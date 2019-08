I migliori smartphone di piccole dimensioni, dal Pixel 3a ad Mi 9 SE

Abbiamo raccontato più volte su queste pagine la storia di iPhone SE, lo smartphone che ha segnato l'ultima generazione di dispositivi compatti di Apple.

Il mercato odierno non sembra volerne più sapere degli smartphone di piccole dimensioni, perseguendo anzi un trend che prevede schermi sempre più grandi pensati per la visione di contenuti multimediali.

Nonostante questo, alcune aziende hanno cercato di raccogliere l'eredità di iPhone SE dopo la fine della sua produzione, con dispositivi più piccoli e maneggevoli. Vi ricordiamo che le dimensioni di iPhone SE erano di 123,8 x 58,6 x 7,6 mm, per un peso di 113 grammi. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i migliori smartphone compatti presenti sul mercato.

Pixel 3a

Annunciato nel corso dell'ultima edizione del Google I/O, Pixel 3a è la versione base della nuova gamma di dispositivi della società californiana. Le sue dimensioni sono di 151,3 x 70,1 x 8,2 mm, per un peso di 147 grammi e possiamo quindi farlo rientrare tra i dispositivi compatti. Per il resto, lo smartphone ha sin da subito ha convinto la critica mondiale, rivelandosi un buon dispositivo soprattutto per via delle ottime prestazioni (chi ha detto ottimizzazione software?), del completo comparto fotografico, dell'autonomia granitica e del buon rapporto qualità/prezzo.



Basti pensare che in molti hanno parlato di un "ritorno ai tempi della gamma Nexus", che non è esattamente un complimento da poco.

Pixel 3a è piuttosto completo anche a livello di connettività, dall'NFC alla porta USB Type-C, passando per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Peccato solamente per la memoria non espandibile e per la mancanza dell'impermeabilità e della ricarica wireless. Pixel 3a viene attualmente venduto a un prezzo di 399 euro sul Google Store.



Xiaomi Mi 9 SE

La Special Edition di Xiaomi Mi 9 porta l'esperienza utente della variante base in uno smartphone dalle dimensioni più contenute (147,5 x 70,5 x 7,45 mm) e con un peso "piuma" (155 grammi). Il dispositivo punta molto quindi sulla portabilità e può essere considerato come uno dei migliori smartphone compatti attualmente presenti sul mercato, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi 9 SE.

I punti di forza del dispositivo sono sicuramente l'ottimo display AMOLED da 6 pollici, il buon comparto fotografico e il design riuscito. La principale pecca di Mi 9 SE è però costituita dall'autonomia, visto che lo smartphone ci ha fatto spesso arrivare a sera con il 10% circa di carica residua.

Un compromesso dovuto anche alle dimensioni compatte , che non hanno permesso all'azienda cinese di inserire una batteria più capiente. A livello di connettività troviamo l'NFC e la porta USB Type-C, ma viene a mancare il jack audio per le cuffie. Xiaomi Mi 9 SE viene attualmente venduto a un prezzo di circa 300 euro su Amazon Italia (modello 6/128GB).



Sony Xperia XZ2 Compact

Uscito nel 2018, Sony Xperia XZ2 Compact è l'ultimo esponente in ordine temporale della gamma di dispositivi compatti della società giapponese. Le dimensioni in questo caso sono di 135 x 65 x 12,1 mm, per un peso pari a 168 grammi. Come avrete intuito dal nome, si tratta di uno smartphone che punta molta sul design compatto e quindi può essere sicuramente una buona soluzione da questo punto di vista. Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche tecniche, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Xperia XZ2 Compact.

Per il resto, stiamo parlando di un top di gamma dello scorso anno, che dispone di un ottimo comparto hardware, di un buon display e della classica solidità costruttiva offerta dagli smartphone di Sony. I punti dolenti sono invece da ricercare in un'autonomia non esattamente al top e in qualche sbavatura in termini di comparto fotografico e a livello di software.

Per quanto riguarda la connettività troviamo sia l'NFC che la porta USB Type-C 3.1, ma viene a mancare il jack audio per le cuffie. Sony Xperia XZ2 Compact viene venduto a un prezzo di circa 530 euro su Amazon Italia (variante 4/64GB).