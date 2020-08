I migliori smartphone Android top di gamma ad agosto 2020

Il periodo di vacanze/ferie sta finendo un po' per tutti e tra non molto si ritornerà alla classica routine, anche se ovviamente questo 2020 è un anno particolare. In ogni caso, anche il mondo degli smartphone Android ha avuto un po' di meritato riposo nelle ultime settimane, anche se molte importanti presentazioni che sono oramai imminenti e la critica sta avendo modo di analizzare la gamma Galaxy Note 20 annunciata a inizio agosto. Insomma, anche questo mese c'è molto da prendere in esame. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i dispositivi più validi a livello di flagship, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia o sui siti ufficiali dei rispettivi produttori.



Samsung Galaxy Note 20 Ultra

La famiglia di dispositivi che ha attirato di più l'attenzione del pubblico in questo agosto 2020 è sicuramente stata quella Galaxy Note 20. Infatti, come d'altronde avviene ogni anno, l'evento Unpacked si è tenuto a inizio mese e la critica ha avuto modo di testare la variante Ultra dello smartphone nel corso delle ultime settimane. Per il momento, abbiamo pubblicato un'anteprima relativa a Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mentre la recensione arriverà più avanti. Possiamo già confermarvi che si tratta di uno smartphone valido, che merita sicuramente di stare in questa classifica. Le principali motivazioni sono da ricercarsi nell'ottimo schermo, nella buona esperienza offerta dalla S Pen con latenza di 9 ms, nel buon comparto fotografico e nel completo reparto connettività (5G compreso, manca il jack audio). Il principale punto debole è l'autonomia, che non è in grado di competere con quella di altri top di gamma. Per il resto, il prezzo non è esattamente per tutti: 1279 euro su Amazon Italia (12/256GB, la disponibilità è segnata a partire dal 30 agosto 2020). Se siete interessati a questo modello, vi consigliamo di attendere la pubblicazione della nostra recensione, in modo da farvi un'idea più precisa in merito al prodotto.



ASUS ROG Phone 3

Everyeye raccoglie ogni giorno sulle sue pagine una folta schiera di amanti del mondo dei videogiochi. Potevamo quindi esimerci dal fornirvi indicazioni in merito a dove rivolgere lo sguardo a livello di mobile gaming? Ovviamente no e infatti siamo qui a parlarvi di ASUS ROG Phone 3. Si tratta di quello che viene definitivo da molti come il dispositivo più valido per coloro che sono soliti giocare tramite smartphone. D'altronde, la concorrenza non è mai realmente riuscita a piazzare un prodotto "premium" al livello della gamma ROG Phone. Quest'anno l'azienda taiwanese ha effettuato una scelta interessante, commercializzando la Strix Edition, che dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, a un prezzo di 799 euro sul sito ufficiale.



Per coloro che vogliono puntare al top, invece, c'è l'appena arrivata variante 16/512GB con processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, venduta a 1099 euro. In ogni caso, su queste pagine, oltre alla recensione di ASUS ROG Phone 3, abbiamo proposto vari approfondimenti legati al dispositivo, in modo da raccontarvelo a 360 gradi. Potete trovare tutto nella scheda legata allo smartphone da gaming di ASUS.

Per quanto riguarda i punti di forza, vanno citati l'ottimo display a 144 Hz, le prestazioni di elevata caratura, l'eccellente autonomia, il buon comparto audio e il completo comparto connettività (non mancano 5G, Wi-Fi 6, NFC e USB Type-C). Peccato solamente per un peso non esattamente dei più contenuti e per un prezzo non proprio per tutte le tasche. Per il resto, c'è l'annosa questione delle specifiche "overkill", ma chi punta a questi dispositivi conosce bene la situazione. In ogni caso, ROG Phone 3 è un dispositivo importante per il mercato, in grado di aprire a nuove strade (basti pensare a Google Stadia).



OnePlus 8 Pro

Nonostante il recente ritorno alla fascia media con la gamma Nord, non bisogna dimenticarsi che quest'anno OnePlus ha lanciato la gamma OnePlus 8. La punta di diamante di quest'ultima è la variante Pro, un dispositivo solido sotto parecchi punti di vista. Venduto a 919 euro sul sito ufficiale (8/128GB), il dispositivo porta con sé novità come la certificazione IP68. Da non sottovalutare anche l'ottimo display con refresh rate di 120 Hz, nonché il completo comparto connettività (sono presenti 5G, Wi-Fi 6, NFC e USB Type-C 3.1, assente solamente il jack audio). Gli altri punti di forza si trovano nelle ottime prestazioni, nella ricarica cablata e wireless a 30W, nell'eccezionale schermo, nel comparto fotografico che non delude le aspettative e nel reparto software.

Fanno un po' storcere il naso, invece, l'autonomia non esattamente al top e la memoria interna non espandibile. OnePlus 8 Pro ha recentemente vinto il premio "Best smartphone" agli EISA Awards 2020.



