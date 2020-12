I migliori smartphone Android del 2020 tra 200 e 300 euro, Everyeye Awards

Arrivati al secondo weekend di questo dicembre 2020 e ormai prossimi al 2021, è giunta l'ora che gli Everyeye Awards si addentrino nella fascia tra 200 e 300 euro del mercato degli smartphone Android. Nel corso degli ultimi dodici mesi ci sono state delle sorprese importanti, tra dispositivi che hanno finalmente "democratizzato" il 5G e modelli che si sono fatti valere per la loro autonomia. Immancabili inoltre le sorprese dell'ultimo minuto. Insomma, il 2020 ha regalato buone soddisfazioni agli appassionati del mondo smartphone, anche a coloro che hanno deciso di spendere un budget di questo tipo. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Lo smartphone che ha "democratizzato" il 5G: Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Partito originariamente a un prezzo più elevato, Xiaomi Mi 10 Lite 5G ha subito un calo importante nel corso dell'anno, fino ad arrivare a costare 289 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB). Il suo principale merito è quello di aver portato il 5G in una fascia di prezzo molto più bassa rispetto a quanto visto nel 2019, dato che in quell'anno i dispositivi 5G costavano molto di più. Tuttavia, Xiaomi Mi 10 Lite 5G non è di certo uno smartphone che si limita a supportare il nuovo standard di connettività, in quanto risulta un dispositivo solido praticamente sotto ogni punto di vista. Se volete approfondire il modello, potete farlo leggendo la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G.



Lo smartphone dà il meglio di sé nell'autonomia in grado di convincere l'utente medio, nelle buone prestazioni, nell'ottimo schermo AMOLED e nel completo comparto connettività che include anche NFC, jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

Fanno un po' storcere il naso, invece, l'impossibilità di espandere la memoria interna e le foto in notturna, che non sono esattamente al top, nonché la presenza di alcune pubblicità in determinate schermate (anche se non sono troppo invasive) e soprattutto uno schermo che rimane ancorato al refresh rate standard di 60 Hz. Nonostante questo, Xiaomi Mi 10 Lite 5G è uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo: un buon biglietto d'ingresso per la nuova era della connettività.



Lo smartphone dall'autonomia granitica: Samsung Galaxy M31

Sono in molti a chiedere una specifica caratteristica a uno smartphone che rientra in questa fascia di prezzo: un'autonomia granitica. Se poi a fianco di quest'ultima c'è uno schermo Super AMOLED, allora il pacchetto si fa decisamente interessante. Lo smartphone a incarnare questa visione è Samsung Galaxy M31, che include al suo interno una batteria da ben 6000 mAh. In ogni caso, non sono solamente autonomia e qualità dello schermo i punti di forza del dispositivo, in quanto troviamo anche un reparto fotografico che non delude le aspettative e un comparto connettività completo che include 4G LTE, triplo slot (SIM+MicroSD) e NFC. Per maggiori informazioni sul prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy M31.



Peccato solamente per delle prestazioni nella media, nonché per l'impossibilità di utilizzare Samsung Pay. Il design potrebbe inoltre non piacere a tutti. Per il resto, Samsung Galaxy M31 è uno smartphone interessante, anche a fronte del suo prezzo di 279 euro su Amazon Italia (6/64GB).



La sorpresa dell'ultimo minuto: Xiaomi Mi 10T Lite

Annunciato a fine settembre 2020, Xiaomi Mi 10T Lite, da non confondere con Xiaomi Mi 10 Lite 5G che abbiamo trattato in precedenza, è la proposta più recente dell'azienda cinese in questa fascia di prezzo. Lo smartphone viene infatti venduto a 279,90 euro su Amazon Italia (6/64GB). Il dispositivo convince principalmente per via del completo reparto connettività, che include 5G, jack audio da 3,5 mm, NFC e porta USB Type-C, delle buone prestazioni, del buon reparto sonoro, della ricarica a 33W e del display con refresh rate di 120 Hz. L'autonomia risulta nella media.



Gli aspetti che fanno storcere un po' il naso sono da ricercarsi in qualche sbavatura in termini di comparto fotografico, nonché in un peso un po' troppo elevato per i nostri gusti (214,5 grammi) e in alcuni contrasti non esattamente piacevoli offerti dallo schermo. Inoltre, la sporgenza delle fotocamere non è delle più contenute. Insomma, non si tratta di uno smartphone perfetto, ma il fatto che ci sia il supporto al 5G e che il prezzo non sia elevato lo rendono sicuramente uno dei prodotti più appetibili.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A51

Il dispositivo che ha occupato più volte il paragrafo "Scelta del mercato" in questo 2020 nei nostri articoli mensili è Samsung Galaxy A51. Infatti, lo smartphone era al top della classifica dei Bestseller di Amazon Italia nei mesi di maggio, luglio, agosto e ottobre. Inoltre, secondo i dati diffusi da Strategy Analytics, si tratta del modello Android più venduto al mondo nella prima metà del 2020. Insomma, se c'è un dispositivo che si merita questo premio è sicuramente Samsung Galaxy A51.

Per quel che concerne i suoi punti di forza, la proposta di Samsung dispone di un ottimo display, un buon comparto software e un reparto connettività che include 4G LTE, NFC, jack audio da 3,5mm e triplo slot. Peccato solamente per delle prestazioni non proprio al top del mercato, per qualche sbavatura riguardante il comparto fotografico e per un'autonomia solamente nella media. In ogni caso, sono in molti ad apprezzare questo modello, quindi si merita sicuramente un posto in questa classifica. Attualmente lo smartphone viene venduto a un prezzo di 248,98 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/128GB).



Altre uscite interessanti e futuro del mercato

Dopo aver decretato i premi Everyeye Awards dedicati a questa fascia di prezzo, è bene fornirvi anche alcune indicazioni in merito ad altri prodotti che potrebbe interessarvi approfondire. Tra gli smartphone da tenere in considerazione, citiamo vivo Y70, Motorola Moto G9 Plus, TCL 20 5G, LG K52, Realme 7 5G, Huawei P Smart 2021, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Motorola Moto G9 Power, Honor 10X Lite, Motorola Moto G 5G Plus e Huawei P40 Lite 5G. Questi sono solamente alcuni dei modelli arrivati nel corso dell'anno, ma per ovvi motivi non è possibile approfondirli tutti in questa sede. In ogni caso, sicuramente la possibilità di scelta non manca.



Dando uno sguardo al futuro, ovvero a ciò che potrebbe accadere nel 2021, ci aspettiamo sempre più modelli con supporto al 5G in questa fascia di prezzo. Infatti, se quest'anno la "battaglia per la democratizzazione" si è svolta attorno ai 400 euro per quel che concerne il prezzo di lancio, nel prossimo potrebbe essere proprio questa fascia a vedere l'uscita di molti dispositivi 5G. Difficile, invece, dire quali saranno i modelli in arrivo nei prossimi mesi, ma sicuramente Xiaomi (forse uscirà Mi 10i?), Samsung e gli altri produttori si stanno preparando a lanciare delle novità. Staremo a vedere.