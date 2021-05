I migliori smartphone Android top di gamma a Maggio 2021

Ci apprestiamo a raggiungere la metà di questo 2021, dato che giugno è ormai dietro l'angolo. In attesa dell'arrivo dell'estate, è giunto il momento di tirare le somme in merito a quanto accaduto nel corso delle ultime settimane nella fascia alta del mercato degli smartphone Android. Le novità non mancano, visto il lancio di dispositivi del calibro di Xiaomi Mi 11 Ultra. Prima di partire con l'analisi dei modelli più validi, ricordiamo semplicemente che i prezzi presi in esame sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



Xiaomi Mi 11 Ultra

Tra le novità più rilevanti dell'ultimo periodo c'è sicuramente Xiaomi Mi 11 Ultra. Dopo averci lasciato "a bocca asciutta" con Mi 10 Ultra, che non è mai arrivato ufficialmente da noi, il noto brand ha deciso di portare in Italia la sua "punta di diamante". La principale caratteristica è sicuramente rappresentata dal display secondario presente sul retro, che consente di tenere d'occhio notifiche e altro. Pur risultando un po' limitato, questo elemento distingue sicuramente lo smartphone dagli altri presenti sul mercato e garantisce una sensazione "Premium". A questo si aggiungono delle ottime prestazioni, un buon schermo con refresh rate di 120 Hz e risoluzione WQHD+, un eccellente reparto fotografico, una ricarica rapida sia wireless che cablata a 67W e un comparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6E. Interessante anche la funzionalità che consente di misurare la frequenza cardiaca tramite il sensore di impronte digitali in-display. Se volete approfondire come si deve il prodotto, potete farlo consultando la nostra recensione di Xiaomi Mi 11 Ultra. In ogni caso, tra gli aspetti che fanno storcere un po' il naso troviamo l'impossibilità di espandere la memoria interna e peso e dimensioni non esattamente ridotti. Lo "scoglio" maggiore probabilmente per molti sarà il prezzo: 1199,90 euro sul portale ufficiale (12/256GB, il prezzo consigliato in genere sarebbe di 1399,90 euro). In ogni caso, Mi 11 Ultra rappresenta sicuramente una delle migliori soluzioni presenti sul mercato.



Lenovo Legion Phone Duel 2

Se siete soliti giocare spesso su mobile, uno smartphone che potrebbe interessarvi approfondire è Lenovo Legion Phone Duel 2. Si tratta di un dispositivo improntato in tutto e per tutto sul gaming, vista la presenza di parecchie funzionalità peculiari relative proprio a questo tipo di utilizzo. Per intenderci, non mancano un sistema Octa-Trigger, una doppia ricarica che arriva fino a 90W, un sensore fotografico pop-up laterale, una funzionalità di vibrazione semi-real Dual HaptiX e un avanzato sistema di raffreddamento con tanto di ventole illuminate. Per ulteriori dettagli, consigliamo di consultare la nostra recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2, nonché la pagina dedicata al prodotto, in cui sono presenti ulteriori approfondimenti. Per il resto, il dispositivo offre una buona autonomia, un display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un comparto connettività che comprende 5G e Wi-Fi 6, delle ottime performance e un reparto audio niente male. Peccatto solamente per un software non esattamente dei più curati, per l'assenza della ricarica wireless, per un comparto fotografico non dei migliori e per peso e dimensioni non dei più contenuti. In ogni caso, a fronte di un prezzo di 999 euro con accessorio charging dock incluso sul portale ufficiale (16/512GB), può trattarsi di una buona scelta.



OnePlus 9 Pro

Uno dei dispositivi che più ha diviso l'utenza è OnePlus 9 Pro. Quest'ultimo punta infatti su caratteristiche come una ricarica wireless a 50W, la collaborazione con Hasselblad per il reparto fotografico e lo schermo LTPO con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tecnologia Hyper Touch e risoluzione QHD+. Si tratta dunque di un dispositivo che cerca per certi versi di innovare il mercato, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus 9 Pro. Il dispositivo dispone anche di ottime prestazioni, garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 888, nonché di un reparto connettività che include 5G e Wi-Fi 6 e di una ricarica via cavo a 65W. Fanno invece un po' storcere il naso l'impossibilità di espandere la memoria interna, l'assenza del jack audio per le cuffie, un'autonomia non da battery phone e alcune pecche in termini fotografici. OnePlus 9 Pro è comunque un top di gamma interessante, anche a fronte di un prezzo di 919 euro sul portale ufficiale (8/128GB).



