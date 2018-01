I migliori smartphone del 2017, dal Samsung Galaxy S8 al Mate 10 Pro

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il 2017 è stato l'anno degli smartphone borderless. Sul mercato ce ne sono ormai di ogni prezzo, dalla fascia bassissima, in cui dominano i brand cinesi, a quella più alta. La scelta è dunque ampia e variegata nei costi, meno nelle dimensioni, visto che la riduzione delle cornici ha portato sul mercato solo dispositivi dai 5.7" in su. Vedremo se nel corso del 2018 le aziende vorranno esplorare nuovi segmenti di mercato, nel frattempo però è giunto il momento di tirare le somme su quanto visto finora nella fascia alta, con la speranza che anche nei prossimi mesi le novità saranno importanti.

Samsung Galaxy S8/S8+

Nel campo Android, il Re assoluto di quest'anno in termini di vendite è stato certamente il Samsung Galaxy S8. Questo dispositivo, e la sua variante Plus, sono riusciti a catturare le attenzioni del pubblico grazie a un design eccezionale e a un comparto hardware di altissimo livello. Le linee sinuose di S8 sono a tutt'ora uniche, visto che la concorrenza ha preferito non puntare sui bordi curvi per i propri device, mentre processore e comparto fotografico sono sempre ai vertici della categoria. Tra i due modelli, probabilmente quello da preferire è quello base, visto che la variante Plus offre solo un display più grande, pregiudicando però la maneggevolezza, visto anche l'aspetc ratio 18.5:9, che allunga verticalmente la scocca.

Il resto rimane identico, motivo per cui meglio puntare diretti ad S8, passando magari al Note 8, altro ottimo terminale, se si desidera una diagonale maggiore e il supporto della S-Pen. S8, S8 Plus e Note 8 sono un trio di altissimo livello, che è riuscito a riportare in alto Samsung dopo un 2016 piuttosto difficoltoso. Vedremo cosa accadrà quest'anno, ma difficilmente i prossimi Galaxy S9 riusciranno a stupire più di quanto fatto dall'attuale generazione di smartphone.

Huawei Mate 10 Pro

Huawei ha compiuto quest'anno un piccolo miracolo con il Mate 10 Pro. Finora, qualcosa era sempre mancato alla casa cinese per poter puntare alla vetta, dettagli sia chiaro, ma sono proprio questi che differenziano un dispositivo top da un buon terminale. Questa volta con Mate 10 Pro però il bersaglio è stato centrato in pieno, grazie a un design semplice ma elegante, a un SoC proprietario, il Kirin 970, potente e tecnologicamente avanzato, ma soprattutto ad un'autonomia fuori parametro. Oltre due giorni di utilizzo su un top di gamma sono impossibili da avere oggi se non con il Mate, segno evidente che il lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti in questi anni da Huawei ha portato i suoi frutti, permettendo di inserire una batteria da ben 4000 mAh in un corpo spesso solo 7.9 mm. Il rivale S8 Plus, a fronte di uno spessore di 8 mm, include una batteria da "soli" 3500 mAh, segno che le soluzioni costruttive pensate da Huawei hanno fatto la differenza. Non solo autonomia però, perché dalla doppia fotocamera Leica al display AMOLED non manca davvero nulla al top di gamma di Huawei, ponendo le basi per un 2018 ancora più interessante per la casa cinese.

OnePlus 5T

La doppietta messa in campo da OnePlus in pochi mesi ha lasciato il segno. Già la quinta iterazione del flagship killer aveva stupito per prestazioni superiori a quelle di qualsiasi altro terminale Android, con una reattività al vertice della categoria, ma con il successore 5T la casa asiatica ha aggiunto quello che mancava per allinearsi alla concorrenza, ovvero un display borderless 18:9. A livello complessivo, paragonando qualità costruttiva, materiali utilizzati e fotocamera agli altri top di gamma, OnePlus 5T rimane ancora un gradino sotto, a fronte però di un prezzo di listino inferiore a quello di tutti gli altri concorrenti. Ma la forza di OnePlus è tutta nel suo potente hardware e nella sua ottimizzazione, che permette di avere la più veloce esperienza d'uso Android oggi disponibile. Impossibile avere di meglio sotto questo aspetto, nemmeno i top di gamma più costosi riescono a raggiungere la rapidità di OnePlus 5T, per un prodotto indirizzato forse ai più smanettoni rispetto al pubblico di massa.

iPhone 8 Plus

Apple lo scorso anno ha lanciato un trittico piuttosto particolare, almeno per i suoi standard. Saltando completamente le varianti 7s, Cupertino ha portato sul mercato iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Di questi, il prodotto meno interessante rimane certamente iPhone 8, troppo simile al precedente modello e senza la spinta data dall'ottima dual cam di iPhone 8 Plus. Ma perché scegliere questo modello invece di iPhone X come prodotto dell'anno Apple? Semplicemente perché iPhone X è e rimane un device sperimentale, lanciato con l'intento di mostrare quello che vedremo nel corso del 2018 ma con un rodaggio non ancora completato. Il supporto delle app per lo schermo borderless sta arrivando ma non tutte sono ancora in grado di gestirlo al meglio, mentre il Face ID, pur rappresentando un'innovazione importante, deve essere ancora ottimizzato a dovere prima di raggiungere la velocità di accesso del Touch ID.

In questo contesto, iPhone 8 Plus offre una potentissima (la più potente sul mercato) piattaforma hardware, grazie al chip A11 Bionic, comune a tutti i modelli, una dual cam di alto livello e un'autonomia ottima. Una sicurezza insomma, un'alternativa e non una variante inferiore ad iPhone X. Il prossimo anno tutta la gamma sarà quasi certamente aggiornata con Face ID e display borderless, per cui questa potrebbe essere l'ultima, ottima, occasione per chi del Touch ID non vuole proprio fare a meno.