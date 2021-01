I migliori smartphone Android top di gamma a Gennaio 2021

Siamo nel weekend conclusivo del mese di gennaio 2021. Questo significa che è giunta l'ora di tirare le somme su quanto accaduto nel mercato degli smartphone Android top di gamma nel corso delle prime settimane del nuovo anno. Vi anticipiamo che i modelli da analizzare non mancano di certo, considerando l'arrivo della gamma Samsung Galaxy S21 e la valanga di smartphone che sono pronti per approdare sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Il 2021 si prospetta inoltre un anno di possibile rivoluzione, visto l'annuncio di tecnologie come schermi estensibili e ricarica touchless. Ci apprestiamo, dunque, a effettuare la consueta analisi. Prima di partire, vi ricordiamo solamente che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

La gamma di smartphone Samsung Galaxy S21 non ha certo bisogno di presentazioni. Quest'anno l'azienda sudcoreana ha deciso di anticipare la presentazione dei suoi top di gamma a gennaio al posto del classico mese di febbraio. D'altronde stiamo vivendo in un periodo particolare e questo può comportare anche delle modifiche alle strategie dei brand. Questa volta il cambio di rotta è sensibile ed è rappresentato appieno dal flagship Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, venduto a 1279 euro sul sito ufficiale di Samsung (12/128GB). Questo smartphone riscrive il modo di intendere la gamma Galaxy S, introducendo per la prima volta il supporto al pennino S Pen (c'è anche una cover dedicata) e risolvendo i principali grattacapi del precedente Galaxy S20 Ultra, dato che qui troviamo un processore prestante ed efficiente.



Gli altri punti di forza del dispositivo sono da ricercarsi nell'ottimo display con refresh rate di 120 Hz, nel software stile Samsung, nel completo reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, nell'ottimo reparto fotografico e in una buona autonomia garantita anche dalle novità "dietro le quinte". Certo, non siamo dinanzi a un battery phone e ci sono alcune mancanze, dall'assenza dell'alimentatore in confezione all'impossibilità di espandere la memoria, passando per una velocità di ricarica che rimane "indietro" rispetto ad altre soluzioni, ma stiamo comunque parlando di uno dei migliori top di gamma sfornati da Samsung nel corso degli ultimi anni. La recensione approfondita arriverà a breve su queste pagine, ma possiamo già assicurarvi che l'azienda sudcoreana ha fatto un ottimo lavoro.



Sony Xperia 5 II

Tra i dispositivi più sottovalutati nella fascia alta del mercato Android c'è probabilmente Sony Xperia 5 II. Questo flagship strizza l'occhio a coloro che cercano qualcosa di diverso, puntando oltre che alla solidità generale anche a feature peculiari. Basti pensare alla presenza di un pulsante fisico, nonché del supporto diretto al controller DualShock 4 di PlayStation 4. Insomma, si tratta di uno smartphone probabilmente "per pochi", ma chi apprezza questo tipo di soluzioni non riuscirà più a liberarsene. Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Sony Xperia 5 II.

La proposta del brand nipponico convince principalmente per l'ottimo schermo con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, per l'elevata qualità costruttiva e per la buona maneggevolezza. A supporto di tutto ciò non manca un reparto connettività completo di Wi-Fi 6 e 5G. Il comparto fotografico non è male, anche se i meno esperti potrebbero faticare a sfruttare come si deve le applicazioni più avanzate. Le principali pecche sono tuttavia da ricercarsi in un'autonomia e in una fotocamera anteriore non esattamente eccellenti. Per il resto, Sony Xperia 5 II è un top di gamma intrigante, anche in virtù del suo prezzo di 899 euro mediante il sito ufficiale (8/128GB).



ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 è uno smartphone che ormai presenzia le nostre classifiche da molto tempo. Si tratta di un dispositivo che punta a coloro che sono soliti giocare molto lato mobile. Finora non è ancora arrivata un'alternativa di fascia alta in grado di spodestare dal trono ROG Phone 3. Potrebbe pensarci la stessa ASUS ROG in futuro, ma per il momento lo smartphone rimane molto interessante, soprattutto nella sua Strix Edition, che dispone di un SoC Qualcomm Snapdragon 865 (non Plus), 8GB di RAM e 256GB di memoria interna e fa scendere il prezzo a 799 euro sul sito ufficiale.

Per chi vuole invece puntare al top, ricordiamo che sul mercato è presente una variante da 16/512GB con processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus che viene venduta a 1099 euro. Per il resto, i punti di forza sono da ricercarsi in un ottimo display con refresh rate di 144 Hz, nella buona autonomia, nel reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6, nel buon comparto audio e nelle prestazioni di elevata caratura.

Se volete dare un'occhiata più da vicino al dispositivo, potete consultare la nostra recensione di ASUS ROG Phone 3. Vi ricordiamo inoltre che su queste pagine abbiamo effettuato anche delle analisi più approfondite sul prodotto: potete trovare tutto nella scheda legata allo smartphone da gaming di ASUS.



