I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Maggio 2021

Siamo arrivati a metà maggio 2021 ed è dunque giunta l'ora di analizzare quanto accaduto nel corso delle ultime settimane nel mercato Android nella fascia tra 300 e 500 euro. Le novità non sono mancate, visto l'arrivo di dispositivi come Black Shark 4 e Motorola Moto G100, giusto per citarne due. Risulta dunque interessante approfondire i modelli più validi attualmente disponibili. Prima di partire, ricordiamo solamente che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei siti ufficiali dei produttori.



Black Shark 4

La principale novità dell'ultimo periodo in questa fascia di prezzo è sicuramente Black Shark 4. Si tratta di uno smartphone da gaming che possiamo per certi versi definire "low cost". Certo, a qualcuno potrà sembrare strana una definizione del genere, visto che si tratta di uno smartphone venduto a 499 euro sul portale ufficiale (8/128GB). Tuttavia, ricordiamo che in questo settore, ovvero quello dei dispositivi dedicati ai videogiochi mobile, spesso i prezzi sono essenzialmente il doppio di quello di Black Shark 4. Infatti, quest'ultimo rappresenta lo smartphone da gaming più economico attualmente in vendita in Italia. I principali punti di forza del dispositivo si trovano nelle buone prestazioni, nella ricarica rapida fino a 120W (in Europa il caricabatterie è da 67W), nel display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, nell'autonomia che non delude le aspettative e negli ottimi trigger "fisici". Non mancano poi 5G, Wi-Fi 6 e jack audio. Se volete approfondire il prodotto come si deve, consigliamo di fare riferimento alla nostra recensione di Black Shark 4. Certo non si tratta di uno smartphone perfetto: manca l'NFC, i contenuti di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video si possono vedere solamente in SD (DRM Widevine L3), la memoria interna non si può espandere e il software non è esattamente dei più curati (ci sono scritte in altre lingue). In ogni caso, Black Shark 4 rappresenta un dispositivo unico nel suo genere in questa fascia di prezzo. Non si tratta di un dispositivo per tutti, ma se rientrate nel target di riferimento del prodotto probabilmente non rimarrete delusi.



POCO F3

Un altro dispositivo di recente uscita è POCO F3. Il prezzo consigliato della variante da 6/128GB sarebbe di 369,90 euro, ma in realtà in questi giorni è possibile portarsi a casa lo smartphone a 300 euro circa su Amazon Italia tramite rivenditori. A questo costo, si acquista un modello che dispone di ottime prestazioni, un comparto connettività completo di 5G, NFC e Wi-Fi 6, un sistema operativo pieno zeppo di funzionalità come la MIUI 12 e una ricarica a 33W. Tra l'altro, si tratta di un dispositivo che per certi versi risulta più maneggevole di molti altri. Autonomia e reparto fotografico sono nella media. Potete dare un'occhiata più approfondita allo smartphone nella nostra recensione di POCO F3. Tra le pecche principali troviamo qualche contrasto non esattamente dei più piacevoli relativo al display (che però supporta i 120 Hz), l'assenza del jack audio per le cuffie e l'impossibilità di espandere la memoria interna.



Samsung Galaxy S20 FE

Se siete tra coloro che non hanno l'esigenza di passare subito al 5G, un modello che potrebbe risultare interessante in questa fascia di prezzo è Samsung Galaxy S20 FE, ovviamente nella sua variante 4G con processore Exynos 990. Quest'ultima è infatti recentemente scesa a un prezzo di 468,82 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Ricordiamo che la Fan Edition in questione mira a portare alcune caratteristiche che in genere si trovano nei top di gamma in una fascia di prezzo inferiore. Siamo in ogni caso dinanzi a uno smartphone che trova i suoi principali punti di forza in un'autonomia che non delude le aspettative, in delle buone prestazioni e in un reparto fotografico che può convincere molti utenti.

Fa un po' storcere il naso la presenza di una velocità di ricarica non al top, così come di un retro in plastica. Tuttavia, questo modello può risultare interessante per un certo tipo di utente. Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE.



Scelta del mercato: OnePlus Nord

Secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, lo smartphone che più sta convincendo gli italiani in questo periodo è una "vecchia conoscenza". Ci riferiamo infatti a OnePlus Nord, dispositivo che non ha certamente bisogno di troppe presentazioni. Questo smartphone rappresenta infatti il ritorno del noto brand a questa fascia di prezzo. Non sono in pochi ad averlo definito come uno dei migliori dispositivi del 2020. Per l'analisi completa, potete consultare la nostra recensione di OnePlus Nord, ma cercheremo di darvi delle indicazioni sommarie anche in questa sede. OnePlus Nord convince soprattutto per un buon display con refresh rate di 90 Hz, un reparto connettività che include 5G e NFC, una ricarica a 30W, un'autonomia che non delude le aspettative e un buon comparto fotografico. Tenete tuttavia in considerazione l'assenza del jack audio per le cuffie, nonché la presenza di un frame in plastica. In ogni caso, OnePlus Nord è un dispositivo che potrebbe interessarvi approfondire, anche per via del prezzo di questi giorni: 335,89 euro su Amazon Italia (8/128GB).



Nuovi annunci: da Motorola Moto G100 a TCL 20 Pro 5G

Oltre ai nostri consigli, può risultare interessante approfondire anche altri modelli annunciati recentemente che rientrano in questa fascia di prezzo in Italia. Infatti, ogni utente ha i suoi gusti ed è dunque giusto offrirvi una panoramica completa, citando le principali novità. In questo contesto, non possiamo non menzionare Motorola Moto G100 (qui la recensione, è sceso sotto i 500 euro), TCL 20 Pro 5G (qui ulteriori informazioni), OPPO A94 5G (qui l'analisi completa), Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52 5G (qui maggiori dettagli), Xiaomi Mi 11 Lite 5G (qui tutte le informazioni del caso), OPPO Find X3 Lite (qui maggiori informazioni), Sony Xperia 10 III (in preordine a 429 euro), HTC Desire 21 Pro 5G (qui tutti i dettagli), Nokia X10 e Nokia X20 (bundle di lancio a 399 euro). Insomma, quel che è certo è che la possibilità di scelta non manca.