I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro a Marzo 2020

Nonostante il periodo non esattamente roseo che stiamo vivendo, il mercato smartphone non si ferma ed è anzi pronto a far vivere agli appassionati un periodo piuttosto intrigante. La passione è sempre più forte dei problemi ed è per questo motivo che le aziende si stanno organizzando per portare sul mercato dispositivi come Red Magic 5G, OnePlus 8 Lite, Xiaomi Mi 10, OPPO Reno 3, Google Pixel 4a e VIVO IQOO 3. Insomma, non possiamo di certo lamentarci per quanto riguarda i prossimi arrivi. Inoltre, le ultime settimane hanno visto diversi cali di prezzo interessanti, che ci hanno fatto un po' modificare alcune scelte nella fascia tra i 300 e i 500 euro. Di seguito trovate le nostre decisioni. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Xiaomi Mi Note 10

Arrivato in Italia a novembre 2019, Xiaomi Mi Note 10 è uno smartphone che ha fatto parlare di se principalmente per via del suo comparto fotografico con sensore principale da 108MP. Proprio quest'ultimo è uno dei maggiori punti di forza del dispositivo, insieme all'ottima autonomia, al completo comparto connettività (NFC, jack audio e USB Type-C sono presenti) e al buon display. Per maggiori dettagli sulla scheda tecnica del dispositivo, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Xiaomi Mi Note 10.

Le principali pecche si trovano nelle prestazioni non esattamente al top e in qualche pecca lato software, ma nulla di trascendentale. Se vi state chiedendo perché abbiamo deciso di inserirlo a mesi dall'uscita, la risposta è da ricercarsi nel recente calo di prezzo. Lo smartphone era infatti inizialmente venduto a 599 euro, un costo non esattamente dei più contenuti. Tuttavia, nelle ultime settimane si è scesi a circa 395 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB). Insomma, ora Xiaomi Mi Note 10 risulta decisamente più interessante rispetto all'uscita e può quindi essere un buon affare per una certa tipologia d'utenza.



Realme X2 Pro

Realme X2 Pro è uno smartphone che è stato definito da molti come il re di questa fascia di prezzo. D'altronde, al netto di qualche sbavatura come l'interfaccia della ColorOS, che può piacere e non piacere, della memoria non espandibile e del peso non esattamente "piuma", la proposta di Realme è piuttosto valida, come potete leggere nella nostra recensione di X2 Pro. Il principale punto a favore dello smartphone è il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo presenta, infatti, delle prestazioni superiori alla media (grazie anche al SoC Snapdragon 855+), un ottimo schermo con refresh rate di 90Hz, una ricarica rapida da ben 50W, un buon comparto fotografico, un'ottima solidità costruttiva e un'autonomia che non delude le aspettative.

Per quanto riguarda il comparto connettività, NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono al loro posto. Realme X2 Pro viene attualmente venduto a 419 euro su Amazon Italia (modello 8/128GB).



OPPO Reno2

Approdato in Italia nella seconda metà del 2019, OPPO Reno2 è uno smartphone che parte dalla buona base della prima generazione e riesce a offrire un'esperienza di livello successivo. Tutto questo senza alzare il prezzo, cosa ben vista dagli appassionati. Per maggiori informazioni sullo smartphone, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di OPPO Reno2. Il dispositivo dà il meglio di sé nell'ottimo schermo, nel buon design, nell'autonomia che non delude le aspettative, nell'ottima solidità costruttiva e nel comparto fotografico in grado di non sfigurare dinanzi a dispositivi di fascia superiore. A tal proposito, vi invitiamo a consultare il nostro test approfondito sulle fotocamere, in cui abbiamo messo Reno2 a confronto con uno degli smartphone più blasonati presenti sul mercato.

OPPO Reno2 presenta anche alcune pecche, dalle dimensioni non delle più contenute alla solita ColorOS, passando per le prestazioni non esattamente al top. Per il resto, il reparto connettività è completo: NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono al loro posto. OPPO Reno2 viene attualmente venduto a un prezzo di 439 euro tramite i canali ufficiali (variante 8/256GB).



Red Magic 3S

Se amate i videogiochi, sicuramente dovete dare un'occhiata a Red Magic 3S. Si tratta di un dispositivo venduto a 479 euro sul sito ufficiale (modello 8/128GB) in grado di portare le caratteristiche tipiche degli smartphone da gaming in una fascia inferiore rispetto a quella solita. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare la recensione di Red Magic 3S. Lo smartphone è stato elogiato soprattutto per le prestazioni superiori alla media della fascia di prezzo, l'ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, le interessanti funzionalità dedicate al gaming (LED RGB, trigger e molto altro), l'autonomia granitica (batteria da 5000 mAh) e la possibilità di utilizzare accessori come il Magic Adapter. Non mancano però alcuni punti dolenti, dal software non esattamente dei più curati al comparto fotografico sotto la media, passando per la memoria non espandibile e per qualche mancanza a livello di connettività (non c'è l'NFC).