OPPO Find X2 Pro

Se rientrate tra gli utenti che non vogliono proprio scendere a compromessi, OPPO Find X2 Pro potrebbe essere il modello che fa per voi. Abbiamo già trattato su queste pagine la bontà dello schermo con refresh rate di 120 Hz e della personalizzazione software ColorOS 7.1, ma stiamo parlando di un dispositivo completo a 360 gradi. Infatti, OPPO Find X2 Pro è in grado di offrire ottime prestazioni, una buona solidità costruttiva, un comparto fotografico che non delude le aspettative, una buona autonomia e un completo comparto connettività (sono presenti USB Type-C 3.1, NFC, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1).

Lo smartphone non ci ha convinto del tutto a livello video e per la mancanza del Dual SIM (nemmeno tramite eSIM), della ricarica wireless e del jack audio. In ogni caso, potete trovare tutto nella nostra recensione di OPPO Find X2 Pro, un dispositivo davvero valido. Il prezzo è attualmente pari a 999 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/512GB).



La seconda generazione di smartphone pieghevoli

In termini di smartphone pieghevoli, c'è una novità interessante. Samsung ha annunciato Galaxy Z Fold 2 5G. Si tratta di un modello importante, dato che sembra quasi essere una "prova di maturità" per questa tecnologia. Non sarà di certo lo smartphone che abbasserà i prezzi, dato che si vocifera di un costo di 2050 euro, ma del prodotto che porterà di fatto i foldable nella loro seconda generazione. Ci vorrà probabilmente ancora un bel po' di tempo affinché i pieghevoli arrivino in altre fasce di prezzo, ma vi ricordiamo che a livello flagship ci sono già diversi dispositivi disponibili in Italia. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Huawei Mate Xs, nonché a quella di Galaxy Fold. Abbiamo inoltre provato brevemente Samsung Galaxy Z Flip (maggiori dettagli qui) e Motorola RAZR (qui il first look). Insomma, se volete approfondire l'argomento, trovate parecchie informazioni sulle pagine di Everyeye Tech, in attesa di mettere le mani sulla succitata seconda generazione. A proposito, il 9 settembre 2020 verrà presentato un nuovo pieghevole di Motorola.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S20

Questo mese, non compare alcun dispositivo Android sopra i 500 euro nelle 100 posizioni della classifica dei dispositivi Bestseller su Amazon Italia. È un po' il segno dei tempi che corrono, in cui gli italiani non sembrano essere particolarmente ben disposti a spendere cifre importanti. In ogni caso, in assenza di dati "ufficiali", abbiamo deciso di riassegnare il premio "Scelta del mercato" allo smartphone che se lo era aggiudicato anche lo scorso mese: Samsung Galaxy S20, nella sua versione 4G. Si tratta di un dispositivo che trova i suoi punti di forza nell'ottimo display a 120 Hz, nel buon comparto fotografico, nelle buone prestazioni, nel completo comparto connettività (non mancano Wi-Fi 6 e porta USB Type-C 3.1) e nella qualità costruttiva che è quella che le persone si aspettano da un flagship di Samsung. Peccato per un'autonomia non delle migliori e per qualche sbavatura a livello di sensori biometrici. In seguito all'arrivo della gamma Note 20, Samsung Galaxy S20 4G sta calando sempre di più di prezzo. Al momento in cui scriviamo, è arrivato a costare 639 euro su Amazon tramite rivenditori (8/128GB).



Prossimi arrivi e annunci: da ASUS ZenFone 7 a Google Pixel 5

Come accennato in apertura, in seguito a queste settimane di relativa "tranquillità", i produttori di smartphone Android di fascia alta sono pronti a tornare alla carica. Non servirà nemmeno attendere settembre 2020, dato che ASUS ha già annunciato che la presentazione di ZenFone 7 si terrà il 26 agosto 2020. Insomma, mancano pochi giorni per saperne di più in merito al prossimo dispositivo di punta dell'azienda taiwanese. Si vocifera di prezzi competitivi, appena superiori ai 500 euro. Staremo a vedere.



Per il resto, sembra ormai essere sempre più vicina la gamma di smartphone Google Pixel 5. Il telefono si è recentemente fatto vedere in alcuni render e sembra che il lancio potrebbe avvenire nel mese di ottobre 2020. C'è inoltre attesa per i dispositivi della famiglia Mate 40, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Nel frattempo, i leak sugli smartphone di Huawei non si fermano. Per completezza, recentemente è stato annunciato anche Xiaomi Mi 10 Ultra, ma per il momento non si intravede un lancio un Europa. Vi ricordiamo, inoltre, che è un da un po' di tempo che si vocifera in merito a Samsung Galaxy S20 FE.



Da citare anche il prossimo arrivo, il 1 settembre 2020, di ZTE Axon 20 5G, primo smartphone con fotocamera sotto al display. Infine, in Cina è stato svelato Black Shark 3S. Non è chiaro quale sarà il prezzo, ma alcune indiscrezioni affermano che si potrebbero superare i 500 euro. In linea generale, sembra che settembre/ottobre 2020 saranno dei mesi "infuocati" per il mondo dei dispositivi mobili. Rimanete sintonizzati su queste pagine, sicuramente ne vedremo delle belle.