I migliori smartphone Android top di gamma, Settembre 2019

L'estate è ormai finita e da oggi 22 settembre si entra nella stagione autunnale. La nostra classifica legata ai migliori smartphone Android questa settimana prende in considerazione i dispositivi top di gamma, ovvero il massimo che il mercato può attualmente offrire. Siamo nel periodo più roseo per quanto riguarda le uscite e infatti Samsung, ASUS e Huawei hanno sganciato le loro "bombe", ovvero Galaxy Note 10+, ASUS ROG Phone II e Huawei Mate 30 Pro, durante le ultime settimane.

Non è mancato neppure l'annuncio del design di OnePlus 7T (la nuova gamma di smartphone sarà svelata interamente il 10 ottobre in Europa). Insomma, le novità di cui parlare non mancano di certo. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali sono gli smartphone Android degni di nota in fasci alta. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Samsung Galaxy Note 10+

Arrivato in Italia a fine agosto, Samsung Galaxy Note 10+ si è rivelato un ottimo smartphone e ha accolto sin da subito i pareri favorevoli della critica. I suoi punti di forza sono sicuramente da ricercarsi nell'ottimo display, nel comparto fotografico, nell'autonomia sopra la media e nella qualità costruttiva, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10+.

Uno smartphone completo e versatile, definito da molti come uno dei migliori dispositivi Android disponibili in commercio. Peccato solamente per un prezzo piuttosto elevato, per la mancanza del Dual SIM e del jack audio per le cuffie. Per il resto tutto è al suo posto, dall'NFC al Bluetooth 5.0 passando per il 4G LTE, per la porta USB Type-C 3.1 e per il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Probabilmente Galaxy Note 10+ non è per tutti, ma coloro che vogliono puntare veramente al top sanno dove rivolgere lo sguardo. Lo smartphone viene attualmente venduto a un prezzo di 1025 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 12/256GB).



ASUS ROG Phone II

Approdato nel nostro Paese lo scorso 4 settembre 2019, ASUS ROG Phone II è uno smartphone molto diverso dagli altri presenti in questa lista. La soluzione proposta dalla società taiwanese punta molto sul gaming e implementa delle soluzioni che difficilmente si trovano in altri prodotti. ASUS ha migliorato praticamente tutti gli aspetti più "criticati" della precedente iterazione e ha "tirato fuori dal cilindro" uno smartphone che si piazza direttamente sul trono dei dispositivi da gaming, come potete leggere nella nostra recensione di ROG Phone 2.

I lati positivi sono molti, dalle prestazioni superiori alla media alle varie soluzioni lato gaming (come gli Air Trigger) passando per l'ottima autonomia (addirittura 6000 mAh) e per il refresh rate di 120 Hz dello schermo. Si tratta quindi di uno smartphone che può in realtà risultare interessante anche per coloro che non puntano solamente al gaming. Le uniche pecche sono da ricercarsi nella mancanza dell'impermeabilità, della ricarica wireless e nella memoria non espandibile. Nulla da dire sulla connettività: porta USB Type-C 3.1, NFC, jack audio per le cuffie, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad. ASUS ROG Phone II viene attualmente venduto a un prezzo di 899 euro sul sito ufficiale di ASUS (Elite Edition, 12/512GB).



Sony Xperia 1

Un altro smartphone arrivato da pochi mesi in Italia è Sony Xperia 1, dispositivo che ha convinto buona parte della critica, pur avendo una caratteristica che spesso divide: il pannello con il formato cinematografico 21:9. Il telefono stupisce proprio grazie a un display con una qualità visiva fuori scala, a un ottimo design e a delle prestazioni di alto livello. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Sony Xperia 1. Le connettività includono il supporto al 4G+, l'NFC e una porta USB Type-C. Presente anche la certificazione IP68.

Xperia 1 dispone anche di una buona ergonomia, anche se il form factor potrebbe non piacere a tutti. Peccato solamente per l'assenza del jack per le cuffie e per un'autonomia forse non al top. Sony Xperia 1 è attualmente venduto a un prezzo di circa 780 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 6/128GB).



OPPO Reno 10x Zoom

OPPO Reno 10x Zoom è uno degli "smartphone sorpresa" dell'anno. Annunciato senza troppe pretese da parte dell'utenza, il dispositivo è riuscito a entrare rapidamente nel cuore degli appassionati. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di OPPO Reno 10x Zoom.

Lo smartphone dispone di ottime prestazioni, di un buono schermo, di un comparto fotografico d'eccezione e di un'autonomia granitica. Peccato solamente per il peso non proprio "piuma" e per la mancanza del jack audio per le cuffie, della ricarica wireless e dell'impermeabilità. Ci sono invece la porta USB Type-C e l'NFC. Lo smartphone viene attualmente venduto a un prezzo consigliato di 799 euro nei maggiori negozi di elettronica.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy S10/S10+

Nonostante il recente arrivo di Galaxy Note 10+, la gamma Galaxy S10 continua a piazzarsi al top in questa fascia di prezzo nella classifica degli smartphone bestseller su Amazon Italia. In particolare, in lista compaiono sia la variante base che quella Plus dello smartphone. Samsung Galaxy Note 10+ è un dispositivo solido in tutte le sue componenti, dal display fino alle prestazioni, passando per il lato software. In molti pensano sia uno degli smartphone più convincenti della società californiana degli ultimi anni, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy S10+.

Interessante anche notare come tra le novità più importanti ci sia il software, visto che la One UI ha portato un'esperienza completamente nuova rispetto alle vecchie generazioni e ha permesso anche di migliorare la fluidità del sistema. Sappiamo che il software di Samsung non è mai andato giù ad alcuni utenti, ma d'altronde è questione di gusti. Quel che è certo è che le aggiunte implementate dall'azienda sudcoreana sono innumerevoli e tra queste troviamo anche l'interessante modalità desktop DeX.

Sul fronte connettività sono presenti il jack audio per le cuffie, la ricarica wireless, la porta USB Type-C e l'NFC. Peccato solamente per un'autonomia non al livello della concorrenza e per qualche altra piccola sbavatura. Samsung Galaxy S10+ viene attualmente venduto a un prezzo di 755 euro su Amazon Italia (versione 8/128GB). La variante base dello smartphone si trova invece a circa 650 euro.



Prossimi arrivi: Huawei Mate 30 Pro/OnePlus 7T

Per quanto riguarda i prossimi arrivi, Huawei questa settimana ha presentato la nuova gamma di smartphone Mate 30. In Italia arriverà solamente Mate 30 Pro, nelle varianti 5G e 4G (entrambe da 8/256GB). La prima costerà 1199 euro, mentre la seconda verrà venduta a 1099 euro. Da tenere in considerazione il fatto che lo smartphone approderà in Italia senza le applicazioni di Google, quindi non sarà presente il Play Store (al suo posto ci sarà AppGallery). Non è stata annunciata una data di lancio in Italia, ma si è semplicemente parlato di "entro fine anno". D'altronde, i rapporti con gli Stati Uniti d'America sono ancora in bilico e probabilmente l'azienda cinese non vuole rischiare troppo. Per quanto riguarda invece OnePlus 7T, Pete Lau ha già svelato il design definitivo dello smartphone, mentre per ulteriori informazioni dovremo attendere il 26 settembre 2019 (presentazione in India) e il 10 ottobre 2019 (presentazione in Europa).