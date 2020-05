I migliori smartphone Android top di gamma a Maggio 2020

Siamo ormai quasi a metà anno (giugno si avvicina) ed è giunta l'ora di tirare le somme in merito agli smartphone Android top di gamma più meritevoli a maggio 2020. Le ultime settimane hanno portato sul mercato diversi dispositivi interessanti, da Realme X50 Pro 5G a RedMagic 5G, passando per OPPO Find X2 Neo. Insomma, anche questo mese gli appassionati non possono di certo lamentarsi, dato che ci sono delle uscite e degli annunci molto intriganti. Andiamo dunque ad analizzare la situazione, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



OnePlus 8 Pro

All-in. Questo è quello che ha fatto OnePlus quest'anno con il suo top di gamma OnePlus 8 Pro. L'azienda cinese ha implementato praticamente tutto ciò che era possibile sul suo dispositivo, dalla certificazione IP68 (attesa da anni da una certa tipologia di utenti) al refresh rate di 120 Hz, passando per tutti gli ultimi standard del mercato (5G, RAM LPDDR5, Wi-Fi 6, NFC e USB Type-C 3.1). Da non dimenticare anche la ricarica cablata e wireless a 30W, che è sicuramente una tecnologia molto interessante. In parole povere, OnePlus non si è fatta mancare quasi nulla, tranne il jack audio, ma quello è ormai sparito da un po'. I principali punti di forza dello smartphone solo le ottime prestazioni, l'eccezionale schermo, il comparto fotografico che non delude le aspettative e il completo reparto software.



OnePlus 8 Pro non è però perfetto: pecca infatti lato autonomia (non è male, ma non siamo ai livelli di altri top di gamma) e la memoria interna non è espandibile. Tuttavia l'aspetto che ha attirato più critiche è il prezzo, che è salito rispetto alle "vecchie" iterazioni, arrivando fino agli 889,90 euro richiesti oggi su Amazon Italia (8/128GB). Nel caso vogliate scendere un po' con il prezzo, vi ricordiamo che esiste anche il modello base della nuova gamma, come potete vedere nella nostra recensione di OnePlus 8 (il prezzo di partenza in questo caso è di 650 euro tramite rivenditori nella variante da 8/128GB, ma ci sono diverse rinunce da fare).



Samsung Galaxy S20 Ultra

Se c'è una gamma che non ha di certo bisogno di presentazioni in Italia, quella è sicuramente Galaxy S20. Nel nostro Paese il brand è molto conosciuto e spesso raggiunge ottimi risultati in termini di vendite. Ebbene, S20 Ultra è lo smartphone più ambizioso dell'azienda sudcoreana. Si tratta di quel dispositivo che non vuole proprio scendere a compromessi, inserendo tutto il possibile. Non possiamo, dunque, non citare l'eccezionale display con refresh rate di 120 Hz, l'ottimo comparto fotografico (tralasciando l'ormai famosa questione della resa notturna) e nell'ottima esperienza software garantita dalla personalizzazione OneUI. Inoltre, non è da sottovalutare il completo reparto connettività (non mancano Wi-Fi 6 e 5G). Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Galaxy S20 Ultra.



La batteria è da ben 5000 mAh, ma non fatevi "ingannare" troppo: è buona, ma ci aspettavamo di più da questa capienza. Un'altra pecca riguarda i sensori di sblocco, dato che ogni tanto perdono qualche rilevazione. Pur non essendo perfetto (d'altronde, quale smartphone lo è), Galaxy S20 Ultra rimane comunque una soluzione molto valida, una delle migliori presenti sul mercato. Un vecchio detto dice che "la qualità si paga" e questo vale anche in campo smartphone: il prezzo è pari a 1199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/128GB).



OPPO Find X2 Pro

OPPO quest'anno sta facendo un lavoro impeccabile. Sicuramente alcune persone non riescono ad associare l'azienda a brand più blasonati, ma gli appassionati si stanno innamorando degli ultimi smartphone arrivati sul mercato. Il dispositivo più ambizioso è Find X2 Pro, un top di gamma che è stato elogiato sin da subito dalla critica, grazie anche all'eccezionale schermo con refresh rate di 120 Hz e alla ColorOS 7.1, personalizzazione software che finalmente riesce a rendere il design molto più gradevole anche per il pubblico nostrano. Si tratta di un dispositivo molto concreto, che trova i suoi punti di forza nelle prestazioni, nella solidità costruttiva, nel buon comparto fotografico, nell'autonomia e nel completo reparto connettività (USB Type-C 3.1, NFC, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1 sono presenti).



Le uniche sbavature sono a livello video e per quanto riguarda l'assenza del Dual SIM (nemmeno eSIM) e della ricarica wireless. Per il resto, manca il jack audio, ma questa ormai non è quasi più considerabile una pecca. Se vi interessa il dispositivo, vi consigliamo caldamente di approfondire tramite la nostra recensione di OPPO Find X2 Pro. In ogni caso, stiamo sicuramente parlando di una soluzione molto interessante. Chi saprà andare oltre al nome del brand, troverà un dispositivo molto solido. Lo smartphone viene venduto in Italia a un prezzo di 1199 euro su Amazon Italia (12/512GB). L'effettiva disponibilità è prevista a partire dal 3 giugno 2020.



