I migliori smartphone Android sotto i 200 euro, Luglio 2018

Torna la nostra rubrica dedicata ai migliori smartphone nelle diverse fasce di prezzo del mercato.

Ripartiamo da quella sotto i 200 euro, che grazie alla scorsa edizione del Mobile World Congress di Barcellona e all'arrivo di Xiaomi in Italia si è rinnovata, con alcuni prodotti già disponibili sul mercato che hanno inoltre perso parte del loro prezzo - solamente Honor 6C Pro e Huawei P8 Lite 2017 sono riusciti a rimanere nella nostra speciale "classifica".

Andiamo, dunque, a vedere assieme quelli che a nostro modo di vedere sono i cinque migliori smartphone dai 200 euro in giù a luglio 2018.



Xiaomi Redmi 5 Plus

Con l'approdo di Xiaomi sul mercato italiano, è arrivato anche Xiaomi Redmi 5 Plus, smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Monta un display IPS LCD da 5,99 pollici con risoluzione FullHD+ (2160 x 1080 pixel) e aspect ratio 18:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 506, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128GB), una fotocamera posteriore da 12MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da ben 4000 mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e Bluetooth 4.2. Xiaomi Redmi 5 Plus è attualmente venduto al prezzo di circa 171 euro su Amazon.it.



Honor 9 Lite

Honor 9 Lite ci ha convinto principalmente per via del suo ottimo schermo e per il rapporto qualità/prezzo.

A livello di caratteristiche tecniche, offre un display IPS LCD da 5,65 pollici con risoluzione FullHD+ (da 2160 x 1080 pixel) e aspect ratio 18:9, un processore HiSilicon Kirin 659, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria di archiviazione (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 13MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 13MP e una batteria da 3000 mAh. Lato connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2. Honor 9 Lite è venduto - al momento - al prezzo di circa 170 euro su Amazon.it.



Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017 ha attirato il pubblico grazie alla sua elevata qualità costruttiva e all'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Tecnicamente, lo smartphone presenta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici con curvatura 2.5D, una CPU octa-core HiSilicon Kirin 655 (4 x Cortex-A53 da 2.1GHz + 4 x Cortex-A53 da 1.7GHz), una GPU Mali-T830MP2, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB con microSD), una fotocamera posteriore da 12 MP (apertura f/2.2, sistema di messa a fuoco PDAF e singolo flash LED), fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3000 mAh. Non mancano poi 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 e NFC.

Oltre a questo, il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con Emotion UI 5.0. Huawei P8 Lite 2017 si può trovare a circa 150 euro su Amazon.it.



Elephone P8 2017

Elephone P8 scende di prezzo e approda finalmente nella fascia sotto i 200 euro, dove può risultare un acquisto molto interessante.

Lo smartphone, infatti, ci è piaciuto per la sua multimedialità, con delle buone fotocamere e un comparto audio d'eccezione.

Monta un processore octa-core MediaTek Helio P25 operante alla frequenza massima di 2.5GHz, che "associato" ai 6GB di RAM LPDDR4X e alla GPU Mali-T880 MP2 offre buone prestazioni anche lato gaming.

La memoria interna è da 64GB (espandibile tramite microSD fino a 128GB), più che sufficiente per l'utente medio. Il display è un JDI IPS curvo 2.5D da 5.5 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e densità di 428 ppi (pixel per pollice).

Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria non rimovibile da 3600 mAh ci ha garantito circa 7 ore di schermo. Troviamo poi una fotocamera posteriore Sony IMX230 Exmor RS da 21MP con apertura focale f/2.2 e flash Dual LED, in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K.

Il sensore frontale, invece, è un Samsung S5K3P3 da 16 MP. Il sistema operato è Android 7.0 Nougat con interfaccia Ele UI. Elephone P8 è ora venduto al prezzo di circa 196 euro su Amazon.it.



Honor 6C Pro

Honor 6C Pro è il nuovo smartphone di fascia bassa della società cinese, che ha fatto parlare di se per via delle buone prestazioni in ambito quotidiano e dell'ampia e variegata personalizzazione del software.

A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display IPS da 5.2 pollici con risoluzione HD (1280x720 pixel), una CPU octa-core MediaTek MT6750 operante alla frequenza massima di 1.5 GHz, una GPU Mali-T860, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 13MP con low-light HDR (f/2.2), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3000 mAh.

Presenti anche tutte le connettività richieste dall'odierno mercato degli smartphone, con il supporto a Wi-Fi monobanda, Bluetooth, 4G LTE e GPS. Peccato per la mancanza dell'NFC. Il sistema operativo è EMUI 5.1 basato su Android Nougat. Honor 6C Pro è venduto al prezzo di circa 155 euro su Amazon.it.