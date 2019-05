I migliori smartphone Android top di gamma, Maggio 2019

Come ogni fine del mese che si rispetti, torna la nostra "classifica" dei migliori smartphone Android top di gamma. Le ultime settimane hanno visto interessanti novità in tal senso, dall'arrivo sul mercato di OnePlus 7 Pro fino all'annuncio, seppur piuttosto "confuso", di Honor 20 Pro. Insomma, maggio è stato un mese denso di novità anche per la fascia alta del mercato. Andiamo, dunque, a vedere quali sono gli smartphone Android top di gamma degni di nota, ricordandovi che teniamo in considerazione unicamente i dispositivi con un prezzo di partenza superiore ai 500 euro su Amazon Italia o sul sito ufficiale delle aziende.



OnePlus 7 Pro

Disponibile in Italia dallo scorso 21 maggio, OnePlus 7 Pro è già stato testato a dovere dalla critica, che ne ha elogiato soprattutto il comparto multimediale e le prestazioni al top della fascia alta. Lo schermo AMOLED con supporto all'HDR e un refresh rate di 90 Hz rende l'esperienza utente molto più fluida della norma, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus 7 Pro.

A questo va ad aggiungersi un software completo, un buon comparto fotografico e un design "all-screen" (grazie alla fotocamera pop-up).

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dalla porta USB Type-C fino al Bluetooth 5.0 passando per l'NFC. Vengono invece a mancare il jack audio per le cuffie, l'espansione di memoria, la ricarica wireless e una qualsivoglia certificazione IP. Tuttavia, OnePlus 7 Pro è sicuramente uno degli smartphone top di gamma più validi attualmente presenti sul mercato, considerato anche il fatto che viene venduto a un prezzo di 709 euro sul sito ufficiale di OnePlus (modello 6/128GB).



Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è arrivato nel nostro Paese nel mese di aprile ed è stato sin da subito elogiato dalla critica di settore, soprattutto per via del suo comparto fotografico d'eccezione, che raggiunge vette mai viste prima con il suo zoom ibrido 10x (digitale fino a 50x).

Questo va ad aggiungersi alla solidità già vista con i predecessori e non c'è quindi alcun problema né lato autonomia, né per quanto riguarda le prestazioni e il display, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Pro.

Peccato solamente per una EMUI oramai da "svecchiare" (soprattutto a livello grafico) e per qualche sbavatura riguardante l'applicazione Fotocamera, le varie modalità di sblocco e il comparto audio.

Manca inoltre il jack audio per le cuffie, sostituito dallo standard USB Type-C, ma tutte le altre connettività del caso sono presenti (NFC e ricarica wireless compresi).

In ogni caso, Huawei P30 viene descritto da molti come uno degli smartphone più convincenti di questa prima metà del 2019.

Huawei ha dunque fatto centro un'altra volta. Lo smartphone viene venduto a un prezzo di circa 900 euro su Amazon Italia (modello 8/128GB). Certo, non è esattamente il miglior periodo per acquistare un dispositivo della società cinese, visto il recente ban inflitto a Huawei dagli Stati Uniti d'America, ma P30 Pro rimane comunque un signor smartphone anche con un futuro incerto. Più che altro, consigliamo di attendere qualche settimana e monitorare l'andamento dei prezzi, nel caso foste interessati.



Samsung Galaxy S10+

Arrivato in Italia lo scorso 8 marzo, Samsung Galaxy S10+ è il top di gamma dell'ultima serie di smartphone della società sudcoreana. Stiamo parlando di un dispositivo solido in tutte le sue componenti, dal display fino alle prestazioni, passando per il lato software.

La critica lo ha spesso descritto come uno degli smartphone Samsung più convincenti degli ultimi anni, come abbiamo spiegato dettagliatamente nella nostra recensione di Samsung Galaxy S10+.

Uno dei componenti più riusciti alla società sudcoreana è sicuramente il software, con la One UI che ha portato un'esperienza completamente rivista rispetto alle vecchie iterazioni e ha permesso anche di fare un bel passo in avanti a livello di fluidità del sistema. Le aggiunte implementate da Samsung sono innumerevoli e tra queste troviamo anche l'interessante modalità desktop DeX.

