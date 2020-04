I migliori smartphone Android top di gamma di Aprile 2020

La situazione attuale non è certamente delle più rosee, nemmeno per il mercato smartphone. Tuttavia, l'industria sta dando una grande prova di forza, continuando a sfornare sempre nuovi dispositivi anche per quanto riguarda la fascia alta, e offrendo agli appassionati degli annunci di cui parlare. Giusto per farvi un esempio concreto, tra le "new entry" questo mese possiamo annoverare nomi del calibro di OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro e Huawei P40 Pro, senza contare l'annuncio di smartphone interessanti come OPPO Find X2 Neo. Insomma, anche questo mese c'è molto di cui parlare. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i modelli più validi attualmente presenti sul mercato, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



OnePlus 8 Pro

OnePlus quest'anno ha voluto andare all-in e non scendere ad alcun tipo di compromesso con il suo top di gamma OnePlus 8 Pro. Possiamo definire il 2020 come l'anno della svolta, dato che l'azienda cinese ha deciso di implementare una volta per tutte la tanto richiesta certificazione IP68 (gli utenti hanno continuato per anni a "stressare" la società per questa specifica), nonché dell'arrivo dello schermo con refresh rate di 120 Hz, della ricarica cablata e wireless a 30W e degli ultimi standard, compresi fino a 12GB di RAM LPDDR5, il 5G, il Wi-Fi 6, l'NFC e la porta USB Type-C 3.1. Insomma, è l'anno in cui l'azienda cinese non ha voluto farsi mancare nulla (tranne il jack audio, che ormai è sparito da un po'). Riassumendo, troviamo un hardware di elevata caratura, uno schermo eccezionale, un comparto fotografico che non delude le aspettative e un software completo.



Tuttavia, le principali pecche sono da ricercarsi a livello di autonomia (che non è comunque male, ma l'implementazione dei nuovi standard si fa sentire), nella memoria non espandibile e nel prezzo che sale particolarmente. Infatti, OnePlus 8 Pro viene venduto a un costo di partenza di 919 euro su Amazon Italia (8/128GB). Se siete interessati a rimanere su OnePlus, ma volete spendere un po' meno, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di OnePlus 8 (che ha un costo di partenza di 719 euro nella variante da 8/128GB, ma rinuncia a diversi aspetti della variante più costosa).



Samsung Galaxy S20 Ultra

La gamma Samsung Galaxy S20 non ha di certo bisogno di presentazioni. S20 Ultra è la punta di diamante del portfolio dell'azienda sudcoreana: quello smartphone su cui mettono gli occhi gli utenti più esigenti. Galaxy S20 Ultra dà il meglio di sé nell'eccezionale schermo con refresh rate di 120Hz, nell'esperienza software garantita dalla One UI 2.1, nell'ottimo comparto fotografico (anche se la resa notturna ha qualche limite), nelle ottime prestazioni e nel completo comparto connettività (ci sono anche 5G e Wi-Fi 6). Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Galaxy S20 Ultra.

C'è da dire che l'autonomia offerta dalla batteria da 5000 mAh, pur essendo buona, non è esattamente quella che ci aspettavamo. Un'altra pecca si trova a livello di sensori di sblocco, che ogni tanto perdono qualche rilevazione, e lato software, con qualche "grana" relativa alla fotografia notturna. Per il resto, al prezzo di 1281 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/128GB) si può portare a casa uno smartphone che rappresenta, sotto molti punti di vista, una delle migliori soluzioni di fascia alta presenti sul mercato.



OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro è uno smartphone che ha convinto particolarmente critica e pubblico, soprattutto grazie al suo eccezionale schermo con refresh rate di 120 Hz e alla ColorOS 7.1, personalizzazione software che finalmente ha risolto molte delle pecche della scorsa versione, andando incontro a un gusto più occidentale. Per il resto, lo smartphone è concreto sotto molti punti di vista, dalla solidità costruttiva alle prestazioni, passando per l'autonomia, per il buon comparto fotografico e per il completo reparto connettività (che include porta USB Type-C 3.1, NFC, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1).

In ogni caso, anche qui ci sono ovviamente delle pecche: è presente qualche sbavatura lato video e si fa sentire l'assenza del Dual SIM (nemmeno eSIM) e della ricarica wireless. Manca anche il jack audio. Se volete approfondire, abbiamo spiegato tutto nel dettaglio nella nostra recensione di OPPO Find X2 Pro. In ogni caso, si tratta sicuramente di una delle soluzioni più valide presenti sul mercato. Il prezzo è fissato a 1199 euro. Purtroppo, al momento l'inizio delle vendite è stato rinviato a data da destinarsi, ma possiamo comunque dirvi che si tratta di un ottimo dispositivo.