OnePlus 8T

Ricordandovi che in questa classifica prendiamo in considerazione solamente i dispositivi sopra i 500 euro (abbiamo già trattato la scorsa settimana del calo di prezzo di Xiaomi Mi 10T Pro), OnePlus 8T rappresenta un valido dispositivo per chi vuole uno smartphone che si possa definire un flagship senza avvicinarsi o superare la soglia dei 1000 euro. Infatti, la proposta del brand cinese si può acquistare a 599 euro tramite il sito ufficiale (8/128GB). Sul mercato è disponibile anche un modlelo da 12/256GB, che però fa salire il prezzo a 699 euro. Ricordiamo che sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 865, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus 8T.



Siamo dinanzi a un dispositivo che migliora il precedessore praticamente sotto tutti i punti di vista. Le caratteristiche che convincono di più sono l'ottimo schermo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il buon comparto fotografico, il reparto connettività che include il 5G, la qualità costruttiva che non delude le aspettative, il reparto software che ora dispone anche di una funzionalità AOD e la ricarica rapida a 65W. Peccato solamente per la memoria non espandibile e per l'assenza di ricarica wireless e impermeabilità. Chi dispone già di un OnePlus 8 potrebbe non avere molto interesse a passare a questo modello, ma per tutti gli altri si tratta sicuramente di una buona scelta.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S20 FE

Secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, nelle ultime settimane tra gli italiani sta vendendo bene il modello 4G di Samsung Galaxy S20 FE. Probabilmente molto sta facendo anche il prezzo, dato che il dispositivo costa 506 euro su Amazon Italia (6/128GB). Per il resto, la Fan Edition (FE) è sicuramente un dispositivo interessante, che va a collocarsi in una fascia di prezzo che può fare gola a molti. Ricordiamo che lo smartphone monta un SoC Exynos 990 nella sua variante 4G, mentre il modello5G, che costa però di più, si affida a un Qualcomm Snapdragon 865.

Galaxy S20 FE dispone di ottime prestazioni, buon schermo, autonomia che non delude le aspettative e comparto fotografico in grado di soddisfare molte persone.

Fanno un po' storcere il naso la backcover in plastica e la ricarica non delle più rapide, ma il dispositivo rappresenta sicuramente una scelta intrigante in questa fascia di prezzo. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE.



Migliori smartphone Android top di gamma pieghevoli

Gli smartphone pieghevoli sono ormai realtà già da un po' di tempo, anche nel nostro Paese. I prezzi sono ancora elevati per un buon numero di utenti, ma le soluzioni arrivate sul mercato sono interessanti. Abbiamo recentemente pubblicato su queste pagine la recensione di Samsung Galaxy Z Fold 2, un dispositivo che merita di essere approfondito. Si dice ormai da tempo che la prossima grande rivoluzione del settore smartphone siano i pieghevoli. Per il resto, sul mercato ci sono già molte altre soluzioni, da Motorola RAZR 5G a Huawei Mate Xs, passando per Samsung Galaxy Z Flip, per citarne alcune. Ad esempio, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Huawei Mate Xs. Per quel che riguarda il futuro, recentemente si sta discutendo online del prossimo possibile arrivo di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip Lite. Probabilmente nel 2021 ne vedremo delle belle in campo di smartphone pieghevoli, quindi rimanete sintonizzati.



Annunci recenti e futuro: da Xiaomi Mi 11 alla ricarica touchless

Il mercato degli smartphone di fascia alta pullula di novità in questo periodo. Basti pensare allo smartphone "rotante" LG Wing, oppure al concept phone OPPO X 2021 con schermo estensibile. Questo senza citare LG Rollable e soci. A fianco di queste novità c'è inoltre la questione della ricarica touchless, che permette di caricare lo smartphone dalla distanza. Non è ancora chiaro quando display estensibili e ricarica touchless arriveranno sul mercato, ma il 2021 si prospetta un anno interessante. Contate poi che recentemente è stato annunciato il processore Qualcomm Snapdragon 888, che verrà montato dai prossimi flagship. Le promesse, anche lato aggiornamenti (si parla di quattro anni), sono importanti.



A proposito di ciò che ci aspetta a livello di top di gamma, tra rumor, annunci e leak gli smartphone da citare sono molti. Facciamo dunque una rapida "carrellata" dei modelli da tenere d'occhio: Xiaomi Mi 11, RedMagic 6, Honor V40 5G, Sony Xperia 1 III, OnePlus 9, Sony Xperia Pro, ASUS ROG Phone 4, Huawei P50, OPPO Find X3 Pro e vivo X60 Pro. Insomma, sono in arrivo molte novità interessanti, che vanno anche oltre a quelle citate in questa sede. Vi consigliamo dunque di segnare sul calendario la data dell'8 febbraio 2021, dato che ci sarà il reveal di Xiaomi Mi 11 per l'Italia.