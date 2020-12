I migliori smartphone Android del 2020 sotto i 200 euro, Everyeye Awards

Ci siamo: è arrivato il momento di tirare le somme in merito a questo atipico 2020. Gli Everyeye Awards relativi agli smartphone si aprono con la fascia sotto i 200 euro, che nel corso degli ultimi 12 mesi ha regalato soddisfazioni un po' a tutte le tipologie di utenti. Ci sono state sorprese low cost arrivate alla fine dell'anno, smartphone dal basso prezzo adatti anche ai gamer, prodotti che hanno confermato quanto di buono fatto dai predecessori e un modello che ha venduto come il pane. Gli Everyeye Awards non costituiscono solamente un'occasione per celebrare e ricordare i prodotti più validi del 2020, ma possono anche consentirvi di dare un'occhiata a dei prodotti ormai ben rodati e di acquistarli nel caso siate interessanti, visto anche l'imminente Natale. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



La sorpresa degli ultimi mesi: POCO X3 NFC

Arrivato in Italia a settembre 2020, POCO X3 NFC ha scosso la fascia bassa del mercato implementando caratteristiche difficili da trovare a questo prezzo, a partire dal buon display con refresh rate di 120 Hz. Si tratta sicuramente della sorpresa degli ultimi mesi dell'anno, un dispositivo dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra i suoi punti di forza troviamo un reparto fotografico in grado di soddisfare molti utenti, una ricarica rapida a 33W, un design che si distingue dalla massa, un'ottima autonomia e un completo comparto connettività che, oltre all'NFC, comprende jack audio per le cuffie, 4G LTE e USB Type-C. Se volete approfondire il modello, potete farlo mediante la nostra recensione di POCO X3 NFC. Gli unici aspetti che potrebbero far storcere il naso sono il peso non dei più contenuti, qualche sporadico lag che compare qua e là e la sporgenza delle fotocamere troppo elevata per i nostri gusti.



In ogni caso, POCO X3 NFC è in sconto in questi giorni a 188,44 euro sul sito ufficiale (6/64GB). Visto il prezzo, ci sentiamo di consigliare questo modello al posto dell'appena arrivato POCO M3, che costa un po' meno ed è comunque valido, ma ha alcune limitazioni (come l'assenza dell'NFC).



Lo smartphone low cost per i gamer: Realme 7

La concezione di smartphone da gaming è da sempre associata, giustamente, a dispositivi di fascia alta. Tuttavia, per chi è solito giocare solamente in modo sporadico ai vari titoli presenti sul Play Store, ci sono sicuramente degli smartphone più adatti di altri. In questo caso, Realme 7 rappresenta il perfetto dispositivo da gaming low cost. Infatti, la presenza di un ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, che tra l'altro consente di non inficiare troppo sull'autonomia (che qui è buona), e le prestazioni in grado di convincere molti utenti conferiscono al prodotto un certo appeal per i videogiocatori che vogliono spendere poco. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il prezzo è fissato a 179,90 euro su Amazon Italia per il modello da 4/64GB, mentre quello da 6/64GB viene venduto a 196,26 euro su Amazon. Noi abbiamo avuto modo di provare la variante da 8/128GB, che potete approfondire nella nostra recensione di Realme 7.



Buona autonomia, discreto reparto fotografico, ricarica a 30W e completo comparto connettività (che include triplo slot, 4G LTE, jack audio e NFC) completano il cerchio.

Le uniche pecche sono da ricercarsi in un design che non ha convinto proprio tutti, in un foro per la fotocamera dalle dimensioni troppo elevate per i nostri gusti, nello spessore non dei più contenuti e per qualche sbavatura lato foto e video in notturna. In ogni caso, il rapporto qualità/prezzo c'è tutto. Per chi vuole salire un po' con il prezzo, vi ricordiamo che recentemente è uscito anche Realme 7 5G, smartphone che cambia anche diverse caratteristiche tecniche e che potrebbe interessarvi approfondire.



La conferma: la gamma Redmi Note 9

Dopo il successo della gamma Redmi Note 7 prima e Redmi Note 8 poi, che tratteremo più dettagliatamente in seguito, confermare le aspettative con la famiglia Redmi Note 9 non era facile. Al netto di qualche ovvia "critica" relativa al prezzo, in realtà Xiaomi è lo stesso riuscita a confezionare dei prodotti che sono stati ben accolti dalla critica, come potete leggere nella nostra recensione di Redmi Note 9. Se Redmi Note 9 e Redmi Note 9S non hanno convinto proprio tutti, ma a nostro modo di vedere rappresentano delle soluzioni valide in termini di rapporto qualità/prezzo, il modello che invece ritengono un po' tutti un best buy del 2020 è Redmi Note 9 Pro, un dispositivo completo sotto molti punti di vista.