Google Pixel 4 XL

L'esperienza offerta dagli smartphone di Google, la cosiddetta "Pixel Experience", è una delle principali "killer feature" dei dispositivi dell'azienda californiana. Pixel 4 XL rappresenta l'incarnazione più sviluppata del modo di intendere i dispositivi mobili da parte di Google: pensate che in molti hanno paragonato questo dispositivo alla compianta serie Nexus, che gli appassionati ricordano con una lacrimuccia sul viso. I punti chiave della visione della società californiana sono innovazione e supporto software. Pixel 4 XL ha portato con sé funzionalità come l'astrofotografia, il Motion Sense, il Live Caption e la trascrizione istantanea da audio a testo. Tutte possibilità che rappresentano una potenziale rivoluzione nel quotidiano e vanno a sperimentare in campi in cui le altre aziende hanno finora solamente inseguito. D'altronde, dietro ad Android c'è Google ed è chiaro che l'azienda di Mountain View possa fare "magie" con il codice meglio di chiunque altro.



Per darvi un'idea di quanto Google tenga alla sua esperienza top di gamma, è già stato annunciato che il supporto lato software proseguirà fino a ottobre 2022 per quanto riguarda Pixel 4XL. Nel frattempo, si sta già lavorando durante alla prossima major release Android 11. Per tutti i dettagli sullo smartphone, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel 4 XL.

Detto questo, oltre che per il comparto software, il dispositivo è stato elogiato principalmente per l'ottima qualità costruttiva, per le prestazioni al top, per l'ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz e per l'eccezionale comparto fotografico.

Tuttavia, un po' come tutti gli smartphone, anche Pixel 4 XL cede il fianco in alcuni aspetti: manca il jack audio per le cuffie, la memoria interna non è espandibile, l'autonomia è solamente nella media e per sfruttare il Dual SIM bisogna passare per una eSIM (questa decisione è molto discussa, alcuni la vedono come un pregio, altri no).

Per il resto, il comparto connettività è completo: ci sono Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, USB Type-C 3.1, ricarica wireless e NFC. Pixel 4 XL viene attualmente venduto a un prezzo di 899 euro sul Google Store (modello 6/64GB).



Menzioni speciali: Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy Note 10+

La fascia alta del mercato smartphone ci sta regalando molteplici dispositivi interessanti e quindi ci sono anche dei modelli che meritano una citazione in questa classifica, dato che potrebbero risultare molto interessanti per una determinata tipologia di pubblico. Ci riferiamo principalmente a Xiaomi Mi 10 Pro, smartphone dall'hardware di elevata caratura arrivato in Italia a inizio aprile 2020 e venduto a un prezzo di 999,90 euro sul sito ufficiale (8/256GB). Lo stiamo testando a dovere in queste settimane e vi possiamo assicurare che si tratta di un dispositivo valido, che tra l'altro supporta anche il 5G e gli ultimi standard del mercato. Ci sarà modo di parlarne più dettagliatamente in fase di recensione, quindi restate "sintonizzati" su queste pagine.



Un dispositivo di cui vi abbiamo già parlato, invece, è Huawei P40 Pro (qui trovate la nostra recensione). È uno smartphone valido sotto molti punti di vista, dall'autonomia al comparto fotografico, passando per l'hardware. La sua pecca principale è chiaramente l'assenza dei servizi Google, ma chi riesce a passare oltre a questo "scoglio" troverà un dispositivo concreto, in puro stile Huawei. Il prezzo è fissato a 1049 euro su Amazon Italia (8/256GB). Infine, un dispositivo da citare è sicuramente Samsung Galaxy Note 10+, un top di gamma molto valido ancora oggi, anche in virtù del suo costo di 799 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/256GB). In redazione abbiamo persino qualcuno che non riesce proprio a farne a meno.



Smartphone pieghevoli

In una classifica legata ai migliori smartphone top di gamma, è impensabile non citare i dispositivi pieghevoli, che sono ormai diventati una realtà anche in Italia. Il dispositivo più recente è Huawei Mate Xs, smartphone venduto a 2599,90 euro su Amazon Italia (8/512GB). Si tratta di un dispositivo con un costo importante e con una limitazione da tenere in considerazione, ovvero la mancanza dei servizi Google, ma è uno smartphone che si rivolge palesemente a un target molto ristretto, che apprezza molto l'innovazione tecnologica e ha a disposizione un certo budget. Per tutte le informazioni sul dispositivo, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Huawei Mate Xs.



