I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro ad Agosto 2020

Abbiamo appena superato Ferragosto 2020 e chiaramente sono momenti di "tregua" in campo smartphone. Tuttavia, le ultime settimane hanno portato delle novità interessanti nella fascia tra i 300 e i 500 euro, dato che la battaglia per "democratizzare il 5G" è continuata con ottimi colpi di scena. Su tutti, l'arrivo di OnePlus Nord, che ha convinto un po' tutti. C'è poi finalmente stata la presentazione di Google Pixel 4a, modello atteso ormai da tempo.

Insomma, le novità da analizzare non mancano anche questo mese. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i modelli Android più interessanti in questa fascia, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono solamente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei vari produttori.



OnePlus Nord

OnePlus Nord è sicuramente il protagonista di queste settimane. Si tratta di uno smartphone che ha convinto praticamente chiunque lo abbia provato. Certo, ci sono dei ritardi legati alla spedizione dei prodotti a coloro che hanno effettuato il preordine su Amazon, ma qui si analizza la bontà del dispositivo e quella è fuori discussione, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus Nord. In ogni caso, i maggiori punti di forza del prodotto sono l'ottimo display con refresh rate di 90 Hz, il buon comparto fotografico, la ricarica rapida a 30W, le ottime prestazioni, il comparto fotografico che non delude le aspettative e il reparto connettività completo di 5G e NFC.



Viene tuttavia a mancare il jack audio per le cuffie, così come sono assenti la certificazione IP, la ricarica wireless e l'impossibilità di espandere la memoria. Può far storcere il naso anche il frame in plastica, ma capite bene che i punti di forza sono sicuramente più interessanti rispetto a quelli di debolezza. Se siete interessati, potete acquistare OnePlus Nord a 399 euro sul sito ufficiale (8/128GB). Noi abbiamo provato la variante da 12/256GB, che ha invece un costo pari a 499 euro.

Realme X50 5G

Sempre rimanendo nel contesto della "guerra per democratizzare il 5G", un altro modello importante è Realme X50 5G. Quest'ultimo punta molto sul display IPS a 120 Hz e sulla conseguente fluidità. Per approfondire l'argomento, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Realme X50 5G.

In ogni caso, gli altri punti di forza del dispositivo si trovano nelle buone prestazioni, nel completo comparto software e nella ricarica rapida a 30W. Fanno un po' storcere il naso, invece, la mancanza del jack audio per le cuffie, l'impossibilità di espandere la memoria interna e il comparto fotografico solamente nella media.

Tuttavia, visto anche il comparto connettività completo di 5G e NFC, Realme X50 è un prodotto interessante, anche in virtù del suo prezzo pari a 369,99 euro su Amazon Italia (6/128GB).

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Questo mese i dispositivi che rientrano nella "battaglia per il 5G" sono tre, dato che c'è anche Xiaomi Mi 10 Lite 5G. D'altronde, molti produttori stanno portando il nuovo standard di connettività in questa fascia di prezzo ed è dunque normale che si parli principalmente di dispositivi 5G. Tra l'altro, Mi 10 Lite 5G è quello che attualmente costa meno, dato che recentemente ha subito un importante calo di prezzo ed è arrivato a costare 305 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB). Il prezzo a cui veniva venduto quando lo abbiamo testato era pari a 369 euro e già così si trattava di uno smartphone molto interessante, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Lo smartphone dà il meglio di sé nell'autonomia che non delude le aspettative, nelle buone prestazioni, nell'ottimo schermo e nel reparto connettività completo di NFC, 5G, jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

Peccato per le foto notturne, che non sono esattamente al top, per l'impossibilità di espandere la memoria, per il design non dei più convincenti, per presenza di qualche sporadica pubblicità e soprattutto per un refresh rate solamente standard, ovvero 60 Hz. In ogni caso, Xiaomi Mi 10 Lite 5G è uno smartphone particolarmente valido, che può fare gola a molti per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Usciamo per un attimo dal mondo del 5G, che ha ancora una copertura limitata in Italia e quindi potrebbe non interessare a tutti, per analizzare un modello che potremmo definire atipico. Infatti, Samsung Galaxy Note 10 Lite porta in questa fascia di prezzo il pennino, un elemento distintivo che per una certa tipologia di utenti non è di poco conto. Altri punti di forza del modello sono il buon schermo, la solita esperienza software Samsung, il reparto connettività completo di NFC, USB Type-C e jack audio per le cuffie, l'ottima solidità costruttiva e il comparto fotografico che non delude le aspettative. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Le uniche pecche sono il peso non dei più contenuti, le prestazioni che non sono esattamente al top e soprattutto l'autonomia che a volte fatica ad arrivare a sera. Nonostante questo, se apprezzate l'esperienza della gamma Galaxy Note potreste farci un pensierino a 401 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).

Scelta del mercato: Xiaomi Mi Note 10

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, questo mese il dispositivo più venduto in questa fascia è Xiaomi Mi Note 10. Arrivato in Italia a fine 2019, si tratta di uno smartphone che punta molto sul comparto fotografico, vista la presenza di un sensore principale da 108MP. Tuttavia, quest'ultimo non è l'unico punto di forza, dato che troviamo un'ottima autonomia, un buon schermo e un comparto connettività che include NFC, jack audio e USB Type-C.

Peccato solamente per delle prestazioni non esattamente al top della fascia di prezzo e per qualche pecca lato software. Per il resto, lo smartphone ha subito un ottimo calo di prezzo. Lanciato originariamente a 599 euro, adesso Mi Note 10 costa 374 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Insomma, sicuramente il nuovo prezzo è molto interessante.

Prossimi arrivi e annunci: da Google Pixel 4a a POCO F2 Pro

Tra gli annunci più interessanti dell'ultimo periodo c'è sicuramente Google Pixel 4a, smartphone di cui si vociferava da tempo. Non abbiamo ancora avuto modo di provarlo a dovere e quindi non possiamo sbilanciarci per il momento, ma in linea generale sembra un dispositivo che segue una certa scia di "continuità". Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla notizia di annuncio di Google Pixel 4a, ricordandovi che il prezzo è di 389 euro e che la disponibilità partirà da ottobre. Per il resto, ci teniamo a citare altri dispositivi annunciati o arrivati nel corso dell'ultimo periodo: TCL 10 5G, Huawei P40 Lite 5G, Motorola Moto G 5G Plus (lo stiamo provando, la recensione non tarderà ad arrivare), Samsung Galaxy A51 5G, Motorola Moto G Pro e POCO F2 Pro. Quest'ultimo si può trovare su Amazon a 412 euro tramite rivenditori (6/128GB).