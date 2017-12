Guida ai regali di Natale: i migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro

Negli ultimi anni le società cinesi hanno letteralmente ribaltato il mercato degli smartphone, con dispositivi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che stanno dando parecchie soddisfazioni a chi decide di puntare su questa tipologia di device. La fascia di prezzo più coinvolta dalla rivoluzione cinese di questi anni è sicuramente quella compresa tra i 200 e i 300 euro, dove possiamo trovare smartphone con caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Se si dispone di un budget limitato, dunque, la fascia in questione è quella da tenere sott'occhio. Ma bando alle ciance, andiamo a decretare i cinque dispositivi più meritevoli che potreste pensare di acquistare in questo Natale 2017 con un prezzo compreso tra i 200 e i 300 euro.



Honor 7X

Arrivato lo scorso mese in Italia, Honor 7X ci ha convinto praticamente sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone monta un display 18:9 da 5.93 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), una CPU Kirin 659 octa-core operante alla frequenza massima di 2.36 GHz (4 x Cortex-A53 2.36 GHz + 4 x Cortex-A53 1.7 Ghz), una GPU Mali-T830 MP2, 4GB di RAM , 64GB di memoria interna, una dual camera posteriore da 13MP+2MP, una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 3340 mAh. Non mancano anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, con il supporto a Bluetooth, 4G LTE e GPS. Peccato per la mancanza dell'NFC e per il Wi-Fi monobanda. Per quanto riguarda il sistema operativo, troviamo la EMUI 5.1 basata su Nougat. Honor 7X è venduto ad un prezzo di circa 270 euro su Amazon.it.



Huawei P10 Lite

Annunciato lo scorso febbraio assieme al "fratello maggiore", P10 Lite riprende il design dell'attuale top di gamma di Huawei ma si colloca nella fascia media del mercato per via delle sue caratteristiche tecniche "ridotte", ma comunque di tutto rispetto. Lo smartphone monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU quad-core HiSilicon Kirin 658 operante alla frequenza di 2.1 GHz (4 x Cortex-A53 2.1 Ghz + 4 x Cortex-A53 1.7 GHz), una GPU Mali-T830 MP2, 4GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Abbiamo poi una fotocamera posteriore da 12MP (con stabilizzatore digitale e flash dual LED), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con Emotion UI 5.1. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC e Bluetooth 4.1. Infine, è presente un sensore di impronte digitali. P10 Lite è attualmente venduto ad un prezzo di circa 230 euro su Amazon.it.



Lenovo Moto G5 Plus

Presentato all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo Moto G5 Plus ha sin da subito convinto critica e pubblico soprattutto grazie al suo ottimo comparto fotografico e per la sua "esperienza stock", che da sempre distingue la linea "Moto". Lo smartphone in questione monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza di 2.0 GHz, una GPU Adreno 506, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB tramite microSD). Troviamo poi una fotocamera posteriore da 12MP (con flash dual LED, doppio autofocus e apertura f/1.7), una fotocamera frontale da 5MP e una batteria da 3000 mAh con tecnologia TurboPower. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC e Bluetooth 4.2. Infine, è presente un sensore di impronte digitali. Lenovo Moto G5 Plus è attualmente venduto ad un prezzo di circa 225 euro su Amazon.it.



Honor 8

Honor 8 è dotato di un elegante corpo in vetro e vanta un design curato in ogni minimo dettaglio, accostato ad un comparto hardware decisamente interessante. Honor 8 monta infatti un display Full HD da 5,2 pollici, un processore octa-core HiSilicon Kirin 950, GPU ARM Mali-T880 MP4 e 4GB di RAM. La memoria interna è invece pari a 32 o 64GB, a seconda della versione acquistata. Spicca inoltre la doppia fotocamera posteriore del device, contraddistinta da due obiettivi da 12MP ciascuno, mentre la fotocamera anteriore è dotata di un unico sensore da 8MP. La batteria integrata ha una capacità di 3.000 mAh e garantisce il pieno supporto alla tecnologia di ricarica rapida sviluppata da Huawei. Il sistema operativo è infine basato su Android 6.0 Marshmallow, ma può essere facilmente aggiornato a Nougat, l'ultima versione del robottino verde. Honor 8 può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di circa 270 euro.



LG Q6

Arrivato in Italia lo scorso 18 agosto, LG Q6 aveva convinto critica e pubblico grazie all'ottimo display 18:9 e al comparto fotografico sopra la media. A livello di caratteristiche tecniche, LG Q6 monta un display FullVision borderless da 5.5 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), una CPU Qualcomm Snapdragon 435 operante alla frequenza di 1.4GHz, una GPU Adreno 505, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera frontale da 5MP e una batteria da 3000mAh. Il sistema operativo è Android 7.1.1 personalizzato con interfaccia LG UX 6.0. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC e Bluetooth 4.2. LG Q6 è acquistabile su Amazon.it al prezzo di circa 220 euro.