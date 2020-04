I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro ad Aprile 2020

La fascia di prezzo tra i 300 e i 500 euro è quel "posto" in cui si trovano degli smartphone in grado di fare bene in molti contesti, senza però riuscire a raggiungere in toto i top di gamma. I medi gamma rappresentano proprio questo: sono degli ottimi dispositivi, che però hanno sempre qualche pecca che ne giustifica il costo inferiore ai 500 euro. Tuttavia, si tratta di prodotti validi e, in certi casi, in grado di soddisfare anche gli utenti che utilizzano molto lo smartphone. Le ultime settimane sono state piene zeppe di annunci in questa fascia, anche se la situazione attuale non ha permesso alla critica di testare come si deve i dispositivi. I modelli presenti nella nostra classifica sono quindi essenzialmente gli stessi dello scorso mese, ma ci sono comunque molte novità su cui discutere, dall'annuncio di Xiaomi Mi 10 Lite 5G ai leak su Google Pixel 4a. Andiamo dunque a riassumere la situazione del mercato Android ad aprile 2020, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti dei produttori.



Realme X2 Pro

Realme X2 Pro è uno smartphone che ha ben pochi rivali in questa fascia di prezzo, ha ben poche pecche infatti. Una delle critiche mosse a questo modello era relativa alla ColorOS, ma ora lo smartphone ha ricevuto la Realme UI basata su Android 10, quindi anche da quel punto di vista c'è ben poco da dire. Permangono invece le lacune legate alla memoria non espandibile e il peso non esattamente "piuma", ma capite bene che una certa tipologia d'utenza può tranquillamente chiudere un occhio. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di X2 Pro. Si tratta, in linea generale, di un modello dall'ottima qualità/prezzo; presenta delle prestazioni superiori alla media (grazie anche al SoC Snapdragon 855+), una ricarica rapida da ben 50W, un ottimo schermo con refresh rate di 90Hz, un buon comparto fotografico (non al livello dei top cameraphone, ma non male per questa fascia di prezzo), un'ottima solidità costruttiva e un'autonomia che non delude le aspettative.

C'è ben poco da criticare anche a livello di connettività, dato che NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono al loro posto. Realme X2 Pro viene attualmente venduto a 485 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/256GB, noi abbiamo testato la 8/128GB, che al momento in cui scriviamo è out of stock).



Samsung Galaxy A71

Arrivato in Italia a gennaio 2020, Samsung Galaxy A71 è uno smartphone che è piaciuto sin da subito a critica e pubblico. Si tratta di un dispositivo che ha dei punti di forza importanti: una buona autonomia, un comparto fotografico che non delude le aspettative e un ottimo reparto connettività (con tanto di NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e triplo slot Dual SIM + microSD). Ci sono, tuttavia, anche dei punti dolenti, dalle prestazioni non esattamente al top, seppur in linea con la fascia di prezzo, a qualche sbavatura legata alla velocità dei sensori di sblocco. Per il resto, uno degli aspetti più criticati era il prezzo di lancio, dato che Samsung aveva fissato il costo consigliato a 479,90 euro, una cifra ritenuta troppo elevata da una certa tipologia d'utenza. Tuttavia, adesso Galaxy A71 si può acquistare a 395 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Insomma, il calo di prezzo è interessante e lo smartphone sta diventando sempre più "appetibile".

OPPO Reno2

Lanciato nel nostro Paese nella seconda metà dello scorso anno, OPPO Reno2 è uno smartphone che ha dimostrato una cosa molto importante: è possibile realizzare un buon dispositivo anche partendo dall'ottima base di una generazione precedente e rimanendo "conservativi". L'azienda cinese ha migliorato la sua proposta, senza stravolgerla, in praticamente ogni suo aspetto. Tutto questo senza alzare il prezzo, un'operazione sicuramente ben vista da critica e appassionati. Per ulteriori dettagli sul dispositivo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Reno2. I maggiori punti di forza dello smartphone sono da ricercarsi nell'ottimo schermo, nell'autonomia che non delude le aspettative, nel buon design, nell'ottima solidità costruttiva e nel comparto fotografico in grado di non sfigurare dinanzi a dispositivi di fascia superiore. Se siete interessati ad approfondire l'argomento, potete dare un'occhiata al nostro test sulle fotocamere, in cui abbiamo messo lo smartphone a confronto con uno dei dispositivi più blasonati del momento.



Non mancano, come per ogni smartphone di questa fascia di prezzo, alcune pecche: le dimensioni non delle più contenute e le prestazioni non esattamente al top. Per quanto riguarda la ColorOS, la settima versione sta finalmente vedendo partire il suo rollout, quindi da quel punto di vista potrebbero presto esserci novità importanti. Per il resto, il comparto connettività è completo: NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono al loro posto. OPPO Reno2 viene attualmente venduto a un prezzo di 449 euro tramite i canali ufficiali (8/256GB).



Red Magic 3S

Se siete degli amanti del gaming dovreste sicuramente tenere in considerazione Red Magic 3S. Stiamo parlando di uno smartphone venduto a 479 euro sul sito ufficiale (8/128GB) che riesce a fornire un'ottima esperienza in termini di videogiochi pur appartenendo a una fascia inferiore ai classici dispositivi da gaming. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Red Magic 3S. Lo smartphone dà il meglio di sé nelle prestazioni superiori alla media della fascia di prezzo, nell'ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, nell'autonomia granitica (batteria da 5000 mAh), nelle interessanti funzionalità dedicate al gaming (LED RGB, trigger e molto altro) e nella possibilità di utilizzare accessori come il Magic Adapter. Le principali pecche sono invece da ricercarsi nel software non esattamente dei più curati, nel comparto fotografico sotto la media, nella memoria non espandibile e in qualche mancanza a livello di connettività (non c'è l'NFC). In ogni caso, Red Magic 3S è sicuramente un dispositivo da tenere in considerazione in questa fascia di prezzo.