Non possono ovviamente mancare il jack audio per le cuffie, la ricarica wireless, la porta USB Type-C e l'NFC. Peccato solamente per un'autonomia non al livello della concorrenza e per qualche altra piccola sbavatura. Samsung Galaxy S10+ viene attualmente venduto a un prezzo di 790 euro su Amazon Italia (versione 8/128GB).



Sony Xperia XZ3

Nel corso degli ultimi anni, Sony non è riuscita a far breccia nel grande pubblico con i suoi smartphone, pur sfornando dei dispositivi piuttosto interessanti.

Non sono del tutto evidenti le motivazioni per cui il brand non riesca ad attecchire come fa invece in altri campi, fatto sta che spesso i dispositivi dell'azienda giapponese vengono sottovalutati dalla maggior parte dell'utenza. Uno degli esempi più lampanti di uno smartphone valido realizzato da Sony è Xperia XZ3, dispositivo approdato sul mercato a fine 2018 che presenta un ottimo display e una buona solidità costruttiva.

Per tutti i dettagli della scheda tecnica, vi invitiamo a consultare la nostra news dedicata all'annuncio di Sony Xperia XZ3.

La critica ha però evidenziato alcune sbavature a livello di design e prestazioni, anche il software non è ottimizzato al massimo. Per quanto riguarda la connettività, il jack audio lascia il posto alla porta USB Type-C, ma le altre connettività sono tutte al loro posto (compresi NFC e ricarica wireless). Sony Xperia XZ3 viene venduto a circa 800 euro su Amazon Italia (modello 4/64GB).



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S10

Dopo avervi fornito i nostri consigli in merito a quali sono i migliori smartphone Android top di gamma di maggio 2019, è giunta l'ora di assegnare il classico premio "scelta del mercato", che viene dato al dispositivo più acquistato dagli italiani nel corso delle ultime settimane nella fascia di prezzo di riferimento.

Ebbene, stando alla classifica dei 50 smartphone bestseller su Amazon Italia, Samsung Galaxy S10, la variante base del top di gamma della società sudcoreana, sta vendendo molto bene nel nostro Paese e rimane saldamente ancorato alle prime posizioni.

D'altronde, lo smartphone è sicuramente arrivato ad avere un ottimo rapporto qualità/prezzo, visto che è acquistabile a un costo di circa 650 euro su Amazon Italia (variante 8/128GB).

I suoi punti di forza sono sicuramente da ricercarsi nella solidità costruttiva, nell'ottimo schermo e nel buon comparto fotografico, mentre le maggiori sbavature sono l'autonomia non esattamente al top e i sensori di sblocco non dei più veloci.

Per quanto riguarda la connettività, tutto è al suo posto: ci sono sia il jack per le cuffie che la porta USB Type-C e non mancano neppure NFC e ricarica wireless.



Prossimo arrivo: Honor 20 Pro

Annunciato lo scorso 21 maggio in quel di Londra, Honor 20 Pro potrebbe seriamente andare a competere con gli smartphone che abbiamo elencato in questa classifica. Il dispositivo ha una particolare attenzione al design, una scheda tecnica da vero top di gamma e un prezzo piuttosto aggressivo: 599 euro. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su Honor 20 e Honor 20 Pro direttamente da Londra. Tuttavia, la presentazione della nuova gamma di smartphone Honor è arrivata in un momento particolarmente difficile per la società cinese, viste le recenti tensioni con gli Stati Uniti d'America.

Questo sta causando diversi problemi al dispositivo, visto che, stando a diverse fonti internazionali, Honor 20 Pro non avrebbe ancora la certificazione Google. Insomma, non ci sono ancora informazioni ufficiali precise in merito alla data di lancio in Italia dello smartphone, sarà interessante capire come si evolverà la situazione. Non ci resta che incrociare le dita e attendere con fiducia Honor 20 Pro!