bisogno di presentazioni in questa fascia di prezzo, quella è sicuramente Redmi Note 9. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro e ormai tutti conoscono questa famiglia di dispositivi. Il modello che abbiamo provato a dovere è la "variante base" di Redmi Note 9, ovvero quella da 3/64GB che viene venduta a 153,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Lo smartphone dà il meglio di sé grazie al buon schermo, al comparto fotografico in grado di non deludere le aspettative, all'ottima autonomia, al completo reparto software e al comparto connettività completo, tra le altre cose, di NFC e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Se state cercando maggiori informazioni sul dispositivo, potete trovarle consultando la nostra recensione di Redmi Note 9.



In ogni caso, come d'altronde per ogni smartphone che si rispetti, non mancano alcuni punti deboli. In questo caso ci sono prestazioni non esattamente delle più elevate, alcune sbavature come ad esempio un contrasto non del tutto piacevole impostando la luminosità del display a livelli elevati. Per il resto, Redmi Note 9 è uno smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo, che può fare gola a chi apprezza questa serie di dispositivi. Nel caso non siate soliti fare pagamenti con lo smartphone, potreste invece prendere in considerazione la variante senza NFC, ovvero Redmi Note 9s, che offre prestazioni migliori e costa 195,56 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).



OPPO A52

Nonostante il recente arrivo di OPPO A53/A53s, che hanno un display con refresh rate aumentato ma con risoluzione "solo" HD+, OPPO A52 rimane tra le scelte più interessanti in questa fascia di prezzo. Infatti, quello che alcune persone cercano sotto i 200 euro è un dispositivo solido con una buona autonomia e la soluzione di OPPO è in grado di soddisfare come si deve quel tipo di utente. A fronte di un costo di 149 euro su Amazon Italia (4/64GB), potete portarvi a casa uno smartphone con una batteria da 5000 mAh, un buon schermo, un discreto comparto audio, un reparto connettività che include triplo slot, NFC e USB Type-C e un comparto fotografico in grado tutto sommato di convincere l'utente medio, nonostante ci sia qualche sbavatura a livello di selfie e foto notturne.



Le prestazioni non sono esattamente al top, ma contate che in questo caso c'è un processore Qualcomm Snapdragon 665 (e non Snapdragon 460 come su A53/A53s). Insomma, a nostro modo di vedere, OPPO A52 rimane il dispositivo più interessante dell'azienda cinese in questa fascia di prezzo. Per maggiori dettagli, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO A52.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A20s

Samsung continua a dominare pressoché incontrastata la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia mediante alcuni dispositivi low cost. Questo mese, lo smartphone più venduto risulta essere Samsung Galaxy A20s. La potenza del brand in questo caso sembra aver giocato un ruolo importante, ma anche il prezzo di appena 131 euro tramite rivenditori (3/32GB) è probabilmente un buon incentivo all'acquisto. In ogni caso, si tratta di uno smartphone che non spicca di certo per le sue prestazioni, né tantomeno per il display. Il comparto fotografico è nella media, mentre il reparto connettività dispone di USB Type-C 2.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, ma manca dell'NFC.



I suoi maggiori punti di forza, oltre al prezzo particolarmente contenuto, sono le dimensioni abbastanza ridotte rispetto agli standard verso cui si sta muovendo il mercato (lo smartphone non è comunque piccolo, ma altri dispositivi hanno ormai raggiunto altre dimensioni) e la presenza di una batteria da 4000 mAh, che garantisce una buona autonomia. Per il resto, si tratta di uno smartphone senza infamia né lode, ma molti utenti si stanno trovando bene con il dispositivo, quindi è giusto dargli uno spazio in questa classifica.



I migliori smartphone Android in arrivo o annunciati: da OnePlus Nord N100 a Honor 10X Lite

Dopo avervi fornito i nostri consigli e trattato la "scelta del mercato", è giunto il momento di analizzare gli smartphone Android già disponibili, ma non testati a dovere dalla critica, e quelli in arrivo in un prossimo futuro. Già lo scorso mese avevamo trattato dispositivi come TCL 10 SE, Wiko View 5, Moto G9 Play e Nokia 5.3. Le ultime settimane hanno poi visto l'annuncio di smartphone come OnePlus Nord N100 (199 euro), OPPO A53/A53s (a partire da 179 euro), vivo Y20s (179 euro), vivo Y11s (149 euro) e Samsung Galaxy M11 (169,90 euro), tutti dispositivi che potrebbe interessarvi approfondire. In particolare, vi consigliamo di dare un'occhiata alla notizia di annuncio di OnePlus Nord N100, nonché a quella dell'arrivo di vivo in Italia. Inoltre, potrebbe interessarvi approfondire Galaxy M11. Per quel che concerne i prossimi arrivi in questa fascia di prezzo, invece, si vocifera del fatto che Honor si appresti ad annunciare il suo Honor 10X Lite, che potrebbe costare meno di 200 euro, anche per il nostro Paese. Ci sono già degli indizi importanti riguardanti il suo arrivo in Italia, ma non sappiamo ancora quando. Staremo a vedere.