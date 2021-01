I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Gennaio 2021

Giunti quasi alla conclusione di questo primo mese del 2021, è arrivato il momento di tirare le somme sui migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro. Le ultime settimane hanno visto l'arrivo di diverse novità, da Motorola Moto G 5G a ZTE Axon 20 5G, nonché il calo di prezzo di alcuni dispositivi interessanti, ad esempio Xiaomi Mi 10T Pro e Realme X50 Pro 5G. Insomma, anche questo mese ci sono molti modelli che vale la pena analizzare. Prima di procedere con la classifica, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro, lo smartphone di punta del noto brand cinese, ha recentemente subito un calo di prezzo importante. Infatti, in questi giorni si trova a 489 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/128GB). A questo costo difficile resistere a un dispositivo di fascia alta che si è rivelato solido in praticamente tutte le sue componenti. Come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi 10T Pro, i principali punti di forza del prodotto sono da ricercarsi nel completo reparto software supportato dalla MIUI 12, nel display IPS con refresh rate di 144 Hz, nell'autonomia in grado di convincere buona parte dell'utenza e nel buon comparto fotografico. Tra l'altro, si tratta di uno smartphone completo anche lato connettività, dato che non mancano 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.1. Il processore è il prestante Qualcomm Snapdragon 865.

Peccato solamente per l'impossibilità di espandere la memoria e per un peso e delle dimensioni non proprio dei più contenuti. Da segnalare inoltre la mancanza del jack audio e qualche sbavatura a livello di foto grandangolari. In ogni caso, anche in virtù del recente calo di prezzo, Xiaomi Mi 10T Pro è sicuramente una delle migliori soluzioni in questa fascia.



Realme X3 SuperZoom

Se rientrate tra gli utenti a cui per il momento non interessa il 5G e state cercando uno smartphone 4G dalle buone prestazioni, Realme X3 SuperZoom potrebbe fare per voi. Venduto a 350,75 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/256GB, ci sono 14 euro di spedizione), lo smartphone dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 855+, uno schermo con refresh rate di 120 Hz e un reparto fotografico che non delude le aspettative. Le principali pecche sono da ricercarsi nel pannello IPS (e non AMOLED), nell'autonomia non esattamente al top, nella mancanza del jack audio per le cuffie e in qualche sbavatura in termini di qualità costruttiva. Per il resto, Realme X3 SuperZoom può certamente rappresentare un buon acquisto per un certo tipo di utente.



OnePlus Nord

Uno degli smartphone che ha più fatto parlare di sé in questa fascia di prezzo è OnePlus Nord. Il dispositivo del brand cinese è infatti riuscito a catalizzare l'attenzione di critica e pubblico, mettendo essenzialmente d'accordo entrambe le fazioni. Non a caso abbiamo assegnato al dispositivo il premio di miglior smartphone 5G del 2020. Come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus Nord, il dispositivo convince soprattutto per un completo reparto connettività, per un comparto fotografico che non delude le aspettative, per l'ottimo display con refresh rate di 90 Hz, per le buone prestazioni e per la ricarica a 30W. Non ci hanno convinto del tutto invece, la mancanza di certificazione IP, jack audio per le cuffie e ricarica wireless, nonché l'impossibilità di espandere la memoria. A qualcuno ha inoltre fatto storcere il naso la presenza di un frame in plastica. OnePlus Nord merita comunque un posto tra i migliori smartphone di questa fascia di prezzo. Il dispositivo si può acquistare a 432,39 euro su Amazon Italia (12/256GB).



Scelta del mercato: Realme X50 Pro 5G

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il modello più venduto in questa fascia di prezzo in questo periodo è Realme X50 Pro 5G. D'altronde, l'offerta che propone a 399 euro su Amazon Italia (8/128GB) non è niente male. Se volete approfondire come si deve lo smartphone potete fare riferimento alla nostra recensione di Realme X50 Pro 5G, ma cercheremo come sempre di farvi un "riassunto" in questa sede. Gli aspetti che ci hanno convinto di più sono le buone prestazioni, lo schermo con refresh rate di 90 Hz, il reparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, la buona autonomia e la ricarica a 65W. Peccato per la possibilità di utilizzare una singola SIM, per le dimensioni e il peso un po' troppo elevati per i nostri gusti, per l'impossibilità di espandere la memoria, per l'assenza del jack per le cuffie e per qualche piccolo bug lato software. Sicuramente un dispositivo interessante, soprattutto al prezzo a cui viene attualmente venduto.



I migliori smartphone Android annunciati o in arrivo: da ZTE Axon 20 5G a Motorola Moto G 5G

Tra le novità più interessanti in questa fascia di prezzo troviamo l'arrivo in Italia di ZTE Axon 20 5G, che viene venduto a 449 euro. Si tratta del primo smartphone con fotocamera posta sotto al display. Presto avremo modo di mettere alla prova il dispositivo, quindi rimanete sintonizzati su queste pagine. Non è da sottovalutare neppure il recente annuncio di Motorola Moto G 5G, venduto a 329,99 euro. Un altro smartphone che potreste voler approfondire in questa fascia è Google Pixel 4a, dispositivo venduto a 389 euro che stiamo provando proprio in questi giorni e presto vi racconteremo nel dettaglio. Ci sono poi molteplici modelli che ci sentiamo di citare, da LG V50 ThinQ a OPPO Find X2 Neo, passando per Xiaomi Mi Note 10 e Black Shark 3. Si tratta di smartphone che si trovano in questa fascia di prezzo e che potrebbero interessare un determinato tipo di utente.



Per quel che concerne il futuro, si vocifera da tempo del possibile arrivo di novità da parte di Samsung, ad esempio relativamente a Galaxy A72 5G. Vanno poi citati gli annunci di Honor V40 5G e OPPO Reno5 Pro 5G, che però devono ancora essere ufficializzati per l'Italia. Infine, gli ultimi rumor descrivono la possibile esistenza dello smartphone Xiaomi Mi 11 Lite, che potrebbe collocarsi in questa fascia.