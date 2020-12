I migliori smartphone Android top di gamma del 2020, Everyeye Awards

A pochi giorni da Natale, è arrivato il momento per gli Everyeye Awards di decretare i migliori smartphone Android top di gamma del 2020. Nonostante l'anno piuttosto atipico, nel corso degli ultimi dodici mesi sono arrivati sul mercato dei prodotti molto interessanti per gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili. Tra ottime conferme e sorprese che non tutti si aspettavano, il 2020 ha dato vita a dei flagship di elevata caratura, senza contare i miglioramenti relativi al mondo dei pieghevoli. Prima di iniziare con le nostre selezioni, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Lo smartphone che non scende a compromessi: Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è lo smartphone che ha dimostrato ancora una volta il valore del brand sudcoreano quando si tratta di realizzare un dispositivo che non scende a compromessi. Annunciato nel mese di agosto 2020, lo smartphone si è rivelato solido sotto molti punti di vista. Ha praticamente tutto, dall'eccezionale comparto fotografico alla possibilità di utilizzare la S Pen, passando per le buone prestazioni e per l'ottimo display con refresh rate di 120 Hz. Se volete approfondire il modello, potete farlo mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Certo, non è tutto perfetto: ci saremmo aspettati di più in termini di gestione termica e soprattutto di autonomia. Nonostante questo, Galaxy Note 20 Ultra 5G non scende di fatto a compromessi, dato che in molti riescono a portare a termine la classica giornata lavorativa. Il prezzo è fissato a 999 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/256GB, 5G). Il rapporto qualità/prezzo c'è tutto.



Lo smartphone sorpresa dell'anno: OPPO Find X2 Pro

Non tutti se lo aspettavano, ma il 2020 è stato sicuramente l'anno della consacrazione di OPPO nel mercato di fascia alta. Il motivo è da ricercarsi in Find X2 Pro, smartphone che ha convinto essenzialmente chiunque l'abbia provato. I passi in avanti fatti negli ultimi dodici mesi dall'azienda cinese sono molteplici, dall'eccezionale schermo con refresh rate di 120 Hz alla ColorOS 7.1, personalizzazione software che strizza l'occhio anche al pubblico nostrano. OPPO Find X2 Pro è un dispositivo solido sotto molti punti di vista, dalle prestazioni alla qualità costruttiva, passando per il buon comparto fotografico, per l'autonomia che non delude le aspettative e per il reparto connettività completo di USB Type-C 3.1, NFC, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Per approfondire l'argomento, potete fare riferimento alla nostra recensione di OPPO Find X2 Pro.

Peccato solamente per qualche sbavatura lato video, per l'assenza del Dual SIM (nemmeno eSIM) e della ricarica wireless. Certo, OPPO ha ancora della strada da fare per ottenere l'appeal dei brand più blasonati agli occhi del pubblico, ma gli appassionati quest'anno hanno sicuramente notato la qualità della proposta della società cinese. OPPO Find X2 Pro può essere acquistato a 999 euro su Amazon Italia (12/512GB).



Lo smartphone per i gamer: ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 non si è semplicemente confermato come il miglior smartphone da gaming, ma ha anche ampliato le possibilità di scelta agli utenti. Infatti, nel 2020 l'azienda taiwanese ha deciso di lanciare anche una Strix Edition, che sotto alla scocca presenta un processore Qualcomm Snapdragon 865 (non Plus), 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il prezzo è molto interessante per un flagship di questo tipo: 799 euro sul sito ufficiale.

I gamer più esigenti preferiscono però il modello 16/512GB, che dispone del SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus e costa 1099 euro. In ogni caso, ROG Phone 3 è uno smartphone che dà il meglio di sé grazie all'ottimo display con refresh rate di 144 Hz, alla buona autonomia, al comparto connettività che include anche 5G e Wi-Fi 6, alle elevate prestazioni e al comparto audio che accompagna come si deve le fasi di gioco.

Se cercate informazioni sul prodotto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di ASUS ROG Phone 3. Inoltre, visto che si tratta di gaming, abbiamo deciso di raccontarvi il prodotto a 360 gradi su queste pagine, come potete vedere nella scheda relativa allo smartphone da gaming di ASUS.

Certo, c'è la solita questione delle specifiche un po' "overkill" e del peso non esattamente dei più contenuti, ma se state cercando uno smartphone top di gamma per il gaming sapete dove rivolgere lo sguardo.



Lo smartphone top di gamma atipico: Sony Xperia 5 II

Forse il più sottovalutato tra gli smartphone presenti in questa classifica, Sony Xperia 5 II è in realtà un top di gamma particolarmente intrigante per chi cerca qualcosa di diverso dal solito. Si tratta infatti di un dispositivo che possiede diverse caratteristiche peculiari, dal pulsante fisico di scatto fino al supporto diretto al controller DualShock 4 di PlayStation 4. Per approfondire questo modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di Sony Xperia 5 II.

Lo smartphone trova i suoi maggiori punti di forza nell'eccezionale display con refresh rete di 120 Hz, nella buona maneggevolezza e nell'elevata qualità costruttiva. Non manca inoltre un completo comparto connettività, che include anche 5G e Wi-Fi 6. Il comparto fotografico è buono, anche se c'è un'applicazione Fotocamera non esattamente delle più comode e bisogna utilizzare altre app per sfruttare le lenti come si deve. Per il resto, la fotocamera anteriore e l'autonomia non sono proprio al top. Nonostante questo, Sony Xperia 5 II è uno dei flagship più interessanti del 2020, anche a fronte del suo prezzo di 899 euro mediante il sito ufficiale (8/128GB).