Menzione speciale: Xiaomi Mi Mix 3 5G

Prima o poi dovremo tutti passare a uno smartphone 5G, questo è poco ma sicuro. Per questo motivo, il recente calo di prezzo subito da Xiaomi Mi Mix 3 5G, dispositivo arrivato in Italia nel 2019, può risultare particolarmente interessante per chi non vuole farsi trovare impreparato. Lo smartphone viene venduto a circa 380 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 6/64GB). Per il resto, stiamo parlando di un dispositivo dello scorso anno, che monta un processore Qualcomm Snapdragon 855. Lo smartphone dà il meglio di se, oltre che nel completo comparto connettività (che include anche NFC e porta USB Type-C, ma manca del jack), nella buona autonomia, nella fotocamera che non delude le aspettative e nell'interessante design all-screen (c'è lo "slider" per far fuoriuscire la scocca).

I principali punti dolenti sono da ricercarsi nel peso non esattamente contenuto e nel software (che purtroppo Xiaomi non sta mantenendo troppo aggiornato). Dovete inoltre considerare che si tratta di uno smartphone uscito nel 2019, quindi non stiamo parlando esattamente dell'ultimo modello disponibile. Tuttavia, la sua predisposizione al 5G a un prezzo del genere lo rende sicuramente degno di nota.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A71

Arrivato in Italia da relativamente poche settimane, Samsung Galaxy A71 ha rapidamente convinto critica e pubblico. Stiamo parlando di un dispositivo che trova i suoi principali punti di forza nella buona autonomia, nel reparto fotografico che non delude le aspettative e nell'ottimo comparto connettività (completo di NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e triplo slot Dual SIM + microSD). I punti dolenti sono invece le prestazioni non esattamente al top, seppur in linea con la fascia di prezzo, e qualche sbavatura legata alla velocità dei sensori di sblocco. Per il resto, alcuni utenti hanno "criticato" anche il prezzo di lancio, visto che è stato un po' aumentato rispetto alla precedente generazione.

In particolare, Galaxy A71 viene venduto a un prezzo consigliato di 479,90 euro, anche se in realtà si può già trovare a 375 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB). Insomma, il calo di prezzo c'è stato ed è importante. Non è quindi un caso che il dispositivo sia la prima scelta degli italiani in questa fascia di prezzo, stando alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia.



Prossimi arrivi: OnePlus 8 Lite, Red Magic 5G, OPPO Reno 3, Vivo IQOO 3 e Pixel 4a

Se vi state chiedendo se arriveranno o meno novità in un periodo come quello attuale, non preoccupatevi: i produttori stanno lavorando al massimo delle loro possibilità per garantire il lancio sul mercato dei loro dispositivi. Gli smartphone coinvolti sono molti, quindi gli appassionati non possono di certo lamentarsi. Partendo dai dispositivi già annunciati, Red Magic 5G è un dispositivo da gaming che cerca sin dal lancio di portare la connettività 5G in questa fascia di prezzo. Per il momento è stato svelato solamente sul mercato cinese, dove il costo di partenza è fissato a 3799 yuan (circa 480 euro). Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata a Red Magic 5G. Per il resto, troviamo l'interessante Vivo IQOO 3 5G, già annunciato in India (dove ha un prezzo di partenza equivalente di circa 475 euro). Non abbiamo maggiori dettagli per quanto riguarda il lancio europeo, ma sembra proprio che presto potrebbero esserci delle novità in campo gaming e 5G.



Rimanendo nel campo dei dispositivi già annunciati, da non dimenticare la gamma Reno 3, annunciata, un po' in sordina, in Cina qualche mese fa. Stiamo parlando, anche in questo caso, di smartphone 5G, dal prezzo di partenza equivalente a circa 430 euro. Non è ancora chiaro cosa deciderà di fare OPPO a livello globale, ma staremo a vedere. Parlando invece di smartphone che devono ancora essere svelati ufficialmente, sono sicuramente da segnalare Pixel 4a e OnePlus 8 Lite. Il primo è già comparso in alcuni cartelloni pubblicitari in USA e tutto fa pensare che disporrà di una singola fotocamera posteriore, di un display con foro per la fotocamera e di un prezzo di 399 dollari. Potrebbe quindi trattarsi di un medio gamma interessante, conoscendo anche le capacità lato software di Google. OnePlus 8 Lite potrebbe invece essere la variante che i fan dell'azienda cinese attendono da tempo: quella che fa tornare il prezzo ai livelli di una volta. La presentazione della gamma OnePlus 8 è prevista per il 15 aprile 2020, ma questo modello potrebbe essere annunciato più in là. In ogni caso, sicuramente ne vedremo nelle belle nel corso dei prossimi mesi in questa fascia di prezzo.