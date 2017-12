I migliori smartphone Android sotto i 200 euro, Natale 2017

Torna la nostra rubrica dedicata ai migliori smartphone nelle diverse fasce di prezzo. Oggi iniziamo con quella sotto i 200 euro, dove in realtà gli smartphone lanciati negli ultimi mesi non sono riusciti più di tanto a spodestare i dispositivi usciti nella prima metà di questo 2017. È presente, infatti, una sola new entry: HomTom S9 Plus, smartphone che ci ha dato parecchie soddisfazioni ad un prezzo decisamente contenuto. Tutti gli altri dispositivi erano già presenti (alcuni in varianti differenti) in diverse nostre precedenti classifiche, ma i prezzi sono scesi e abbiamo, dunque, deciso di proporvi comunque quella che è a tutti gli effettivi una guida per gli acquisti di Natale. Pronti? Via!



Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017 ha sin da subito attirato il pubblico grazie alla sua elevata qualità costruttiva e all'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici con curvatura 2.5D, una CPU octa-core HiSilicon Kirin 655 (4 x Cortex-A53 da 2.1GHz + 4 x Cortex-A53 da 1.7GHz), una GPU Mali-T830MP2, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB con microSD), una fotocamera posteriore da 12 MP (apertura f/2.2, sistema di messa a fuoco PDAF e singolo flash LED), fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3000 mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 e NFC. Oltre a questo, è presente anche il sensore di impronte digitali, uno slot nanoSIM e il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con Emotion UI 5.0. Huawei P8 Lite 2017 è attualmente acquistabile al prezzo di circa 160 euro su Amazon.it.



HomTom S9 Plus

HomTom S9 Plus è stata sicuramente una sorpresa inaspettata nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Il dispositivo della società cinese, infatti, è il primo smartphone con display 18:9 da 6 pollici senza cornici sui tre lati e risoluzione HD+ (1440x720 pixel). Anche le altre caratteristiche tecniche sono decisamente interessanti, con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128 GB), una dual camera posteriore da 16 MP + 5 MP, una fotocamera anteriore da 13MP e una batteria da ben 4050 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Non mancano poi tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, come il 4G LTE (con tanto di banda 20), Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 4.0. Peccato per il peso di circa 200 grammi e per la porta MicroUSB standard. HomTom S9 Plus è acquistabile al prezzo di circa 190 euro su Amazon.it, ma si può spesso trovare in offerta a circa 130 euro su Gearbest.



Honor 6X

Honor 6X, che ha debuttato ad inizio anno sul mercato europeo, ha riscontrato un discreto successo anche nel nostro continente grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. A livello di caratteristiche, lo smartphone monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una CPU octa-core Kirin 655 operante alla frequenza di 1.9 GHz, una GPU Mali T830MP2, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128 GB), una doppia fotocamera posteriore (composta da un sensore principale da 12 MP ed un sensore secondario con una risoluzione pari a 2 MP), una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3340 mAh. Per quanto riguarda la connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC e Bluetooth 4.1. Oltre a questo, è presente il sensore di impronte digitali e il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con Emotion UI v.4.1 (aggiornabile a Nougat tramite OTA). La versione base di Honor 6X, con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, è attualmente acquistabile al prezzo di circa 180 euro su Amazon.it.



Lenovo K6

Lanciato nel corso dei primi mesi di quest'anno, Lenovo K6 ha convinto sin da subito critica e pubblico soprattutto grazie alla sua ottima autonomia e alle interessanti personalizzazioni software attuate dalla società produttrice. A livello di caratteristiche tecniche, K6 monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5 pollici con curvatura 2.5D, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 430 operante alla frequenza di 1.4GHz, una GPU Adreno 505, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB con microSD), una fotocamera posteriore da 13 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3000 mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.1. Oltre a questo, è presente un sensore di impronte digitali, due slot microSIM e il sistema operativo montato è Android 6.0 Marshmallow. Lenovo K6 è attualmente venduto al prezzo di circa 140 euro su Amazon.it.



Meizu M5 Note

Ormai sceso da tempo sotto i 200 euro, Meizu M5 Note monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una CPU quad-core Mediatek MT6755 Helio P10 (4 x Cortex-A53 1.8GHz + 4 x Cortex-A53 1.0GHz), una GPU Mali T860MP2, 3 GB di RAM, 16/32 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 256 GB), una fotocamera posteriore da 13 MP (f/2.2, flash dual LED e stabilizzazione digitale), una fotocamera anteriore da 5 MP e una batteria da 4000mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e Bluetooth 4.0. Oltre a questo, è presente un sensore di impronte digitali, due slot nanoSIM e il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow (Flyme 6.0). Meizu M5 Note, nella sua versione con 32 GB di memoria interna, è attualmente venduto ad un prezzo di circa 180 euro su Amazon.it.