Scelta del mercato: Xiaomi Mi Note 10

Approdato nel nostro Paese negli ultimi mesi del 2019, Xiaomi Mi Note 10 si è fatto notare soprattutto per il suo comparto fotografico con sensore principale da 108MP. Quest'ultimo rientra tra i punti di forza dello smartphone, ma non mancano anche un'ottima autonomia, un completo comparto connettività (che comprende NFC, jack audio e USB Type-C) e un buon display. Per tutte le informazioni legate alla scheda tecnica, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata a Xiaomi Mi Note 10.

Certo non stiamo parlando di un dispositivo perfetto: le prestazioni non sono esattamente al top e ci sono diverse pecche lato software, anche se queste ultime non vanno a compromettere troppo l'esperienza generale. Un aspetto molto interessante è il fatto che lo smartphone ha recentemente subito un calo di prezzo consistente, passando dagli originali 599 euro agli attuali 390 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Un dispositivo che merita sicuramente il suo posto in classifica, anche perché risulta essere lo smartphone di questa fascia più acquistato dagli italiani in questo periodo, stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon.



Menzione speciale: Xiaomi Mi Mix 3 5G

Per quanto possiamo rimandare, è chiaro che prima o poi avverrà anche qui da noi il passaggio al 5G. A quel punto, arriverà il momento di fare il "grande passo" un po' per tutti. Tuttavia, se siete delle persone che vogliono giocare d'anticipo, c'è uno smartphone che recentemente sta diventando particolarmente interessante. Ci riferiamo a Xiaomi Mi Mix 3 5G, dispositivo arrivato in Italia nel 2019, nonché uno dei primi "esperimenti" dell'azienda cinese con questa connettività. Lo smartphone viene attualmente venduto a circa 380 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB) e se vivete in un'area già coperta dal 5G potreste farci un pensierino. Per il resto, si tratta di un dispositivo dello scorso anno, quindi troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 855. I suoi principali punti di forza sono da ricercarsi nel completo comparto connettività (ci sono anche NFC e porta USB Type-C, ma manca il jack), nella buona autonomia, nella fotocamera che non delude le aspettative e nell'interessante design all-screen (c'è lo "slider" per far fuoriuscire la scocca).

Peccato solamente per un peso non esattamente contenuto e per un software che purtroppo Xiaomi non sta mantenendo troppo aggiornato. Non si tratta esattamente dell'ultimo modello disponibile e, nonostante possa risultare interessante per chi vuole entrare subito nell'era del 5G, forse è meglio attendere Mi 10 Lite 5G oppure TCL 10 5G, che avranno un prezzo simile.



Prossimi arrivi: da Honor 30 a Google Pixel 4a

Vi avevamo avvertito in apertura: le ultime settimane sono state piene zeppe di novità in questa fascia. Partendo dagli smartphone già annunciati, abbiamo visto Honor svelare in Cina la sua gamma Honor 30, che comprende sia la variante "base" che quella Pro. L'azienda cinese ha puntato particolarmente sul comparto fotografico, ma anche le altre caratteristiche tecniche non sono male. Per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Honor 30. Il modello che dovrebbe rimanere sotto i 500 euro è quello "standard". Passando oltre, stanno iniziando ad arrivare i primi dettagli in merito al possibile prezzo del già annunciato Sony Xperia 10 II. In particolare, si vocifera di un costo europeo che si avvicina ai 400 euro.



Non sono mancati annunci neppure in casa OPPO, dato che in Sri Lanka è arrivato OPPO Reno3 (4G), che viene venduto a un prezzo equivalente a circa 370 euro. Parlando sempre dell'azienda cinese, recentemente è stato svelato anche OPPO Find X2 Lite, che dispone del supporto al 5G e verrà venduto a un prezzo di 499,99 euro a partire dalle prossime settimane. Dobbiamo dire che la scelta dei nomi da parte dell'azienda cinese può rendere un po' complicata l'identificazione dei vari modelli. Inoltre, la serie Reno3 al momento risulta non disponibile in Italia, nonostante qualcuno parlasse di un lancio a partire da marzo 2020. Insomma, bisognerà attendere ancora un po' affinché venga fatta chiarezza una volta per tutte (ovviamente vi forniremo tutte le indicazioni del caso).



Per il resto, TCL ha svelato al pubblico i suoi smartphone TCL 10 Pro e TCL 10 5G, che vengono rispettivamente venduti a 499 euro e 399 euro. Per tutti i dettagli relativi a questi dispositivi, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata all'annuncio di TCL. Da non sottovalutare anche l'annuncio, per il momento solamente per il mercato cinese di Redmi K30 Pro, che ha un prezzo di partenza equivalente a circa 390 euro. Se volete approfondire questo smartphone, vi rimandiamo alla notizia di annuncio. È invece ufficiale l'arrivo in Italia di Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata. L'ultimo dispositivo di cui parliamo oggi, ma non per questo meno importante, è Google Pixel 4a. Rumor e leak su questo Pixel 4a si stanno facendo sempre più insistenti e l'annuncio sembra ormai essere imminente. Il prezzo, che si è fatto vedere in un cartellone pubblicitario in USA, dovrebbe essere di 399 dollari. Staremo a vedere.