ASUS ROG Phone 5

Uno degli smartphone da gaming più validi presenti sul mercato è ASUS ROG Phone 5. Oltre alle prestazioni al top, non mancano un reparto connettività che dispone di 5G e Wi-Fi 6E e un display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Ci sono poi miriadi di funzionalità dedicate ai videogiochi, che potete approfondire nella nostra recensione del ROG Phone 5. Inoltre, se state valutando l'acquisto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alle differenze rispetto al ROG Phone 3. Peccato solamente per un reparto fotografico non dei migliori, nonostante in realtà l'utente medio potrebbe anche "accontentarsi". Fa poi storcere il naso l'assenza della ricarica wireless e l'impossibilità di espandere la memoria interna. Ricordiamo che esistono vari modelli di ROG Phone 5, che potreste voler approfondire anche per via della presenza di "chicche" come un display OLED posteriore (nelle varianti più costose). Il prezzo di partenza è fissato a 799 euro sul portale ufficiale (8/128GB).



Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è uno smartphone che non solo rispetta le alte aspettative della gamma, ma che punta anche oltre introducendo il supporto alla S Pen, ovvero la principale caratteristica peculiare della gamma Note. Insomma, quest'anno rappresenta un cambiamento importante per il brand. Galaxy S21 Ultra 5G è tuttavia un dispositivo interessante a tutto tondo, considerando la presenza di buone prestazioni, ottimo display con refresh rate di 120 Hz, comparto connettività completo di 5G e Wi-Fi 6, reparto software curato e comparto fotografico niente male. Il prezzo è di 1185,99 euro su Amazon Italia (12/128GB) e si tratta sicuramente di un dispositivo che non ha bisogno di troppe presentazioni. Non si tratta tuttavia di uno smartphone perfetto: in confezione non c'è il caricabatterie, la velocità di ricarica non è delle più elevate, non si può espandere la memoria interna e l'autonomia non è propriamente al top del mercato. Per analizzare come si deve il modello, potete consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.



Scelta del mercato: non assegnata

Facendo riferimento alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon, in nessuna delle prime 100 posizioni c'è uno smartphone Android dal prezzo superiore ai 500 euro. Continua dunque il periodo in cui le scelte degli italiani puntano soprattutto, perlomeno per quel che riguarda il sistema operativo del robottino verde, su dispositivi di fascia inferiore.



Migliori smartphone Android top di gamma pieghevoli ed estendibili

Pieghevoli ed estendibili rappresentano due tipologie interessanti di smartphone top di gamma. Le ultime novità del mercato sono rappresentate dall'annuncio di Xiaomi Mi MIX Fold, che secondo i rumor potrebbe arrivare in Europa a 1999 euro, nonché dal reveal di Huawei Mate X2 (che sta attirando particolarmente l'attenzione anche per via della questione HarmonyOS). In ogni caso, se volete dare un'occhiata più approfondita a questo tipo di dispositivi, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold 2, così come alla prova dell'estendibile OPPO X 2021. Non si possono poi non citare dispositivi come Samsung Galaxy Z Flip e Motorola RAZR 5G. Per quel che concerne, invece, le prossime uscite, negli ultimi giorni si è vociferato molto in merito a un possibile annuncio ad agosto 2021 di Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Potrebbe inoltre interessarvi dare un'occhiata ai concept relativi agli schermi pieghevoli ed estendibili recentemente mostrati da Samsung.



Novità generali: da ASUS ZenFone 8 a Google Pixel 6

Il mercato degli smartphone Android è sempre al centro di parecchie novità e questo periodo non fa eccezione. Andando dunque oltre ai nostri consigli, è giusto citare altri prodotti che potrebbero interessarvi. In questo contesto, potreste voler approfondire OPPO Find X3 Pro (qui la recensione), RedMagic 6 (qui l'analisi), Xiaomi Mi 11i, Motorola Moto G100 (qui la recensione), ZTE Axon 30 Ultra (qui maggiori dettagli), TCL 20 Pro 5G (qui ulteriori informazioni), OnePlus 9 (modello base del già citato OnePlus 9 Pro), OPPO Find X3 Neo (recensione già online), Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III (qui ulteriori informazioni), Samsung Galaxy S20 FE 4G (Snapdragon 865), vivo X60 Pro (qui tutti i dettagli), ASUS ZenFone 8, ASUS ZenFone 8 Flip (qui maggiori informazioni) e Sharp AQUOS R6 (qui ulteriori dettagli).

Guardando invece al futuro, i modelli su cui si sta vociferando di più sono Huawei P50, Samsung Galaxy S21 FE, Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e OPPO Reno 6 Pro+.