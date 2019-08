I migliori smartphone Android top di gamma, Agosto 2019

Siamo arrivati alla fine di questo rovente agosto 2019. Come avviene nell'ultimo weekend di ogni mese, è giunta l'ora di tirare le somme in merito ai migliori smartphone Android top di gamma. Le ultime settimane hanno visto l'annuncio di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, smartphone che abbiamo già avuto modo di testare per qualche giorno. Per il resto, la classifica rimane pressoché invariata rispetto a quella dello scorso mese, visto che non ci sono state altre grandi novità. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia o sui siti ufficiali dei produttori.



OnePlus 7 Pro

Arrivato nel nostro Paese da relativamente poco tempo, OnePlus 7 Pro è uno degli smartphone migliori usciti nel corso del 2019. I suoi punti di forza sono da ricercarsi nell'ottimo comparto multimediale e nelle prestazioni al top della fascia alta. Da tenere d'occhio anche il display AMOLED con supporto all'HDR e un refresh rate di 90 Hz. Quest'ultimo garantisce un'esperienza utente molto più fluida della norma, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus 7 Pro. A bordo troviamo anche un software completo, un buon comparto fotografico e un design "all-screen" (grazie alla fotocamera pop-up).

Non mancano neppure tutte le connettività del caso, dalla porta USB Type-C fino al Bluetooth 5.0 passando per l'NFC. Peccato invece per la mancanza del jack audio per le cuffie, dell'espansione di memoria, della ricarica wireless e di una qualsivoglia certificazione IP. OnePlus 7 Pro viene venduto a un prezzo di 709 euro sul sito ufficiale di OnePlus (modello 6/128GB).



Sony Xperia 1

Un altro smartphone arrivato da pochi mesi in Italia è Sony Xperia 1, dispositivo che secondo molti segna il ritorno dell'azienda giapponese nel mercato mobile che conta. Xperia 1 punta alla fascia top di gamma e stupisce soprattutto grazie a un display con una qualità visiva fuori scala, a un ottimo design e a delle prestazioni di alto livello. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Sony Xperia 1. Le connettività includono il supporto al 4G+, l'NFC e una porta USB Type-C. Presente anche la certificazione IP68.

La caratteristica peculiare dello smartphone è però la presenza di un pannello 21:9, che consente a Xperia 1 di usufruire di un formato cinematografico. La scelta di Sony si è rivelata vincente per via della buona ergonomia e dell'ottima esperienza visiva, anche se il form factor potrebbe non piacere a tutti. Peccato solamente per l'assenza del jack per le cuffie e per un'autonomia forse non al top. Sony Xperia 1 è attualmente venduto a un prezzo di circa 915 euro su Amazon Italia.



Huawei P30 Pro

La classifica continua con un altro smartphone approdato recentemente nel nostro Paese: Huawei P30 Pro. Il top di gamma della società cinese è stato sin da subito elogiato sia dalla critica che dal pubblico per via di un comparto fotografico d'eccezione, che raggiunge vette mai viste prima con il suo zoom ibrido 10x (digitale fino a 50x).

Ovviamente non manca la classica affidabilità già vista con i predecessori, sia dal punto di vista dell'autonomia che per quanto riguarda le prestazioni e il display, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Pro.

Peccato solamente per una EMUI oramai da "svecchiare" (soprattutto a livello grafico) e per qualche sbavatura riguardante l'applicazione Fotocamera, le varie modalità di sblocco e il comparto audio.

Non è presente il jack audio per le cuffie, sostituito dallo standard USB Type-C, ma tutte le altre connettività sono al loro posto (NFC e ricarica wireless compresi).

Huawei P30 Pro viene venduto a un prezzo di circa 800 euro su Amazon Italia (modello 8/128GB).



OPPO Reno 10x Zoom

OPPO Reno 10x Zoom è l'ultimo smartphone top di gamma della società cinese. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 855, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di OPPO Reno 10x Zoom.

I punti di forza del dispositivo sono da ricercarsi nelle ottime prestazioni, nello schermo, nel comparto fotografico d'eccezione e nell'autonomia granitica. Peccato solamente per il peso non proprio "piuma" e per la mancanza del jack audio per le cuffie, della ricarica wireless e dell'impermeabilità. Non mancano invece la porta USB Type-C e l'NFC. Lo smartphone viene attualmente venduto a un prezzo consigliato di 799 euro nei maggiori negozi di elettronica.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S10 / S10+

Anche l'ultimo top di gamma di Samsung, Galaxy S10, è approdato nel nostro Paese negli ultimi mesi e risulta attualmente il dispositivo più acquistato in questa fascia nella classifica degli smartphone bestseller su Amazon Italia. In particolare, in lista compaiono sia la variante base che quella Plus dello smartphone. Noi abbiamo avuto modo di provare quest'ultima e si tratta di un dispositivo solido in tutte le sue componenti, dal display fino alle prestazioni, passando per il lato software. In molti pensano sia uno degli smartphone più convincenti della società californiana degli ultimi anni, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy S10+.



Una delle novità più importanti è il software, visto che la One UI ha portato un'esperienza completamente rivista rispetto alle vecchie generazioni e ha permesso anche di migliorare la fluidità del sistema. Il software di Samsung è però sempre stato divisivo e ad alcuni utenti non riesce proprio ad andare giù nonostante le numerose novità, ma d'altronde è questione di gusti. Quel che è certo è che le aggiunte implementate da Samsung sono innumerevoli e tra queste troviamo anche l'interessante modalità desktop DeX.

Presenti il jack audio per le cuffie, la ricarica wireless, la porta USB Type-C e l'NFC. Peccato solamente per un'autonomia non al livello della concorrenza e per qualche altra piccola sbavatura. Samsung Galaxy S10+ viene attualmente venduto a un prezzo di 710 euro su Amazon Italia (versione 8/128GB). La variante base dello smartphone si trova invece a circa 670 euro.



Prossimo arrivo: Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+

Annunciati lo scorso 7 agosto 2019, Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ sono i nuovi smartphone top di gamma della società sudcoreana. Si tratta di due dispositivi che introducono delle importanti novità, come lo schermo con foro per la fotocamera e le gesture del pennino. Viene però a mancare il jack audio per le cuffie, cosa che potrebbe far storcere il naso a una certa tipologia d'utenza. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Galaxy Note 10 e Note 10+.

In ogni caso, la critica non ha ancora avuto modo di testare come si deve lo smartphone e quindi non possiamo ancora sbilanciarci sulle qualità di Galaxy Note 10. Vi invitiamo tuttavia a rimanere sintonizzati su queste pagine (la nostra recensione è in arrivo).

Per quanto riguarda la disponibilità, le due varianti dello smartphone sono acquistabili in Italia dal 23 agosto 2019. I prezzi di partenza sono di 979 euro per Galaxy Note 10 e 1129 euro per Galaxy Note 10+. Trovate tutti i dettagli del caso nella notizia dedicata ai prezzi.