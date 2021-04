I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro ad Aprile 2021

Abbiamo ormai superato la metà anche di questo aprile 2021. Nonostante la carenza in termini di chip sia ancora lontana dal vedere una fine, le uscite relative al mercato degli smartphone stanno continuando a ritmo costante, anche per quel che riguarda la fascia di prezzo tra 300 e 500 euro. Le ultime settimane hanno infatti visto l'arrivo di dispositivi del calibro di POCO F3 e Samsung Galaxy A52, giusto per citare due modelli. Non è poi mancato un annuncio "inaspettato", dato che è stato svelato HTC Desire 21 Pro 5G (acquistabile anche dall'Italia). Insomma, i modelli da analizzare non mancano di certo anche questo mese. Andiamo, dunque, a fare un resoconto in merito ai migliori smartphone presenti sul mercato, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono quelli proposti da Amazon Italia e dai siti ufficiali dei produttori.



POCO F3

Una delle principali novità delle ultime settimane è sicuramente rappresentata da POCO F3. Infatti, questo dispositivo, venduto in questi giorni a 329,90 euro sul portale ufficiale (6/128GB), risulta solido in molte delle sue componenti. Le prestazioni sono di elevata caratura grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870, il comparto connettività è completo di 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e Dual SIM (manca il jack), la ricarica avviene a 33W, lo spessore è inferiore a molti altri dispositivi (7,8 mm) e il sistema operativo è completo (MIUI 12). Autonomia e comparto fotografico sono nella media. Uno degli aspetti che ci ha fatto più storcere il naso è invece il display, dato che in alcuni contesti, specialmente "notturni", si creano dei contrasti poco piacevoli. Il pannello supporta in ogni caso un refresh rate di 120 Hz. Per il resto, non ci ha convinto del tutto anche il peso, pari a 196 grammi, che non è dei più contenuti (ma altri modelli sono spesso andati oltre). In ogni caso, il rapporto qualità/prezzo è ottimo e POCO F3 potrebbe dunque rivelarsi una buona scelta, specialmente per chi è solito puntare sulle performance. Stiamo mettendo sotto stress lo smartphone proprio in questi giorni, quindi restate sintonizzati su queste pagine per la recensione completa.



Samsung Galaxy S20 FE

Se per il momento non vi interessa il 5G e cercate un dispositivo 4G valido in questa fascia di prezzo, Samsung Galaxy S20 FE potrebbe sicuramente interessarvi. Questa Fan Edition, che viene venduta a 492 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB, 4G, Exynos 990), cerca di portare in una fascia di prezzo inferiore alcune delle caratteristiche tipiche dei top di gamma. Siamo dinanzi a un dispositivo che convince grazie a delle buone prestazioni, al comparto fotografico che farà felice buona parte degli utenti e all'autonomia che non delude le aspettative.

Peccato solamente per una backcover in plastica, nonché per la velocità di ricarica non propriamente delle più rapide, visto anche quanto offerto dal mercato. In ogni caso, si tratta di un dispositivo che ormai non ha più bisogno di troppe presentazioni: se siete interessati, potete approfondirlo nella nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE.



Xiaomi Mi 10T Pro

Un altro dispositivo ormai ben conosciuto è Xiaomi Mi 10T Pro, che inseriamo in questa classifica nonostante sia ormai giunta l'ora di Xiaomi Mi 11. Quest'ultimo si posiziona in una fascia di prezzo più elevata e dunque il "vecchio" modello può fare gola a chi non cerca l'ultima novità presente sul mercato. D'altronde, a un prezzo di 420 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/128GB), è possibile portarsi a casa uno smartphone dalle ottime prestazioni, vista anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865. Non manca inoltre un buon display IPS con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, nonché un reparto connettività che include 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e NFC. Per il resto, la MIUI 12 è ben vista da molte persone, mentre l'autonomia non deluderà l'utente medio. Se volete approfondire questo modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Mi 10T Pro. Dovete tuttavia sapere che non si tratta di uno smartphone impeccabile. Il peso e le dimensioni non sono esattamente "piuma" e non è possibile espandere la memoria interna. Manca inoltre il jack audio per le cuffie e c'è qualche sbavatura per quel che riguarda le foto grandangolari.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, in questo periodo il modello che sta convincendo più di tutti i connazionali nella fascia tra 300 e 500 euro è Samsung Galaxy A52, che viene proposto a 313 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB, 4G, Black, altre colorazioni potrebbero costare meno). Per chi non lo sapesse, il dispositivo fa parte della più recente gamma Galaxy A dell'azienda sudcoreana, annunciata a marzo 2021. Si tratta di uno smartphone che ha convinto particolarmente la critica, presentando un ottimo display con refresh rate di 90 Hz, una buona autonomia e un comparto fotografico che non delude le aspettative. Per il resto, il dispositivo non ha un peso eccessivo e si fa notare la presenza della certificazione IP67, così come della completa personalizzazione software One UI di Samsung. Il reparto connettività include 4G, NFC, jack audio e Bluetooth 5.0. Insomma, Samsung Galaxy A52 è un dispositivo che si fa sicuramente notare in questa fascia di prezzo, al netto di un caricabatterie un po' troppo lento per i nostri gusti e delle prestazioni non esattamente al top. In ogni caso, in questi giorni il prezzo del dispositivo sta già calando considerevolmente, quindi la situazione si fa sicuramente intrigante.



I migliori smartphone Android annunciati o in arrivo: da OPPO A94 5G a Black Shark 4

Al netto dei consigli e del "premio" relativo alla scelta del mercato, in questo periodo sono stati svelati molti altri modelli che potrebbe interessarvi approfondire. Si tratta di quei dispositivi che non abbiamo ancora avuto modo di testare a fondo oppure che non abbiamo ritenuto validi tanto quanto quelli citati in precedenza, ma l'utenza del mondo smartphone è particolarmente variegata e dunque è bene citare rapidamente anche questi dispositivi. Più precisamente, facciamo riferimento a OPPO A94 5G (recensione già pubblicata), Samsung Galaxy A72, Galaxy A52 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G (analisi completa presto in arrivo), OPPO Find X3 Lite, Sony Xperia 10 III (che potrebbe contestualizzarsi in questa fascia, anche se non sappiamo ancora il prezzo), HTC Desire 21 Pro 5G (qui tutte le informazioni), Nokia X10, Nokia X20 e Black Shark 4 (qui ulteriori dettagli). Per il resto, guardando a dispositivi riguardanti solamente l'estero, perlomeno per il momento, sono stati svelati OnePlus 9R e Honor V40 Lite.