Miglior rapporto qualità/prezzo: Xiaomi Mi 10T Pro e Samsung Galaxy S20 FE 5G

Il premio per il miglior rapporto qualità/prezzo è stato molto combattuto quest'anno. Infatti, vista anche la situazione là fuori, nel 2020 abbiamo assistito a diversi cali di prezzo importanti, che hanno portato alcuni flagship a essere venduti a un costo molto intrigante. Questo è il caso di Xiaomi Mi 10T Pro e Samsung Galaxy S20 FE 5G, ormai molto conosciuti dagli appassionati anche per via delle "battaglie all'ultimo sconto" a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi mesi. Partendo dalla soluzione di Xiaomi, Mi 10T Pro, smartphone che ha convinto praticamente chiunque lo abbia provato, viene attualmente venduto a un prezzo pari a 485 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/128GB). Sì, avete capito bene: un dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 865 sotto i 500 euro. Per tutti i dettagli del caso sullo smartphone, potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Mi 10T Pro.



Per quanto riguarda, invece, Samsung Galaxy S20 FE 5G, lo smartphone, arrivato nella seconda metà del 2020, si può portare a a casa a un prezzo di 659 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). Udite udite, la variante 5G del dispositivo monta il processore Qualcomm Snapdragon 865. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE.



Miglior smartphone Android pieghevole del 2020: Samsung Galaxy Z Flip

Nonostante debba ancora "spiccare il volo", il mercato degli smartphone pieghevoli è realtà ormai da un po' di tempo anche da noi. Le soluzioni arrivate nel corso degli ultimi mesi sono sicuramente più mature di quanto visto in passato. Abbiamo deciso di dare il premio di miglior pieghevole a Samsung Galaxy Z Flip principalmente per due motivi: si tratta di uno smartphone con un prezzo inferiore rispetto a molti altri, dato che è stato lanciato a 1520 euro (ora costa 899,90 euro tramite rivenditori su Amazon Italia), nonché di un prodotto che ha portato sul mercato un concetto diverso di smartphone pieghevole. La cerniera che si piega in verticale consente di posizionare il dispositivo in modo differente e permette di rendere l'utilizzo del dispositivo più comodo, mentre la presenza di un display esterno consente di monitorare rapidamente le informazioni di base. Per maggiori info, potete fare riferimento al nostro contatto con Samsung Galaxy Z Flip.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S20+

La gamma Samsung Galaxy S20 si è distinta nella fascia alta del mercato. Infatti, la variante base del top di gamma 2020 dell'azienda sudcoreana è rimasta in testa alla classifica Bestseller di Amazon Italia nei mesi di luglio, agosto e settembre. La variante Plus ha invece occupato questo paragrafo dei nostri articoli mensili a maggio e giugno. Abbiamo così deciso di assegnare il premio "Scelta del mercato" a Samsung Galaxy S20+ per via delle sue performance generali. Stando ai dati diffusi da Strategy Analytics, proprio questa variante rientra tra gli smartphone più venduti nel Q1 2020. Contate che quest'anno la scelta è stata molto ardua per via della pandemia e del fatto che i dispositivi Android più venduti risultano essere quelli di fascia medio/bassa (Samsung Galaxy A51 ha fatto registrare ottimi risultati).

Per quel che concerne lo smartphone, Samsung Galaxy S20+ trova i suoi maggiori punti di forza nell'ottima solidità costruttiva, nel buon comparto fotografico, nel reparto software, nel display che non delude le aspettative e nel comparto connettività che include 4G LTE, NFC, USB Type-C 3.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0. Peccato solamente per un'autonomia non esattamente delle migliori, nonché per qualche sbavatura in termini di sensori di sblocco. Samsung Galaxy S20+ viene attualmente venduto a partire da 799 euro mediante il sito ufficiale (8/128GB).



Altre uscite interessanti e futuro del mercato

Come accennato in apertura, quest'anno abbiamo visto l'arrivo sul mercato di parecchi smartphone interessanti per quel che concerne la fascia alta. Abbiamo tenuto fuori a fatica diversi di questi dispositivi, ma i posti della classifica erano limitati e dunque andavano fatte delle scelte. In ogni caso, per "rendere onore" a questi smartphone che si sono comunque fatti valere sotto diversi punti di vista, abbiamo deciso di citarli rapidamente in chiusura. Ci riferiamo principalmente a OnePlus 8T, Motorola RAZR 5G, LG Wing, RedMagic 5G, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 2, Lenovo Legion Phone Duel, ASUS ZenFone 7 Pro, OPPO Reno 4 Pro e vivo X51 5G.



Per il resto, nel prossimo futuro ci attendono novità interessanti. Il recente annuncio del processore Qualcomm Snapdragon 888 sta per portare diverse novità sul mercato, a partire dalla promessa di quattro anni di aggiornamenti. C'è inoltre la speranza che il 2021 sia l'anno buono per quel che concerne gli smartphone pieghevoli e le soluzioni atipiche come il dispositivo estensibile mostrato da OPPO. Insomma, sarà molto interessante vedere dove andranno a parare i produttori. In realtà non dovremo aspettare molto. Xiaomi Mi 11 potrebbe già essere presentato a fine dicembre 2020, mentre la gamma Samsung Galaxy S21, che a quanto pare supporterà la S Pen, dovrebbe arrivare a gennaio 2021. C'è molta attesa anche per quanto riguarda OnePlus 9 5G. Sembra proprio che presto ne vedremo delle belle.