I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro, Luglio 2019

Tranne che per qualche rara eccezione, luglio si sta rivelando un mese abbastanza calmo in campo smartphone. Per questo motivo, la classifica dei migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro non si discosta molto da quella dello scorso mese.

Tuttavia, l'arrivo di Xiaomi Mi 9T ha sicuramente regalato una valida scelta agli appassionati (che ne hanno già decretato il successo commerciale), mentre il calo di prezzo di Samsung Galaxy S10e può sicuramente risultare interessante per una certa tipologia d'utenza. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia oppure dei siti ufficiali dei produttori.



Pixel 3a

Annunciato in pompa magna sul palco dell'ultima edizione del Google I/O, Pixel 3a è la versione base della nuova gamma di dispositivi della società californiana. Si tratta di uno smartphone solido in quasi tutte le sue componenti, tanto che la critica mondiale ha a più riprese parlato di un "ritorno ai tempi della gamma Nexus", un complimento non da poco.

In particolare, Pixel 3a si è rivelato un buon dispositivo soprattutto per via delle ottime prestazioni (chiaramente dovute anche all'ottimizzazione software), del completo comparto fotografico, dell'autonomia granitica e del buon rapporto qualità/prezzo.

Pixel 3a è piuttosto completo anche nella connettività, visto che supporta tutti gli standard del caso, dall'NFC alla porta USB Type-C, passando per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Peccato solamente per la memoria non espandibile e per la mancanza dell'impermeabilità e della ricarica wireless. Pixel 3a viene venduto a un prezzo di 399 euro sul Google Store.



OPPO Reno

OPPO Reno è uno dei migliori smartphone acquistabili in questa fascia di prezzo, soprattutto per via del design "all-screen", del display ben bilanciato e della buona autonomia. Buona anche la qualità costruttiva e le funzionalità software proprietarie. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di OPPO Reno.

Lo smartphone è completo anche a livello di connettività, dove troviamo il supporto al Bluetooth 5.0 e all'NFC. Non mancano neppure il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C. Peccato solamente per le dimensioni superiori alla media (dovuto anche al meccanismo pop-up).

OPPO Reno viene venduto a un prezzo consigliato di 499 euro (modello 6/256GB), anche se si trova a circa 390 euro tramite rivenditori su Amazon Italia (brandizzato Tim, variante 6/256GB).



ASUS ZenFone 6

Annunciato lo scorso 16 maggio, ASUS ZenFone 6 ha convinto la critica mondiale grazie alle sue specifiche tecniche da vero top di gamma. La caratteristica peculiare del dispositivo è sicuramente la doppia fotocamera ribaltabile, in grado di funzionare sia da sensore anteriore che posteriore. Questo significa che la parte anteriore non dispone di alcun tipo di notch e può quindi fregiarsi di uno screen-to-body ratio del 92%. Insomma, stiamo parlando di un design essenzialmente "all-screen". Nel caso vogliate approfondire, vi consigliamo di consultare la nostra notizia dedicata a ASUS Zenfone 6.



A completare la scheda tecnica, troviamo un display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, una batteria da ben 5000 mAh e un processore Qualcomm Snapdragon 855. A livello di connettività sono presenti l'NFC, la porta USB Type-C e il jack audio per le cuffie. Insomma, ASUS Zenfone 6 è in grado di competere al top di questa fascia di prezzo.

Il prezzo è contenuto ma mancano l'impermeabilità, la ricarica wireless e c'è qualche sbavatura lato software. La variante da 6/64GB di ASUS ZenFone 6 viene venduta a un prezzo consigliato di 499,99 euro sul sito ufficiale di ASUS (modello 6/64GB).



Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e, la variante minore del top di gamma della società sudcoreana, sta andando piuttosto bene nel nostro Paese. La critica la ho elogiato soprattutto per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo, visto che il dispositivo è acquistabile a un prezzo di circa 490 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB).

I suoi punti di forza sono sicuramente da ricercarsi nella solidità costruttiva, nell'ottimo schermo e nel buon comparto fotografico, mentre le maggiori sbavature sono l'autonomia non esattamente al top e i sensori di sblocco non dei più veloci.



Per quanto riguarda la connettività, tutto è al suo posto: ci sono sia il jack per le cuffie che la porta USB Type-C e non mancano neppure NFC e ricarica wireless. Samsung Galaxy S10e è in ogni caso un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone in grado di offrire un'esperienza utente simile a quella dei top di gamma in questa fascia di prezzo.



Scelta del mercato: Xiaomi Mi 9T

Stando alla classifica degli smartphone bestseller su Amazon Italia, Xiaomi Mi 9T è il dispositivo più venduto in questa fascia di prezzo. D'altronde, lo smartphone era andato sold out nel nostro Paese già nella notte di inizio delle vendite e non si vedeva da tempo un tale interesse per un dispositivo di questo tipo.

Il motivo è presto detto: lo smartphone è stato elogiato sin da subito da critica e pubblico sotto quasi tutti i punti di vista, dal buon schermo all'autonomia granitica passando per le prestazioni superiori alla media della fascia di prezzo e per l'ottima solidità costruttiva.

Insomma, c'è ben poco che si possa criticare al dispositivo, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.

Lo smartphone è inoltre completo anche per quanto riguarda il comparto connettività, visto che supporta l'NFC, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le uniche pecche sono da ricercarsi nel peso non proprio "piuma" e nella memoria non espandibile, ma si può decisamente chiudere un occhio di fronte a un prezzo di 329 euro su Amazon Italia (variante 6/64GB).



Prossimo arrivo: OPPO Reno Z

Nonostante sia già arrivato in Italia lo scorso 10 luglio, la critica non ha ancora avuto modo di testare come si deve OPPO Reno Z. Stiamo parlando di un dispositivo che cerca di portare l'ottima esperienza utente fornita dalla gamma Reno nella fascia di prezzo dei 350 euro (modello 4/128GB). Il costo si avvicina quindi pericolosamente a quello di alcune offerte riguardanti la variante base OPPO Reno, ma le prime persone che hanno avuto modo di provarlo descrivono un'ottima autonomia (quasi due giorni) e un buon display come punti di forza.

Lo smartphone potrebbe quindi essere interessante, soprattutto se subirà lo stesso calo di prezzo dei suoi "fratelli maggiori".