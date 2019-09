I migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro, Settembre 2019

Siamo ormai a metà settembre e, come in ogni domenica che si rispetti, è giunto il momento di tirare le somme su quali siano i migliori smartphone Android. In particolare oggi ci focalizziamo sulla fascia di prezzo che va dai 300 ai 500 euro. Le ultime settimane hanno portato diverse novità in termini di annunci, da Motorola One Zoom a TCL Plex passando per Nokia 7.2. Ovviamente stiamo parlando di prodotti annunciati durante l'edizione 2019 dell'IFA di Berlino. Tuttavia, come potete immaginare, la critica non ha ancora avuto il tempo necessario per testare questi dispositivi e quindi chiaramente gli smartphone presenti in classifica rimangono molto simili a quelli dello scorso mese. Ci sono stati però dei cali di prezzo piuttosto interessanti, con la fiera tedesca che ha dunque smosso il mercato anche da questo punto di vista. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia oppure sui siti ufficiali dei vari produttori.



Pixel 3a

Annunciato a maggio 2019, Pixel 3a è uno smartphone su cui Google sta puntando molto. La critica lo ha elogiato sotto molti aspetti, in alcuni casi arrivando persino a parlare di un "ritorno ai tempi della gamma Nexus", non certamente un complimento di poco conto.

I punti di forza di Pixel 3a sono da ricercarsi soprattutto nelle ottime prestazioni (grazie anche all'ottimizzazione software), nel completo comparto fotografico, nell'autonomia granitica e nel buon rapporto qualità/prezzo.

Pixel 3a dispone anche di un buon reparto connettività, dato che supporta tutti gli standard del caso, dall'NFC alla porta USB Type-C, passando per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le uniche pecche sono la memoria non espandibile e la mancanza dell'impermeabilità e della ricarica wireless. Pixel 3a viene attualmente venduto a un prezzo di 399 euro sul Google Store.



OPPO Reno

Uno degli "smartphone sopresa" dell'anno è sicuramente OPPO Reno. I suoi punti chiave sono il design "all-screen", il display ben bilanciato e la buona autonomia. Non male anche la qualità costruttiva e le funzionalità software proprietarie. Per maggiori informazioni sullo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di OPPO Reno.

Troviamo poi un comparto connettività completo, che include il supporto al Bluetooth 5.0 e all'NFC. Presenti anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C. La pecca principale, che potrebbe far storcere il naso a una certa tipologia d'utenza, è da ricercare nelle dimensioni superiori alla media (dovute anche al meccanismo pop-up).

OPPO Reno viene attualmente venduto a un prezzo di circa 390 euro tramite rivenditori su Amazon Italia (brandizzato Tim, variante 6/256GB).



ASUS ZenFone 6

Annunciato a maggio 2019, ASUS ZenFone 6 ha convinto sin da subito critica e pubblico soprattutto grazie all'iconica doppia fotocamera ribaltabile, in grado di funzionare sia da sensore anteriore che posteriore, al design "all-screen" e alle prestazioni da vero top di gamma. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata ad ASUS Zenfone 6.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, troviamo un display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, una batteria da ben 5000 mAh e un processore Qualcomm Snapdragon 855. Anche il comparto connettività è ben fornito, grazie al supporto all'NFC, alla porta USB Type-C e al jack audio per le cuffie.

Peccato solamente per la mancanza dell'impermeabilità, della ricarica wireless e per qualche sbavatura lato software. La variante da 6/64GB di ASUS ZenFone 6 viene venduta a un prezzo consigliato di 499,99 euro sul sito ufficiale di ASUS.



Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e, la variante minore del top di gamma della società sudcoreana, continua a macinare vendite nel nostro Paese. D'altronde lo smartphone è stato elogiato sia dalla critica che dal pubblico per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo, dato che è acquistabile a un prezzo di circa 495 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB).

Tra i punti di forza troviamo la buona solidità costruttiva, l'ottimo schermo e il buon comparto fotografico, mentre le maggiori sbavature sono da ricercarsi nell'autonomia non esattamente al top e nei sensori di sblocco non dei più veloci.