Passando agli altri dispositivi disponibili, tra i principali foldable lanciati nel nostro Paese troviamo Samsung Galaxy Fold (1999 euro su Amazon Italia, 12/512GB). Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo alla nostra prova di Galaxy Fold.

Non possiamo poi non citare il Motorola RAZR, che è arrivato in Italia da qualche mese. Lo smartphone viene venduto a 1599,90 euro tramite TIM (6/128GB). Vi ricordiamo che si tratta di un dispositivo che supporta unicamente l'eSIM (quindi niente SIM fisiche). Secondo molti è uno dei pieghevoli purtroppo meno riusciti, tra le principali pecche troviamo un'autonomia che non raggiunge le aspettative e un hardware che non regge il confronto con altre soluzioni. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra prova di Motorola RAZR.



Molto interessante il Samsung Galaxy Z Flip, pieghevole giunto in Italia a febbraio 2020 a un prezzo di 1520 euro sul sito ufficiale (8/256GB). È un modello che ha intrigato molto gli appassionati, soprattutto grazie al suo form factor, all'ottimo hardware e alla presenza di un piccolo schermo esterno che serve per visualizzare informazioni di base, dall'ora alle notifiche relative alle chiamate. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo contatto con Galaxy Z Flip.



Scelta del mercato: OnePlus 7T

In seguito all'arrivo sul mercato della gamma di smartphone OnePlus 8, di cui abbiamo parlato in precedenza, sembra proprio che gli italiani stiano puntando sulla "versione base" del modello precedente, ovvero OnePlus 7T, dispositivo uscito nel 2019. Quest'ultimo è lo smartphone più venduto di questa fascia, stando alla classifica dei dispositivi BestSeller di Amazon Italia. D'altronde, stiamo parlando di uno smartphone valido, che convince soprattutto grazie all'ottimo hardware (lo Snapdragon 855+ fa ancora molto bene il suo lavoro), al buon display con refresh rate di 90Hz e all'autonomia che non delude le aspettative.



Ci sono ovviamente diverse pecche, dall'assenza del jack audio alla memoria non espandibile, passando per il comparto fotografico non esattamente dei migliori. Il reparto connettività è abbastanza completo: NFC, Bluetooth 5.0 e porta USB Type-C sono al loro posto. Uno degli aspetti che sta convincendo di più l'utenza probabilmente è il prezzo, dato che è passato dai 599 euro del lancio agli attuali 539 euro su Amazon Italia (8/128GB), un costo che si avvicina di più ai prezzi dei OnePlus di qualche anno fa rispetto ai 719 euro richiesti per portarsi a casa OnePlus 8.



Prossimi arrivi: OPPO Find X2 Neo, Red Magic 5G, LG Velvet, Motorola Edge+, Honor 30 Pro e Lenovo Legion Phone

Ve lo abbiamo già detto in apertura: il mercato degli smartphone Android non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante il periodo non esattamente roseo. Tra i dispositivi più interessanti che stanno per arrivare c'è sicuramente l'appena annunciato OPPO Find X2 Neo, dispositivo che entra a "piedi pari" nell'era del 5G e sembra voler rappresentare una valida alternativa per chi vuole puntare a uno smartphone di fascia alta ma non ha il budget per prendere Find X2 Pro. Sicuramente ne sentirete parlare a breve.



Interessante anche Red Magic 5G, smartphone da gaming annunciato da poco che è anche il dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 865 più "economico" del mercato, dato che viene venduto a un prezzo di partenza di 579 euro sul sito ufficiale (8/128GB). Si tratta, dunque, di uno smartphone già uscito dallo scorso 21 aprile, ma possiamo considerarlo tra i "prossimi arrivi", in quanto la critica non ha ancora avuto modo di testarlo a dovere. Rimanendo in campo gaming, non è da sottovalutare il prossimo lancio di Lenovo Legion Phone, dispositivo che supporterà la ricarica a 90W. Interessante anche LG Velvet, smartphone che verrà annunciato il 7 maggio 2020.



Per il resto, dovreste dare un'occhiata alla notizia di annuncio della gamma Honor 30, che è stata svelata in Cina e potrebbe rivelarsi interessante anche in Europa. Inoltre, non è da sottovalutare il reveal di Motorola Moto Edge+, smartphone top di gamma che verrà venduto in Italia a 1199,99 euro a partire da maggio 2020.