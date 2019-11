I migliori smartphone per fascia di prezzo da acquistare al Black Friday

Siamo arrivati in quel periodo dell'anno dove gli sconti sugli smartphone si sprecano, tra Black Friday e Cyber Monday. Quest'anno c'è un particolare fermento da questo punto di vista, dato che la maggior parte delle catene di elettronica e dei negozi online hanno già iniziato a mettere in campo delle promozioni particolarmente valide.

Insomma, sembra essere il momento giusto per cambiare il proprio dispositivo mobile. Andiamo, dunque, a vedere quali smartphone tenere in considerazione in questi giorni di offerte.

Migliori smartphone sopra i 500 euro in sconto - top di gamma

Tra gli smartphone top di gamma da tenere in considerazione in questo Black Friday ci sono sicuramente Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Infatti, la società di Mountain View ha già annunciato che a partire dalla giornata di giovedì 28 novembre 2019 si potrà portare a casa questi due smartphone con uno sconto di 50 euro.

In parole povere, Pixel 4 dovrebbe costare 709 euro, mentre Pixel 4 XL dovrebbe arrivare a 849 euro con sconto applicato. Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Google.



Non mancheranno di certo anche gli sconti relativi alla gamma di smartphone iPhone 11. Per farvi un esempio concreto, da Unieuro in questi giorni la variante base del dispositivo Apple costa 759 euro. Durante il Black Friday molto probabilmente ci sarà modo di vedere delle offerte relative anche ad iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone XR, quindi vi consigliamo di tenerli d'occhio se siete interessati a questi smartphone.



Per quanto riguarda Samsung, invece, i modelli da monitorare con attenzione sono soprattutto Galaxy Note 10+ e Galaxy S10+. Il primo si trova scontato a circa 900 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, mentre il secondo è scontato a 706 euro su Amazon Italia. Un'altra promozione molto interessante è quella legata a OnePlus 7T Pro, visto che lo smartphone costa 729 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Sony Xperia 1 si può invece portare a casa a un prezzo di 675 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Un altro smartphone da tenere in considerazione è ASUS ROG Phone 2, visto che probabilmente sarà al centro di qualche sconto interessante nei prossimi giorni. Per un parere più approfondito sugli smartphone citati, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai migliori smartphone Android top di gamma.

Migliori smartphone tra i 300 e i 500 euro in offerta

Passando alla fascia di prezzo inferiore, Google ha già annunciato che anche Pixel 3a e Pixel 3a XL verranno scontati di 50 euro a partire dalla giornata del 28 novembre 2019. I prezzi in offerta dovrebbero quindi essere di 349 euro per Pixel 3a e 429 euro per Pixel 3a XL. Da tenere in seria considerazione il recente Realme X2 Pro, che sul sito ufficiale viene venduto a 399 euro. Vi consigliamo tuttavia di attendere da questo punto di vista, visto che l'azienda cinese ha annunciato tramite la sua pagina ufficiale Instagram che per il Black Friday arriveranno sconti fino al 50%. Non sappiamo se questo modello sarà coinvolto, ma visto che compare nell'immagine promozionale sembrano esserci buone probabilità.



Altri smartphone da tenere in considerazione durante gli sconti sono OPPO Reno2, Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi Note 10 e Honor 20, dato che diverse catene di elettronica e rivenditori vari sembrano avere in programma sconti importanti su questi dispositivi.

Molto interessante sin da ora invece Xiaomi Mi 9T Pro, che viene venduto a un prezzo di 346 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Quest'ultimo rientra tra gli smartphone più venduti nel nostro Paese e quindi sicuramente può essere una buona occasione. Per saperne di più in merito a questi dispositivi, vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro.



Migliori smartphone tra i 200 e i 300 euro in promozione

Nella fascia tra i 200 e i 300 euro, Realme X2 è sicuramente da tenere sotto controllo. Lo smartphone è attualmente venduto a un prezzo di 299 euro su Amazon Italia, ma come abbiamo detto in precedenza l'azienda cinese sembra avere in previsione degli interessanti sconti e questo modello potrebbe essere incluso.



Samsung Galaxy A50 è già in sconto a 250 euro su Amazon Italia tramite rivenditori e quindi potrebbe risultare interessante già da ora. Xiaomi Mi 9 Lite, smartphone che in Italia viene venduto a un prezzo ufficiale di circa 400 euro, è sceso di prezzo molto rapidamente online, tanto che in questi giorni si trova già a circa 225 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Sicuramente da tenere in considerazione. Forse ancora più interessante il fatto che Redmi Note 8 Pro si trovi a circa 217 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, un buon affare.



Un altro dispositivo molto interessante in questa fascia di prezzo è Xiaomi Mi 9T, che si trova scontato a circa 290 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Per ulteriori informazioni sui dispositivi citati, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro.



Migliori smartphone scontati sotto i 200 euro

Redmi Note 8T si trova a 187 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, ma il suo prezzo di listino ufficiale è poco più alto e quindi meglio attendere il Black Friday se non si ha fretta, che potrebbe portare ulteriori ribassi.



Per chi vuole spendere ancora meno c'è Redmi 7, smartphone che attraverso alcune offerte si può addirittura portare a casa a un prezzo inferiore ai 100 euro. Probabilmente nei giorni del Black Friday sarà al centro di qualche promozione interessante. Realme 5 Pro si trova a un prezzo di 199 euro su Amazon Italia ma, come già detto per gli altri dispositivi dell'azienda cinese, presto potrebbero esserci degli sconti. Da monitorare.



Huawei P Smart Z si può acquistare a 199 euro su Amazon Italia, un prezzo interessante che potrebbe scendere ulteriormente grazie ad altre offerte relative al Black Friday.

Lo stesso discorso vale per Huawei P Smart 2019, che attualmente si trova a circa 150 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Molto interessante anche Samsung Galaxy A40, che viene venduto a circa 190 euro su Amazon Italia, ma probabilmente potrebbe essere scontato anche da qualche catena di elettronica. Per maggiori dettagli su questi dispositivi, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai migliori smartphone Android sotto i 200 euro.

Come usare le nostre indicazioni

Le indicazioni che vi abbiamo fornito in questo articolo sono da prendere come puramente indicative. Infatti, in questi giorni di Black Friday le offerte sono molte e l'affare può spuntare da dietro l'angolo.



Gli smartphone citati sono quelli che secondo noi vanno tenuti in considerazione, visto che si prevedono o sono già stati applicati sconti interessanti su questi modelli. Tuttavia, vi ricordiamo che il Black Friday si terrà ufficialmente nella giornata di venerdì 29 novembre 2019, anche se molte offerte sono già state annunciate.



Per rimanere aggiornati sugli sconti, vi invitiamo a monitorare la nostra pagina del Black Friday, dove troverete tutte le offerte minuto per minuto e non vi perderete nulla. Che la caccia allo sconto abbia inizio!