Passando al comparto connettività, troviamo il jack per le cuffie, la porta USB Type-C, l'NFC e la ricarica wireless. Insomma, tutto è al suo posto.



Menzione speciale: LG G8s ThinQ e altre offerte

Questo mese c'è stato un calo di prezzo di quelli che lasciano con la "bava alla bocca" gli appassionati del mondo smartphone. LG G8s ThinQ, smartphone top di gamma arrivato in Italia a giugno 2019 a un prezzo iniziale di 769 euro, è già arrivato a 419 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB). Se nella fascia di prezzo originale lo smartphone andava a scontrarsi con una concorrenza agguerrita, come descritto nella nostra recensione di LG G8s ThinQ, ora il dispositivo è decisamente più appetibile, visto che parliamo comunque di un prodotto pensato per competere con gli smartphone di fascia alta usciti nel 2019. Per intenderci, stiamo parlando di quel dispositivo che si controlla con "l'imposizione delle mani" (funzionalità non esattamente riuscita, ma che è comunque disattivabile).



Portarsi a casa a questo prezzo uno smartphone con prestazioni superiori alla media (Qualcomm Snapdragon 855), ottima solidità costruttiva (certificazione IP68 e standard MIL-STDD-810G), comparto connettività completo (USB Type-C 3.1, jack audio per le cuffie, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0), ottimo comparto audio e buon display può essere un affare per una certa tipologia d'utenza. Peccato solamente per un'autonomia sotto alla media, ma visto il calo di prezzo si può decisamente chiudere un occhio. Vi ricordiamo anche che settembre è uno dei mesi in cui gli smartphone vengono scontati di più: tra le promozioni da tenere d'occhio troviamo Honor 20 a 399 euro. Vi consigliamo di tenere monitorata la nostra scheda dedicata alle offerte per maggiori dettagli.



Scelta del mercato: Xiaomi Mi 9T

La classifica degli smartphone bestseller su Amazon Italia premia ancora una volta Xiaomi Mi 9T, dispositivo che sembra non volerne proprio sapere di uscire dal cuore degli italiani. D'altronde, i primi segnali erano già molto chiari: lo smartphone era andato sold out nel nostro Paese già nella notte di debutto e questo ha consentito all'azienda di portare in Italia anche la variante Pro di Mi 9T.

I motivi del successo dello smartphone sono da ricercarsi soprattutto nel buono schermo, nell'autonomia granitica, nelle prestazioni superiori alla media e nell'ottima solidità costruttiva. Per maggiori informazioni sullo smartphone vi rimandiamo alla nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.

Il dispositivo è molto completo anche a livello di connettività, visto che supporta l'NFC, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le uniche pecche si ritrovano nel peso non proprio "piuma" e nella memoria non espandibile, ma si può decisamente chiudere un occhio di fronte a un prezzo di 329 euro su Amazon Italia (variante 6/64GB).



Prossimo arrivo: gli smartphone annunciati a IFA

L'edizione 2019 dell'IFA di Berlino ha portato con sé diverse novità in campo smartphone, ovviamente coinvolgendo anche questa fascia di prezzo. Motorola ad esempio ha annunciato One Zoom, un dispositivo che possiede un comparto fotografico esteticamente simile a quello di iPhone 11. Lo smartphone può già essere acquistato a un prezzo di 399 euro su Amazon Italia (variante 4/128GB). Un altro annuncio interessante è stato quello relativo a TCL Plex, il primo dispositivo mobile lanciato con il logo del brand cinese. Si tratta di uno smartphone con tripla fotocamera posteriore, processore Qualcomm Snapdragon 675 e batteria da 3820 mAh. Il suo punto di forza dovrebbe essere il display con tecnologia TCL NXTVISION, in grado di migliorare la resa cromatica delle immagini. TCL Plex arriverà nel quarto trimestre del 2019 a un prezzo di 329 euro. Non è però chiaro se lo smartphone approderà anche in Italia oppure no. Infine HMD Global ha scelto l'IFA 2019 per annunciare Nokia 7.2, smartphone con un comparto fotografico posteriore "circolare" che verrà venduto dal prossimo autunno a un prezzo di 379 euro (modello 6/128GB).