Google Pixel 4 XL

Passano i mesi, ma Google Pixel 4 XL continua a rimanere nei nostri cuori. Sarà l'ottima "Pixel Experience", sarà il programma di continui aggiornamenti, sarà la "febbre da Android 11" (attualmente in fase di test), ma questo smartphone non riusciamo proprio a toglierlo dalla classifica. D'altronde, Pixel 4 XL è l'incarnazione di un modo diverso di intendere gli smartphone: la stessa visione della compianta serie Nexus, che gli appassionati ricordano molto bene. Le parole chiave sono innovazione e supporto software. Pixel 4 XL ha innovato tramite funzionalità come l'astrofotografia, il Motion Sense, il Live Caption e la trascrizione istantanea da audio a testo. Si tratta di possibilità che possono rappresentare una potenziale rivoluzione. Certo, non sono indispensabili, ma la fascia top di gamma è proprio quella in cui è importante sperimentare e Google sta tirando fuori dal cilindro una tecnologia funzionante dopo l'altra. Un top di gamma con due fotocamere posteriori e 64/128GB di memoria interna lo può fare solo Google, sfruttando le "magie" del codice e del cloud per arrivare addirittura a superare buona parte della concorrenza.

Questo senza contare che è l'azienda californiana a decidere il futuro di Android e ovviamente i suoi dispositivi avranno sempre la priorità, come stiamo vedendo con le prime release preliminari di Android 11 e con l'annuncio del supporto che andrà avanti almeno fino a ottobre 2022 per questo dispositivo. Pensate che l'azienda californiana sta portando Android 11 sui Pixel 2, dispositivi lanciati nel 2017. Insomma, in campo Android è difficile trovare una soluzione simile. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Google Pixel 4 XL.



Detto questo, lo smartphone dà il meglio di sé nel buon comparto software, nell'ottima qualità costruttiva, nelle prestazioni, nello schermo con refresh rate di 90 Hz e nell'eccezionale comparto fotografico.

La soluzione di Google pecca della mancanza del jack audio, di una memoria interna non espandibile e di un'autonomia solamente nella media. Tuttavia, si tratta sicuramente di uno smartphone molto interessante. C'è anche chi critica il fatto che per avere il Dual SIM bisogna passare per una eSIM, ma in realtà qui entriamo in un campo divisivo: per alcuni è un pregio, per altri una pecca. È proprio così che si contestualizza Pixel 4 XL: è uno smartphone che o lo si ama o lo si odia.

Chiudendo l'analisi, il reparto connettività è completo: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, USB Type-C 3.1, ricarica wireless e NFC sono al loro posto. Pixel 4 XL viene attualmente venduto a un prezzo di 739 euro sul Google Store (6/64GB). Su Amazon Italia si trova a 640 euro tramite rivenditori.



Menzioni speciali: Xiaomi Mi 10 Pro, Realme X5 Pro 5G, OPPO Find X2 Neo, Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy Note 10+

Lo ammettiamo: questo mese siamo stati un po' indecisi. Il mondo degli smartphone top di gamma sta rispondendo splendidamente al pessimo periodo legato all'emergenza Coronavirus, piazzando un colpo da novanta dopo l'altro. Ci sembrava quindi un peccato lasciare da parte alcuni dispositivi molto interessanti che possono risultare particolarmente interessanti per una certa tipologia di pubblico. Ad esempio, vale la pena citare Xiaomi Mi 10 Pro, smartphone arrivato in Italia a inizio aprile 2020 che dispone di una componentistica interna di elevata caratura. Il suo prezzo è pari a 970 euro su Amazon Italia (8/256GB). Se siete interessati al dispositivo, vi consigliamo caldamente di consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Pro.



Uno smartphone che vi abbiamo già raccontato nel dettaglio è OPPO Find X2 Neo, una soluzione che va a piazzarsi a metà tra il Find X2 Lite e il Find X2 Pro. Si tratta di uno smartphone che potrebbe risultare il giusto compromesso per molti, come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Find X2 Neo. Il dispositivo viene venduto a un prezzo di 699 euro su Amazon Italia (12/256GB). L'effettiva disponibilità è a partire dal 3 giugno 2020.



Un altro dispositivo molto interessante è Realme X5 Pro 5G. Si tratta di uno smartphone dalla scheda tecnica molto completa che sta convincendo la critica mondiale. Lo stiamo provando approfonditamente in questi giorni e le nostre prime impressioni sono ottime, anche a fronte del prezzo di vendita di 599,90 euro sul sito ufficiale (8/128GB). Ne parleremo più approfonditamente nella recensione, quindi rimanete sintonizzati su queste pagine.