Ottima autonomia, buon comparto fotografico, completo reparto connettività (NFC, 4G LTE e jack audio sono al loro posto) e buon display sono i maggiori punti di forza di questa variante Pro. Peccato solamente per delle dimensioni non delle più contenute, nonché per l'assenza di un refresh rate aumentato. In ogni caso, la gamma Redmi Note 9 merita sicuramente un posto in questa classifica. Abbiamo deciso di inserire tutta la famiglia in quanto ormai anche Redmi Note 9 Pro si può acquistare sotto i 200 euro, più precisamente a 189,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB).



Scelta del mercato del 2020: Redmi Note 8

Il premio "scelta del mercato del 2020" va allo smartphone che è rimasto in testa più volte alla classifica dei Bestseller di Amazon Italia nel corso dei vari mesi (abbiamo utilizzato i nostri articoli mensili per il conteggio). Nel corso di quest'anno, Redmi Note 8 ha occupato il paragrafo "scelta del mercato" delle nostre classifiche sotto i 200 euro per cinque volte, ovvero nei mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio e agosto. Inoltre, stando ai dati diffusi da ComprarAcciones, Redmi Note 8 nella prima metà del 2020 ha piazzato 11 milioni di unità, arrivando terzo nella classifica generale (superato solamente da iPhone 11 e Samsung Galaxy A51, che però costano di più). Insomma, se c'è un dispositivo che si merita questo award sotto i 200 euro è proprio Redmi Note 8.



D'altronde, nel corso del 2020 gli italiani hanno particolarmente apprezzato questo modello, nonostante non sia presente l'NFC e non sia in realtà arrivato per vie "ufficiali" in Italia (da noi è arrivato Redmi Note 8T con NFC). Il prodotto che rientra tra i più acquistati su Amazon è infatti la variante Global, ma la banda 20 è presente e quindi non ci sono troppi problemi. In ogni caso, il prezzo di 197 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB) ha convinto molti. D'altronde, Xiaomi ha fatto centro con questo dispositivo, tra una buona solidità costruttiva, un buon reparto fotografico, un ottimo schermo e un'ottima autonomia. Non mancano inoltre USB Type-C, 4G e jack audio. In ogni caso, se volete un consiglio, in questo periodo probabilmente è meglio puntare su Redmi Note 8T, dato che dispone di NFC e di qualche altra leggera differenza e ha un costo di 153,40 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB). Per approfondire quest'ultimo modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di Redmi Note 8T.



Altre uscite interessanti e futuro del mercato

Dopo aver assegnato i nostri premi Everyeye Awards, è bene soffermarci un momento anche su quei modelli usciti nel 2020 che vale comunque la pena citare, nonché su quanto ci aspetta nel 2021. Partendo dai prodotti già annunciati potrebbe interessarvi dare un'occhiata a modelli come POCO M3, Redmi 9C, OPPO A52, Realme C3, Nokia 5.3, Nokia 2.4, Nokia 3.4, Honor 9A, Huawei P Smart 2021, Samsung Galaxy M11, Samsung Galaxy A41, TCL 10 SE, LG K42, Wiko View 5, Motorola Moto G9 Play, Motorola Moto E7 Plus, Motorola Moto E7 e OnePlus Nord N100. Questi sono solamente alcuni dei modelli lanciati quest'anno, ma capite bene che approfondirli tutti in questa sede risulta difficile. In ogni caso, la possibilità di scelta offerta dal mercato è ampia ed è giusto che ognuno approfondisca i modelli che ritiene più validi ed effettui le proprie scelte.



Per quel che concerne i prossimi arrivi in questa fascia di prezzo, si vocifera di un presunto Redmi 9T, che sarebbe molto simile a POCO M3 ma disporrebbe di qualche differenza in termini di comparto fotografico. Si attende inoltre di conoscere i prezzi dei già annunciati Samsung Galaxy A12 e Galaxy A02s, che arriveranno nei primi mesi del 2021. Per il resto, il prossimo anno potrebbe portare delle novità interessanti anche in questa fascia di prezzo. Durante il Black Friday abbiamo già visto alcuni smartphone 5G sotto i 250 euro: magari nel 2021 si scenderà sotto la soglia dei 200 euro. Staremo a vedere.