Per il resto, vi ricordiamo che è arrivato anche Huawei P40 Pro (qui trovate la nostra recensione). È un dispositivo che convince sotto molteplici punti di vista, dall'autonomia al comparto fotografico, passando per l'hardware. Purtroppo mancano i servizi Google, aspetto che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. Il prezzo è fissato a 1049 euro su Amazon Italia (8/256GB). Se siete interessati a questo smartphone, vi consigliamo di consultare anche la nostra guida agli HMS, dove abbiamo spiegato come utilizzare al meglio questi dispositivi. Inoltre, potrebbe interessarvi anche il nostro approfondimento su Huawei Petal Search. Non possiamo poi non citare Samsung Galaxy Note 10+, un top di gamma molto valido ancora oggi. In redazione abbiamo persino qualcuno che non riesce proprio a farne a meno.



Smartphone pieghevoli

Da un po' di mesi, il mercato Android di fascia alta ospita anche le soluzioni pieghevoli. Infatti, ci sono diversi dispositivi che sono arrivati in Italia. Pur trattandosi di una nicchia ancora ristretta (i prezzi non sono dei più accessibili), in realtà è una componente di fondamentale importanza, della quale vale la pena discutere. Tra gli ultimi arrivati, troviamo Huawei Mate Xs, smartphone che viene venduto a 2399,90 euro su Amazon Italia (8/512GB). È un dispositivo che si rivolge a utenti esigenti che sanno anche come utilizzare bene Android, dato che manca dei servizi Google. Tuttavia, è un dispositivo che punta palesemente a chi ha ben pochi problemi monetari e apprezza l'innovazione tecnologica. Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Huawei Mate Xs.



Da non sottovalutare neppure le soluzioni di Samsung, a partire da Galaxy Fold, che viene venduto a 1875 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (12/512GB). Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra prova di Galaxy Fold. C'è poi Samsung Galaxy Z Flip, pieghevole disponibile da inizio 2020 che ha un prezzo di 1520 euro sul sito ufficiale (8/256GB). In questo caso, potete trovare tutte le informazioni che cercate nell'articolo dedicato al nostro primo contatto con Galaxy Z Flip.



Impossibile dimenticarsi poi di Motorola RAZR, che è arrivato in Italia a un prezzo di 1599,90 euro tramite TIM (6/128GB). È un dispositivo che in realtà non ha convinto molto critica e pubblico, soprattutto per via di un'autonomia non ottimale e di un hardware che non riesce a competere con altre soluzioni. Inoltre, il dispositivo può essere utilizzato solo tramite eSIM (quindi niente SIM fisiche). Per maggiori dettagli, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra prova di Motorola RAZR.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S20 Plus

Lo dicevamo in precedenza: il brand Samsung in Italia ha bisogno di ben poche presentazioni. A riprova di questo, lo smartphone top di gamma più venduto a maggio 2020 secondo la classifica dei Bestseller di Amazon Italia è Samsung Galaxy S20 Plus.

Si tratta di un dispositivo che trova i suoi punti di forza nell'ottima solidità costruttiva, nel buon comparto fotografico, nel display che non delude le aspettative, nel comparto software e nel reparto connettività (che include NFC, USB Type-C 3.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0). Le uniche vere pecche sono l'autonomia non esattamente delle migliori, qualche sbavatura a livello di sensori di sblocco e un prezzo che ha attirato un po' di "critiche". Tuttavia, come nel caso di Galaxy S20 Ultra, "la qualità si paga" e infatti sembra che gli italiani non si stiano tirando indietro dinanzi al costo di 869,90 euro richiesto dai rivenditori su Amazon Italia (8/128GB).



Prossimi arrivi: Red Magic 5G, LG Velvet, Motorola Edge+, LG V60 ThinQ 5G e Huawei P30 Pro New Edition

Dopo avervi illustrato le migliori soluzioni che abbiamo già provato o che stiamo provando, è arrivata l'ora di parlare di ciò che ci aspetterà in futuro. Innanzitutto, a breve avremo modo di parlarvi di Red Magic 5G, smartphone da gaming annunciato da poco che è anche il dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 865 più "economico" del mercato, visto che costa 579 euro sul sito ufficiale (8/128GB). Insomma, è un dispositivo già uscito, ma non abbiamo ancora avuto modo di testarlo a dovere, quindi per il momento non ci sbilanciamo. Andando oltre, un altro dispositivo da tenere in considerazione è LG Velvet, che arriverà in Italia a partire da maggio 2020. Si vocifera di un prezzo di partenza vicino ai 700 euro e del supporto all'accessorio Dual Screen. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra notizia di annuncio.



Oltre a questo, non è da sottovalutare il reveal di Motorola Moto Edge+, smartphone top di gamma che viene venduto a 1049 euro su Amazon Italia (12/256GB). Non abbiamo avuto modo di provarlo per il momento, quindi anche qui non ci sbilanciamo. Lo stesso vale per LG V60 ThinQ 5G, che in Italia costa 999,90 euro (accessorio Dual Screen incluso per il primo periodo promozionale). Lo smartphone dovrebbe arrivare a giugno: per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla notizia di annuncio. Passando invece agli smartphone che devono ancora essere svelati per il nostro mercato, troviamo Huawei P30 Pro New Edition, che in Germania viene venduto a 749 euro. È essenzialmente una versione con memoria interna raddoppiata dell'originale P30 Pro e servizi Google. Chissà se l'azienda cinese deciderà di portarla in Italia.